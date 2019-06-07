В «Бостоне» объявилась девочка под номером 55

Вчера я написал титаническое исследование о загнивании канадского хоккея, а сегодня все мы получили очередное подтверждение этого тезиса. Речь о плаче-стоне боссов «Бостона»: их, дескать, злодейски засудили в пятом матче финала.

Я так давно слежу за заокеанским хоккеем, что помню о том, как тамошние аксакалы учили суровой жизни ледовых рыцарей юных новобранцев НХЛ. Морис Ришар как-то прикатил на скамейку после жесткого стыка и вдруг осознал, что с головы на свитер капает не пот, а что-то иное. Он взволнованно взглянул на сидящего рядом ветерана «Монреаля», на что тот улыбнулся, хлопнул крагой будущую «Ракету» по колену и сказал:

– Это всего лишь кровь, детка… Утрись и иди на лед!

Руководители «Бостона» рвут и мечут по поводу того, что судьи на 51-й минуте при счете 0:1 не свистнули фол на Аккьяри, после чего спустя несколько секунд гости забросили вторую шайбу, которая в итоге оказалась победной. Да, Бозак подсек сзади американца ногой и клюшкой. Но посмотрите, как картинно упал форвард «Бостона», как он зачем-то задрал чуть ли не вертикально вверх правую ногу, которой Бозак даже не коснулся!

На мой взгляд, арбитры, не остановив игру, поступили абсолютно правильно. Ибо тут, очевидно, было два нарушения: подножка Бозака и рыбка, читай, неспортивное поведение Аккьяри. Должно было быть обоюдное удаление, но, чтобы не нарушать логику игры и не давать никому незаслуженного преимущества, рефери позволили командам доиграть эпизод до конца.

Вы еще обратите внимание, как после пропущенного гола посмотрел на распластавшегося партнера, словно тот первый раз на коньках, вратарь Раск. Во взгляде финна одно лишь презрение. Для тех, кто был на льду, вопросов, кто виноват во втором голе «Сент-Луиса», нет никаких.

Действительно, ну да – тебя, Аккьяри, уронили. Но ты разве не видишь, что идет последняя десятиминутка матча, в котором твоя команда проигрывает, и разве ты не понимаешь, что в этот отрезок судьи свистят только двухсотпроцентные фолы?! И разве арбитры не задали планку дозволенного еще на 6-й минуте первого периода, когда не наказали Барбашева за поздний силовой прием на нападающем «Бостона» Нильссоне? Равно как рефы простили на 40-й минуте форварда гостей Сундквиста, нагло державшего за руку защитника «Бостона» Крюга. В результате тот был выключен из эпизода, и только ценой геройства Крейчи, закрывшего амбразуру ворот, после того как был отыгран и Раск, Пьетранджело не смог увеличить счет до 0:2.

Вот, Аккьяри, как надо сражаться в финале Кубка Стэнли, как ложиться костьми, как доигрывать любой момент! Пока не прозвучал свисток.

А что сделал ты, Ноэль?! Ты разлегся на льду и, как девочка, выпрашивал у арбитров удаление. Чего ты лежал? Тебе ноги отшибли? Тебя парализовало? Ты сознание потерял? Нет, нет и нет. По сути ты, Ноэль Аккьяри, предал партнеров, команду. И я очень сильно удивлюсь, если ты в следующем поединка финала выйдешь на площадку.

К слову, тот же Крюг показал Аккьяри, как нужно вести себя в подобных ситуациях. На 54-й минуте Сундквист врезал лидеру «Бостона» клюшкой по лицу, он схватился было за скулу, но продолжил игру, отдал шайбу Дебраску, и тот сделал счет 1:2.

Пока в «Брюинз» есть такие люди, как Крюг, Крейчи, Раск, его дело небезнадежно.