«Я знаю, что делать». В «Магнитке» поменяли тренера, но лучше не стало - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
16 сентября 2019 17:24ХоккейКостяев Иван

«Я знаю, что делать». В «Магнитке» поменяли тренера, но лучше не стало

«Советский спорт» разбирается в причинах неудач «Металлурга».

6 сентября руководство магнитогорского «Металлурга» решилось на смену тренера. После трех стартовых матчей в отставку отправили чешского специалиста Йозефа Яндача. На его место пришел хорошо знаковый клубу Илья Воробьев.

Под руководством экс-тренера сборной России «Магнитка» провела четыре встречи – и все проиграла. «Автомобилист», «Нефтехимик», «Ак Барс» и минское «Динамо» оказались сильнее одного из фаворитов на выход в финал Кубка Гагарина. Серия поражений с учетом наследия Яндача достигла пяти матчей.

После одной из игр Воробьев жаловался на плохое физическое состояние команды. Тренер утверждал, что игроки попросту не готовы к сезону. Когда «Магнитку» цинично прихлопнули минчане, Воробьев сказал, что «Металлург» отстает во многих компонентах. Однако повод для оптимизма у болельщиков также есть. «Я знаю, что делать», – заключил тренер на той пресс-конференции.

«Советский спорт» разобрался в причинах провала «Металлурга».

Физическое состояние

20190914_094507

Оно не идеальное, но говорить о том, что «Металлург» ходит пешком – нельзя. Возьмем, например, матч с «Ак Барсом». Казанцы задавили гостей скоростью и движением в стартовом отрезке, но именно команда Воробьева с точки зрения физики провела ровный матч.

«Магнитка» добавляла от периода к периоду. В заключительной трети матча уральцы и вовсе выглядели свежее соперника, который слишком много сил отдал на стартовый штурм. В поединке с минчанами, который прошел 15 сентября, также не было заметно, что «Металлург» уступает в движении.

Возможно, здесь идет речь не о том, что команда не готова физически к сезону. Скорее всего, Яндач и его помощники слегка переусердствовали летом. Вероятно, специалисты что-то неправильно рассчитали, поэтому команда выглядит уставшей.

Если это так, то не за горами выход из-под нагрузок, а значит, хоккеисты обязательно добавят в движении, что позитивно скажется на результате.

У «Магнитки» нет ударного звена

20190910_175453

Проблема номер один – сыгранность. У команды много новичков, поэтому тренеры столкнулись с проблемой формирования ударного звена, которое в последние годы всегда тащило «Магнитку».

Сергей Мозякин наигрывается с Андреем Локтионовым, но эти парни выходят на лед не первыми. Да и центрфорвард пока не слишком часто снабжает лучшего снайпера отечественных чемпионатов хорошими передачами. Между этими хоккеистами просматриваются проблемы во взаимопонимании. Кроме того, Локтионову откровенно тяжело играется в центре. В последнем своем сезоне он чаще выходил на фланге. Как кажется, там ему намного лучше.

Пока неплохо выглядят Эрик О’Делл с Брэндоном Козуном и примкнувший к ним Деннис Расмуссен. Канадцы уже играли вместе в сборной, но важно здесь не это. Они идеально дополняют друг друга. Козун – быстрый и юркий форвард, отличный диспетчер, он умеет вовремя и качественно набросить на ворота. О’Делл же грамотно ведет борьбу на пятаке и компенсирует своей мощью не самые внушительные габариты Козуна.

Кстати, именно Козун является лучшим бомбардиром «Магнитки» на старте сезона. На его счету четыре (3+1) очка в пяти встречах. Два матча канадец пропускал из-за сомнительной дисквалификации. Возможно, именно этого форварда «Металлургу» не хватило для побед.

Но говорить о том, что по своему уровню сочетание подобралось к показателям тройки Яна Коваржа, радовавшей магнитогорских зрителей пару лет назад – нельзя. Поэтому в команде пока некому тащить партнеров за собой.

Отсутствие баланса в обороне

zaXAfY71nv8

По именам оборонительная линия «Металлурга» выглядит здорово. Здесь и Егор Яковлев, и Пол Постма, и Алексей Береглазов. Не забываем про Виктора Антипина и Максима Матушкина, а также Евгения Бирюкова.

На бумаге – очень мощно. На практике – сильнейший дисбаланс в сторону атаки. Словом, защитники уральцев куда охотнее идут вперед, чем занимаются своими прямыми обязанностями. «Металлург» слишком увлекся подписанием атакующих защитников, забыв о том, что нужно еще и обороняться.

Поэтому Воробьев сажал на скамейку Постму, а Яковлев, например, реже стал оказываться за чужими воротами. Магнитогорцы слишком много пропускают атак сходу, что приводит к голам в их ворота. Тренерскому штабу придется решить также и эту проблему.

Безымянный

Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Дарья Домрачева: От Белорусской федерации биатлона предложений не поступало Игорь Малиновский: Прошлым летом тренеры не дали мне стопроцентной нагрузки Домрачева и Бьорндален стали тренерами сборной Китая
Проворов выжал из «Филадельфии» максимум Иван Проворов все-таки не сорвал подготовку к сезону: перед самым открытием тренировочных лагерей успел договориться с «Филадельфией» о новом контракте. 13.09.2019 16:00 Хоккей Славин Виталий
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Еще по теме:
Логинов подписал контракт с Союзом биатлонистов России Александр Логинов: Мы нашли понимание с СБР по контракту Дмитрий Васильев: Думаю, Логинов будет выступать в любом случае
Медведев – первый после Сафина. Россиянин вышел в финал US Open Даниил Медведев отыграл сетбол в первой партии, дожал болгарина Григора Димитрова в трех сетах и впервые в карьере пробился в финал на «Большом шлеме». Первым из россиян – после успеха Марата Сафина на Australian Open в 2005 году. 07.09.2019 04:00 Теннис Мысин Николай
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Бистрович, Эль-Кабир или Парфенов: кто стал главным героем 9-го тура «Советский спорт» – о трех самых главных героях 9-го тура РПЛ. 16.09.2019 14:30 Футбол Безъязычный Алексей
«Я знаю, что делать». В «Магнитке» поменяли тренера, но лучше не стало «Советский спорт» разбирается в причинах неудач «Металлурга». 16.09.2019 17:24 Хоккей Костяев Иван
600 очков Шипачева, 50 «сухарей» Сорокина, 6 побед «Авто». Выходные в КХЛ в цифрах «Советский спорт» подводит итоги выходных на языке цифр. 15.09.2019 20:00 Хоккей Костяев Иван
300-я победа Семина, удачная замена ЦСКА. Хит-парад выходных в РПЛ «Советский спорт» составил хит-парад самых интересных моментов в чемпионате России. 15.09.2019 22:30 Футбол Безъязычный Алексей
Новости
17:57 Хоккей Президент «Рейнджерс»: Панарину не нужны выходные, с ним не будет проблем
17:52 Футбол Главный тренер «Лиона» Силвиньо: Дзюба – великий игрок
17:47 Футбол «Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с Де Хеа
17:41 Формула-1 Йос Ферстаппен: В следующем году Макс точно будет в «Ред Булл», на 2021 год вопрос открыт
17:29 Футбол Евгений Ловчев: В ЦСКА два рулевых – Гинер и Гончаренко
17:24 Хоккей Макс Пачиоретти: Этот хет-трик не считается
17:11 Формула-1 Маттиа Бинотто: Предстоящие гонки могут быть похожи на первую часть сезона
16:51 Футбол Пьер-Эмерик Обамеянг: «Арсенал» буквально дарит голы сопернику
16:29 Баскетбол Сергей Елевич: Сборная России на чемпионате мира выжала из себя все, что могла
16:23 Футбол Месси восстановился после травмы и может сыграть с «Боруссией»
16:21 Синхронное плавание В пресс-центре «Советского спорта» началась пресс-конференция с Анжеликой Тиманиной
16:12 Теннис Плишкова квалифицировалась на итоговый турнир года
15:58 Футбол «Монако» обсудит будущее Жардима во время международной паузы в октябре
15:50 Футбол Владимир Быстров: Миранчукам и Смолову нужно проявлять себя именно с соперниками по Лиге чемпионов
15:39 Футбол Александр Головин: Во Франции не встречал такого, чтобы мне было легко прокинуть кого-то и оббежать
15:24 Баскетбол Александр Церковный: Альбиси даже наполовину не раскрыл свой потенциал в сборной Франции
15:15 Баскетбол Димитрис Итудис: Игру с «Анадолу Эфес» надо было легко доводить до конца
15:06 Хоккей Андерс Линдбек: «Торпедо» прибавляет в командных взаимодействиях с каждой игрой
14:58 Футбол Кокорина и Мамаева освободят в первой половине дня во вторник
14:53 Баскетбол Андрей Кириленко: Не скажу, что испанцы доминировали на чемпионате мира
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика