Владимир Плющев: Тарасенко никогда не мутил воду, а осаждал тех, кто это делал - Советский спорт
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13 июня 2019 13:11ХоккейДомрачев Владислав

Владимир Плющев: Тарасенко никогда не мутил воду, а осаждал тех, кто это делал

Заслуженный тренер России Владимир Плющев, который начинал работал в юниорских сборных с Владимиром Тарасенко, рассказал о свежеиспеченном обладателе Кубка Стэнли.

- Как вы познакомились с Тарасенко?
- Володька долгое время не попадал на глаз, когда юниорская сборная формировалась. Был мелковат, а я любил здоровых ребят, которые не уступали в силе и атлетизме канадцам и американцам. С ними хлюпикам делать нечего. Но я взял его на турнир лет в шестнадцать, где он очень прилично отработал. А потом был мемориал Глинки. Там Володя начал в третьем звене, а закончил в первом. Мы тогда заняли второе место, уступив в финале только канадцам. До нас никто из европейских сборных и близко к финалу не подходил.

Так Володя занял место лидера. Парень с характером, умеет держать удар, умеет терпеть, умеет играть через не могу, абсолютно командный игрок. Абсолютно порядочный мальчишка. Никогда не возникало вопросов по дисциплине, никогда не было проблем с «я, я, я». Нет, наоборот осаживал некоторых и осаживал прилично, когда те начинали пушить хвост и задирать нос.

- Кого имеете в виду?
- В первую очередь Филатова. Здорово, когда в команде есть ребята, которые страдают-переживают за результат. Володя из таких. Я рад, что все у него получилось в НХЛ, Кубок Стэнли – очень важный этап в его карьере, хотя есть, конечно, куда еще расти.

- Природа щедро его одарила?
- Я бы так не сказал. Он работоспособный парень, который во многом достигал вершин благодаря трудолюбию и характеру.

- За год до триумфа на МЧМ-2011 в Баффало Тарасенко сыграл под вашим руководством на молодежке в Рейджане. Там сборная выступила неудачно.
- Он и там работал на команду, в то время как некоторые пытались мутить воду. Тот же Филатов – звезда, которая до сих пор не раскрылась. А Володя старался, лез, забивал. Проблем с ним не было никогда.

- Сейчас нашего сильнейшего юниора Василия Подколзина, которого через неделю будут драфтовать, сравнивают с Тарасенко. А кого вам напоминает Владимир? Может, своего знаменитого тезку Крутова?
- Не надо никого ни с кем сравнивать. Расскажу вам забавную историю. Был у меня такой нападающий Максим Кицын. Не без способностей. Как-то забил он за Новокузнецк красивый гол. Журналисты мне звонят: «Владимир Анатольевич, можно Кицына сравнить с Ковальчуком?» Я в ответ только посмеялся. Каждый игрок – это индивидуальность. Хотя по манере катания и комплекции Тарасенко напоминает Крутова. У них разная техника владения шайбой, при этом у обоих мощный кистевой бросок, оба характерные и отдаются игре без остатка.

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