Послесловие к чемпионату мира. Только Россия везде в призерах! - Советский спорт
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27 мая 2019 19:15ХоккейСлавин Виталий

Послесловие к чемпионату мира. Только Россия везде в призерах!

Конечно, все мы разочарованы, что наша сборная не повторила прошлогодний олимпийский успех в Корее на мировом первенстве в Словакии. Но любая медаль достойна уважения. А самое главное – за наших ребят не стыдно, они сделали в Братиславе все что могли.

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Когда россияне в воскресенье играли бронзовый матч с Чехией, я находился в дороге. Но – вы не поверите! – стоило моему самолету приземлиться во Внуково, как по салону пронеслось: наши выигрывают! Оказалось, в лайнере масса болельщиков: как только это стало возможно, они включили на планшетах прямую видеотрансляцию.

О чем это говорит? Одно досадное поражение не перечеркнуло народной любви к «Красной машине». Простые люди не отвернулись от своей сборной, по-прежнему жутко переживают за нее и всячески поддерживают.

ВЫГРЫЗЛИ БРОНЗУ

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К счастью, до дома я добрался быстро и успел на концовку третьего периода. Что сразу бросилось в глаза? Наши парни эмоционально выхолощены. В игре не было видно прежней легкости, задора, напористости. Поражение в полуфинале сильно ударило по команде прежде всего психологически, ведь цель была одна – вернуть стране золото. Отсюда, как я понимаю, подавляющее преимущество чехов по броскам. Они ведь на многое не замахивались изначально: с 2012 года ни разу на пьедестал ЧМ не поднимались, а потому любая медаль в Братиславе была бы огромным достижением.

Смотрите, на футбольном Евро матча за третье место нет вовсе. Все понимают, как трудно подняться на новый бой после проигранного сражения, когда в шаге от цели разрушились твои многолетние мечты. Такую драму дано пережить не каждому. А минимальное поражение от финских работяг в полуфинале для россиян было именно драмой. И я горд за команду, что она сумела-таки переломить себя и неимоверными усилиями выгрызла эту бронзу.

Экспертиза «Советского спорта». Василевскому – красный диплом

Пример всем подал Андрей Василевский. Лично я сомневался, что его стоит ставить в ворота второй день подряд. Милош Ржига вон вообще третьего голкипера выпустил. Тем не менее Андрей сыграл просто восхитительно. Подчистил все огрехи партнеров, ни разу не дрогнул, не показал своей слабости, что он адски устал, а в серии буллитов не дал чехам ни единого шанса. Молодчина!

А как не отметить капитана! Да, все мы ждали от Ковальчука большего. Но возраст берет свое. Илья согласился с ролью форварда четвертого звена и отработал на совесть. Он не роптал, когда в полуфинале ему доверили лишь 9 минут ледового времени, а на весь овертайм бронзового матча усадили в запас. Зато когда Ковальчуку доверили открывать у нас буллитную серию, выполнил попытку великолепно. Эта шайба в итоге и стала победной.

НХЛ ОПОЗОРИЛАСЬ

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Вообще финский феномен ЧМ-2019 требует отдельного осмысления – неторопливого, спокойного и всеобъемлющего. По мне так победа Суоми сродни американскому «Чуду на льду» на Олимпиаде-1980. Кто мог представить, что бойцы Херба Брукса возьмут золото в Лейк-Плэсиде? Никто. Кто мог только помыслить, что спустя 39 лет подвиг студентов повторят в Братиславе никому за пределами страны Суоми неизвестные «львы» Юкки Ялонена, к тому же уступившие в заключительном туре группового этапа немцам – 2:4? Никто.

Но они сделали это! И стали чемпионами абсолютно заслужено. Дважды обыграть Канаду, выкинуть из плей-офф действующего чемпиона мира, не позволить «Красной машине» забросить хотя бы одну шайбу – какие тут могут быть случайности! Вот только пока молчит тот, по кому был нанесен самый сокрушительный удар – НХЛ. Которая с какого-то перепуга провозгласила себя сильнейшей лигой мира, при этом всячески избегая контактов с КХЛ. Что же это за лучшие хоккеисты планеты с многомиллионными контрактами, если они не способны справиться с ноунеймами из финской лиги, КХЛ, швейцарского и шведского чемпионатов?! Ответьте, господин Беттман!

Победители чемпионата мира-2019. Кто выиграл золото для сборной Финляндии

Безусловно, по итогам ЧМ-2019 необходимо сделать выводы и нам. Пора наконец разобраться, почем мы из турнира в турнир проигрываем финнам в плей-офф, кто бы сборной ни руководил – на Олимпиаде-2006 в Турине при Крикунове, на ЧМ-2007 в Москве и ЧМ-2011 в Братиславе при Быкове, на Олимпиаде-2014 в Сочи при Билялетдинове, на ЧМ-2016 в Москве при Знарке, на ЧМ-2019 в Братиславе при Воробьеве. От факта этакого комплекса Суоми никак не уйти, а потому общими усилиями нужно эту печальную тенденцию ломать. Ибо всем давным-давно известно, как будут играть против нас финны, и я никогда не поверю, что невозможно подобрать противоядие. По крайней мере на Евротуре мы своими ноунеймами укладываем финнов на лопатки регулярно.

Это задание ФХР на лето и весь следующий хоккейный год, а пока отметим другой важный факт. В завершившемся сезоне только Россия брала медали на всех чемпионатах мира – взрослом, молодежном для игроков до 20 лет и юниорском до 18. Заметьте, год назад на этих трех турнирах наши ни разу даже на пьедестал не взошли. Прогресс очевидный. Но мы всей своей историей приговорены всегда бороться только за золото.

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