Мина замедленного действия под КХЛ. В чем негативная сторона результатов драфта-2019 для России На ярмарке талантов в Ванкувере клубы НХЛ выбрали 28 российских игроков.

Вспоминаю драфт, где примой был наш Николай Жердев. Тогда выбрали 30 россиян, из которых карьеру в НХЛ – да и то, не головокружительную – сделал один только он, Жердев. Сбежавший за океан в 20-х числах ноября 2003-го, когда захворал главный тренер ЦСКА и по совместительству сборной России Виктор Тихонов.

При рождении КХЛ глава совета директоров лиги Вячеслав Фетисов обещал за пять лет догнать и перегнать НХЛ. Теперь уважаемый капитан сборной СССР, а теперь сенатор по другую сторону баррикад – подталкивает молодежь к отъезду за океан.

Молодежь уезжает пачками. В стремлении засветиться в НХЛ. Где якобы настоящий хоккей, в отличие от…

Ныне паломничество в сильнейшую хоккейную лигу мира приняло грандиозные масштабы. Едут буквально все, кто научился держать в руках клюшку. Поверьте, эти 28 россиян, выбранных на последнем драфте, не станут исключением.

Жаль, если через пару лет вратарь Илья Коновалов, лучший новичок прошлого сезона КХЛ, будет радовать не болельщиков Ярославля, а холодного Эдмонтона. А вместе с ним еще шесть его одноклубников, лучший вратарь МЧМ-2019 Петр Кочетков – американский Роли. К слову, герой МЧМ-2017 голкипер Илья Самсонов, упорхнувший из «Магнитки» в «Вашингтон», в команде Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова пока не дебютировал. Хотя агент вратаря Игорь Ларионов поспешил сообщить, что КХЛ для его клиента – перевернутая страница.

ФХР старается возвратить наших парней из-за океана, но отток неумолимо превышает число вернувшихся. Под Олимпиаду это было сделать легче – Никита Нестеров, Вадим Шипачев, Алексей Марченко, Михаил Григоренко отнюдь не жалеют о своем выборе в пользу КХЛ. Еще на два сезона задержится в СКА нападающий Наиль Якупов – первый номер драфта-2012, который первоначально возвращался на год перезагрузить карьеру.

Но не он лицо КХЛ, а Сергей Мозякин, Данис Зарипов, Кирилл Капризов, Илья Сорокин… Нет сомнений, что двое последних через год уедут.

А те, кто возвращается, не смогут их заменить. Те же Максим Мамин, Сергей Толчинский, Игорь Бобков, Никита Трямкин, Станислав Галиев, Александр Бурмистров… Скоро вернутся уже забытый Никита Щербак и Богдан Киселевич. Последнего из них, напомню, отцепили от чемпионата мира – мол, из-за простоя в «Виннипеге» олимпийский чемпион потерял игровой тонус.

КХЛ скудеет на ярких исполнителей. На излете эра Мозякина, Зарипова, Павла Дацюка. Заменить же их некому.