Почему НХЛ – лучшая лига мира. Колонка Виталия Славина В НХЛ опять новый чемпион. Применительно к североамериканской лиге именно это меня потрясает больше всего. Не забудем и о том, что Новый год «Сент-Луис» встретил… на последнем месте в общей таблице.

Что убило чемпионат СССР по хоккею? Гегемония ЦСКА, при Викторе Тихонове собравшего у себя сливки со всего Союза.

Во время ЧМ-2019 набрел в центре Братиславы на магазинах бэушных виниловых пластинок. Разговорился с продавцом. Он, оказывается, москвич. В годы перестройки уехал в Израиль, а оттуда вслед за братом – в Словакию, где и осел. Но в хоккейной стране хоккеем не интересуется. Хотя прекрасно помнит Якушева, Кожевникова, Шадрина, Рудакова, Брагина, Гуреева, Шалимова…

– Я всегда болел за «Спартак», но, когда в ЦСКА согнали всех сильнейших и чемпион стал известен заранее, я с хоккеем завязал, – пояснил мне новый знакомый.

Именно в 80-е годы хоккей в СССР отдал первенство в популярности футболу. Докатились до того, что на последней серии игр с клубами НХЛ трибуны в Лужниках были заняты едва ли наполовину. Лишь фантастическая победа сборной России в Квебеке-2008 вернула интерес широкой публики к ледовой игре в нашей стране.

Как это неудивительно, но через нечто похожее прошла и НХЛ. В 50-х и 70-х годах в ней доминировал «Монреаль», в начале 60-х – «Торонто», в 80-х – «Айлендерс» и «Эдмонтон».

Ситуация резко изменилась только с падением железного занавеса, а потом и с введением жесткого потолка зарплат. То есть радикально расширился рынок игроков, но толстосумы лиги не могли больше комплектовать команды по звездному принципу.

Возьмем за точку отсчета 1989 год и посмотрим, сколько клубов за минувшие 30 сезонов брали Кубок Стэнли.

В это сложно поверить – внимание! – их было 17! Из ныне действующих экс-чемпионов до серебряной чаши не добирались только «Торонто» (последний триумф в 1967 году), «Филадельфия» (1975) и «Айлендерс» (1983).

Для сравнения: чемпионами России за этот период становились девять команд. Одна из них – «Лада», к сожалению, в элите уже не числится, а все остальные – ЦСКА, СКА, «Динамо», «Локомотив», «Ак Барс», «Магнитка», «Авангард», «Салават Юлаев» из года в год среди фаворитов сезона. По крайней мере очередной обладатель Кубка Гагарина будет точно из этого списка.

Не поддающаяся, как Вселенная, осмыслению жесточайшая конкуренция, которая всеми способами поддерживается и культивируется – вот в чем сила НХЛ. Апогей – абсолютно непредсказуемый плей-офф.

Я специально изучил, что писали перед нынешним розыгрышем Кубка Стэнли. На сайте НХЛ опросили 15 мэтров североамериканской хоккейной журналистики. Никто не вспомнил о «Сент-Луисе»! Десятеро будущим чемпионом назвали «Тампу», трое – «Бостон», по одному – «Калгари» и «Нэшвилл».

НХЛ с помощью видеоигры NHL 19 просимулировала сетку плей-офф-2019 и победителем тоже назвала «Тампу». Однако – вот чудеса техники! – в финале ей противостоял «Сент-Луис», который уступил в серии из семи игр.

За «Молнию» дружно проголосовали на сайте НХЛ и болельщики: «Тампу» главным фаворитом назвали 48 процентов. Далее – «Калгари» (7,4%), «Бостон» (7,1), «Вашингтон» (6,1), «Нэшвилл» (5,2), «Питтсбург» (5,1), «Виннипег» (4,3), «Торонто» (3,7), «Сан-Хосе» (3,6) и только 10-м шел «Сент-Луис», в которого верили жалкие 3,5 процента респондентов.

В прошлом году «Вашингтон» впервые в истории взял Кубок Стэнли, в этом – «Сент-Луис», где один Сундквист прежде добирался до вершины. Кто следующий? «Виннипег»? «Флорида»? А может, «Торонто», где ждут Святой Грааль НХЛ более полувека?

Сезон только закончился, а интрига следующего уже зашкаливает! Вот оттого забитые 20-тысячные дворцы почти на всех матчах и стабильные миллиардные прибыли.

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