Не может же КХЛ сама себя высечь

Не понимаю поднятой в некоторых СМИ волны недовольства тем, что КХЛ отдала Матч звезд столице. Говорят, развлечений в Белокаменной и так выше крыши, а значит, слет сливок второй лиги мира останется не замеченным. Но, позвольте, с таким подходом, может, хоккей в Москве вовсе не стоит культивировать? Если ледовая забава в 20-миллионном мегаполисе действительно никому не нужна, откуда же вечные аншлаги на декабрьских играх сборной на российском этапе Евротура!

Другой важный момент – Матч звезд примет новенькая арена в Петровском парке. Стадион – уникальный. Вы много знаете дворцов, где под одной крышей совмещены хоккей и футбол? Я не знаю. «Динамо» ждало своего дома с момента основания клуба в 1946 году. Да, была у бело-голубых Малая арена, но на ней, кажется, уже в 50-х перестали играть. Зато я хорошо помню, как динамовцы в 60-х принимали соперников на большой арене, потому что мы с отцом знали: на эти матчи попадем всегда – хоть 15 тысяч придет болельщиков, хоть – 20. И шли, и стойко переносили морозы, пританцовывая все два с лишним часа на заснеженных трибунах. Тогда из-за лютой стужи порой игру разбивали на 4 периода по 15 минут, чтоб хоккеисты не замерзли, а зрителям-то укрыться было негде!

Замечу, открытие новой арены сопрягается с Матчем звезд далеко не первый раз. Так было в 2001 году в Ярославле еще во времена Суперлиги. Затем – в Мытищах в 2006-м, а через год подмосковный город организовал турнир одной из групп ЧМ-2007. При КХЛ традиция продолжилась в Минске в 2010 году, в Сочи – в 2015-м, в Москве в Парке легенд – в 2016-м, где в том же сезоне прошел ЧМ, наконец, в Астане – в 2018-м.

Да, я согласен, в 2016-м праздник КХЛ в столице получился тусклым. Но как забыть звездную премьеру КХЛ в 2009 году на Красной помощи! Сами игроки и я вместе с ними были в восторге: все мы словно в детство вернулись, когда гоняли шайбу на улице. А пресс-центр в обычной кафешке? Сказка!

Это я к тому, что все зависит от организации, креатива сценаристов и аниматоров. В КХЛ прекрасно понимают: Матч звезд в Москве – это вызов лиге. Если организаторы провалятся, как Суперлига в 2007 году, когда в Мытищах на повторный Матч звезд на трибунах собрались жалкие 2500 человек, то это будет страшнейший удар по имиджу КХЛ. На чем при изначальном скепсисе этой идеи не оттопчется только ленивый.

Уверен, лига придумает, как завлечь и развлечь болельщиков. Мировой резонанс акции в городе, где сосредоточены штаб-квартиры все ведущих СМИ, не заставит себя ждать.