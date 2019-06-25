Рекордное с 2003 года число россиян на драфте – эхо триумфа сборной в Квебеке! Хоккейный круговорот в России: выигрывает сборная, больше мальчишек идут в хоккей. Больше выбор у детских тренеров, больше талантов для НХЛ и сборной.

Столь обильное присутствие россиян в списке избранных относительно их заокеанских перспектив по большому счету ни о чем не говорит. Сколько из этих 28 юниоров когда-нибудь пробьются в НХЛ? Трое, пятеро, а может, и вообще никто. К примеру, из тех 30 ребят, выбранных в 2003 году, карьеру за океаном сделал один Николай Жердев.

Не свидетельствует проснувшийся вроде как интерес клубов НХЛ к нашим мальчишкам и о том, что перестал действовать «российский фактор»: дескать, денег в КХЛ больше нет, чтобы удерживать молодежь астрономическими зарплатами. В 2005-м Континентальной лиги даже в проекте не существовало, однако россиян задрафтовали лишь 10 человек. Из них, к слову, до НХЛ вовсе никто не добрался.

Рискну утверждать, что этот рекордный с 2003 года призыв россиян обусловлен выросшим качеством наших юниоров. Игроки какого года рождения сейчас участвовали в ярмарке талантов? 2001-го. Значит, в хоккей они начали серьезно играть в конце нулевых, когда уже и деньги в стране появились, и КХЛ с МХЛ заработали на полную мощь. И что еще крайне важно: как раз в 2008 году сборная впервые за 15 лет выиграла чемпионат мира. Да еще на родине хоккея, в эпическом финале повергнув хозяев. Ледовая игра в стране обрела новое дыхание, и тысячи впечатленных вместе с родителями пацанов двинули в секции.

Сейчас мы просто собираем урожай.

Ведь что еще показательно: из шести наших соотечественников, ушедших во втором раунде, пятеро – уже прописались в Северной Америке! А это определенная гарантия, что в сильнейшей лиге мира они не стушуются, ибо все требования ее знают, привыкли и к стилю хоккея, и к местной жизни. К тому же они на ведущих ролях среди сверстников. К примеру, Егор Афанасьев стал лучшим бомбардиром «Маскегона» и попал в топ-10 юниорской лиги США. Теперь он переходит в еще более сильную структуру – Лигу Онтарио.

Очевидно, что эти ребята следуют примеру Никиты Кучерова, Никиты Задорова, Михаила Сергачева, Ивана Барбашева, Ивана Проворова, Андрея Свечникова, наконец, если вспомнить, Сергея Самсонова и Вячеслава Войнова, которые исполнили детскую мечту транзитом через низшие заокеанские лиги.

Много наших в НХЛ – много лучше сборной! Как ни крути, а именно там высший уровень хоккея и самая конкурентная среда. Тем более что ИИХФ решила и ЧМ, и Олимпиады проводить на канадских коробках. А следовательно, энхаэловцам в сборной теперь и перестраиваться на евростандарт не надо.