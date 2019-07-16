Матч звезд КХЛ в Москве – не лучшая идея. Его нужно отдать регионам

На прошлой неделе КХЛ презентовала календарь нового сезона. Помимо непосредственного расписания матчей, болельщики узнали, что Неделя звезд хоккея, которая включает в себя Матч звезд, состоится в Москве в середине января.

Столица примет это мероприятие в третий раз. Матч должен состояться на новенькой «ВТБ-Арене», где свои игры проводит «Динамо». Это решение лиги вызвало недоумение.

Матч звезд растворится в столице

Москва из-за своих огромных размеров и обилия развлечений способна поглотить любое мероприятие. Столица делает их попросту незаметными. Даже атмосфера чемпионата мира по футболу, масштаб которого гораздо шире, чувствовалась в городе не так явно, как в регионах.

Лучшие театральные труппы, концерты исполнителей с мировым именем, качественные рестораны, интересные уличные развлечения – все это есть в Москве. Нужно провести невообразимую рекламную кампанию, чтобы вовлечь жителей города в Неделю звезд хоккея.

Москвичам придется предложить эксклюзивный праздник, что сделать очень сложно. Столица видела Матчи звезд дважды, причем в последний раз это случилось совсем недавно. В 2016 году лучшие игроки КХЛ собрались в «ВТБ Ледовый дворец» (сейчас – «ЦСКА Арена»). Почему Москве в третий раз отдают проведение этого мероприятия? В Ярославле, Хельсинки, Хабаровске, Магнитогорске и в других хоккейных центрах Матча звезд не было.

В регионах получится настоящий праздник

Вспомните, как прошли Недели звезда хоккея в Уфе, Астане, Казани – все эти города буквально жили наступлением праздника. В организацию Недели звезд хоккея активно включались местные власти, которые брали часть забот на себя. Наружная реклама, инсталляции, сюжеты по местным ТВ – все это было в столицах российских республик и Казахстане. В итоге Уфе, например, на трибуны попали далеко не все. Ажиотаж был очень большим.

В Казани же решили разделить праздник с соседним Нижнекамском, там состоялся Кубок Вызова, который теперь также проходит в рамках Недели звезд хоккея. Это был отличный ход, поскольку жителям столицы Татарстана было бы сложно посетить за несколько дней и Кубок Вызова, и Мастер-шоу, и Матч звезд КХЛ. Проблема отпала сама собой.

Вовлечение местных властей еще круто тем, что они помогают с мелочами, о которых лига может и не знать. В Москве же ждать всесторонней поддержки от мэрии не приходится. Чиновники столицы заняты более важными вещами, их не удивить каким-то Матчем звезд КХЛ.

Но самое главное – для жителей регионов это будет настоящий праздник. Они заполнят любой ледовый дворец, чтобы увидеть всех звезд любимой лиги. Это нужно ценить.