Мина замедленного действия под КХЛ. В чем негативная сторона результатов драфта-2019 для России - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 июня 2019 10:15ХоккейДомрачев Владислав

Мина замедленного действия под КХЛ. В чем негативная сторона результатов драфта-2019 для России

На ярмарке талантов в Ванкувере клубы НХЛ выбрали 28 российских игроков.

GettyImages-1157659469

Вспоминаю драфт, где примой был наш Николай Жердев. Тогда выбрали 30 россиян, из которых карьеру в НХЛ – да и то, не головокружительную – сделал один только он, Жердев. Сбежавший за океан в 20-х числах ноября 2003-го, когда захворал главный тренер ЦСКА и по совместительству сборной России Виктор Тихонов.

При рождении КХЛ глава совета директоров лиги Вячеслав Фетисов обещал за пять лет догнать и перегнать НХЛ. Теперь уважаемый капитан сборной СССР, а теперь сенатор по другую сторону баррикад – подталкивает молодежь к отъезду за океан.

Молодежь уезжает пачками. В стремлении засветиться в НХЛ. Где якобы настоящий хоккей, в отличие от…

Ныне паломничество в сильнейшую хоккейную лигу мира приняло грандиозные масштабы. Едут буквально все, кто научился держать в руках клюшку. Поверьте, эти 28 россиян, выбранных на последнем драфте, не станут исключением.

Жаль, если через пару лет вратарь Илья Коновалов, лучший новичок прошлого сезона КХЛ, будет радовать не болельщиков Ярославля, а холодного Эдмонтона. А вместе с ним еще шесть его одноклубников, лучший вратарь МЧМ-2019 Петр Кочетков – американский Роли. К слову, герой МЧМ-2017 голкипер Илья Самсонов, упорхнувший из «Магнитки» в «Вашингтон», в команде Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова пока не дебютировал. Хотя агент вратаря Игорь Ларионов поспешил сообщить, что КХЛ для его клиента – перевернутая страница.

ФХР старается возвратить наших парней из-за океана, но отток неумолимо превышает число вернувшихся. Под Олимпиаду это было сделать легче – Никита Нестеров, Вадим Шипачев, Алексей Марченко, Михаил Григоренко отнюдь не жалеют о своем выборе в пользу КХЛ. Еще на два сезона задержится в СКА нападающий Наиль Якупов – первый номер драфта-2012, который первоначально возвращался на год перезагрузить карьеру.

Но не он лицо КХЛ, а Сергей Мозякин, Данис Зарипов, Кирилл Капризов, Илья Сорокин… Нет сомнений, что двое последних через год уедут.

А те, кто возвращается, не смогут их заменить. Те же Максим Мамин, Сергей Толчинский, Игорь Бобков, Никита Трямкин, Станислав Галиев, Александр Бурмистров… Скоро вернутся уже забытый Никита Щербак и Богдан Киселевич. Последнего из них, напомню, отцепили от чемпионата мира – мол, из-за простоя в «Виннипеге» олимпийский чемпион потерял игровой тонус.

КХЛ скудеет на ярких исполнителей. На излете эра Мозякина, Зарипова, Павла Дацюка. Заменить же их некому.

Рекордное с 2003 года число россиян на драфте – эхо триумфа сборной в Квебеке!

21/06 09:00Хоккей
Подколзин и все остальные. Кого из российских игроков выберут на драфте НХЛ-2019?На этой неделе в Ванкувере пройдет церемония драфта НХЛ.
25/06 10:00Хоккей
Рекордное с 2003 года число россиян на драфте – эхо триумфа сборной в Квебеке!Хоккейный круговорот в России: выигрывает сборная, больше мальчишек идут в хоккей. Больше выбор у детских тренеров, больше талантов для НХЛ и сборной.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
21/06 14:45Хоккей
Если Карлссону дали $92 миллиона, то Панарин получит $100+?Виталий Славин – о деньгах, которые платят хоккеистам в НХЛ.
13/06 13:45ММА
Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММАХедлайнеры карда UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретились лицом к лицу в Лондоне.
16/06 02:55Бокс
Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео)В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
23/06 15:00Футбол
Больше игр, больше интригиЧемпионат России можно реформировать и без увеличения числа команд.
10/06 19:07ММА
Кровавое лицо Серроне, сумасшедший хайкик Шевченко и победа Яна. Лучшие моменты UFC 238 (видео)9 июня в Чикаго (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 238. «Советский спорт» предлагает посмотреть самые интересные моменты бойцовского шоу, которых было на удивление немало.
09/06 20:45Теннис
Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
16/06 05:00Бокс
Федор Лапин: За что еще дисквалифицировать, если не за такие удары Бриедиса? (видео)Российский тренер Федор Лапин, работающий с поляком Кшиштофом Гловацки, прокомментировал поражение от латвийца Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской Суперсерии.
24/06 18:30Футбол
«Тамбов»: приобретений больше, чем потерьВ понедельник дебютант премьер-лиги «Тамбов» начал второй тренировочный сбор. Он, как и первый проходит в столице Белоруссии Минске.
21/06 14:54Хоккей
Убийственный календарь КХЛ: супербитвы олигархов будут проходить чащеОтличная новость: в следующем регулярном сезоне КХЛ будет шесть матчей ЦСКА - СКА.
10/06 19:45Теннис
Победа Надаля в Париже – это застой?Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
20/06 18:00Хоккей
Свадьба, поездка на тракторе и исполнение детской мечты: как отдыхают хоккеистыМеньше пары недель осталось до начала предсезонки у клубов КХЛ. Как проводят остаток отдыха хоккеисты? Узнаем из нашего обзора соцсетей.
14/06 14:33Бокс
Фьюри, Кудряшов и Суперсерия. Что смотреть на выходныхБлижайшие выходные будут наполнены шикарными боксерскими вечерами и чтобы вы не пропустили самое важное, «Советский спорт» подготовил гайд.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
23/06 19:00Теннис
В двух шагах от топ-10. Медведев упустил возможность пробиться в «десятку»Россиянин Даниил Медведев был в двух победах от дебюта в топ-10 рейтинга, но не сумел использовать этот шанс. В полуфинале турнире в Лондоне он уступил французу Жилю Симону – 7:6 (7:4), 4:6, 3:6.
13/06 12:00ММА
Хабиб Нурмагомедов: Конор умолял меня не убивать его, а теперь он хочет реванш?В Лондоне состоялась пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова – чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября в Абу-Даби в поединке против Дастина Порье.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
23/06 16:15Футбол
Почему на историю с футболками грузинских футболистов не надо реагироватьСпорт должен оставаться вне политики. Главный редактор «Советского спорта» объясняет свою позицию.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
24/06 20:45Футбол
Денис Глушаков: В «Спартаке» меня предали. Не сейчас, раньшеБывший капитан красно-белых дал интервью Карену Адамяну для его проекта в ютубе «Макарена». Вот стенограмма этого разговора, который проходит в формате 50 вопросов для звезды.
24/06 11:00Хоккей
Панарин и Бобровский – главные звезды рынка свободных агентов. Где они окажутся?Главный претендент на россиян – «Флорида».
Dota 2 - прямая трансляция турнира
Новости
11:00 Баскетбол Адетокумбо признан самым полезным игроком регулярного чемпионата НБА
10:42 Футбол Неймар согласился получать в «Барселоне» на 12 миллионов меньше, чем в «ПСЖ»
10:32 Футбол «Спартак» подтвердил, что просматривает полузащитника «Вольфсбурга» Баду
10:14 Футбол Александр Алаев: У нас хорошие отношения с Федерацией футбола Грузии, поэтому мы очень удивлены
10:04 Футбол Эдгарс Гаурачс: В «Торпедо» все настроены вернуть клубу былое величие
09:58 Футбол ФИФА: Антироссийские лозунги в Грузии? Вопрос в компетенции местного руководящего органа
09:49 Футбол Влашич получил травму в матче за молодежную сборную Хорватии на Евро-2019
09:41 Футбол «Атлетико» может арендовать Блинда или Отаменди
09:30 Хоккей «Каролина» выменяла двух шведов из «Чикаго»
09:20 Хоккей «Филадельфия» обменяла Хартмана в «Даллас»
09:11 Футбол Сане не хочет переходить в «Баварию»
09:02 Футбол Сборная Гаити обыграла Коста-Рику на Кубке КОНКАКАФ и с первого места вышла в плей-офф
07:50 Футбол Андрей Бутенко: Российские судьи практически готовы к работе с использованием системы VAR
07:30 Футбол Андрей Бутенко: Нельзя понимать правила в лоб: раз мяч попал в руку – все, это точно пенальти
07:10 Футбол Андрей Бутенко: Принцип VAR – исправлять именно грубые ошибки арбитров
06:47 Футбол Определились все пары ¼ финала Кубка Америки
06:33 Футбол Уругвай победил Чили на Кубке Америки
02:00 Футбол С 25 июня в футболе нельзя будет забить рукой
01:47 Футбол Фарфан может пропустить несколько месяцев
01:38 Футбол Ивица Олич: Россия – это для меня удачная земля
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика