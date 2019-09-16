«Я знаю, что делать». В «Магнитке» поменяли тренера, но лучше не стало

6 сентября руководство магнитогорского «Металлурга» решилось на смену тренера. После трех стартовых матчей в отставку отправили чешского специалиста Йозефа Яндача. На его место пришел хорошо знаковый клубу Илья Воробьев.

Под руководством экс-тренера сборной России «Магнитка» провела четыре встречи – и все проиграла. «Автомобилист», «Нефтехимик», «Ак Барс» и минское «Динамо» оказались сильнее одного из фаворитов на выход в финал Кубка Гагарина. Серия поражений с учетом наследия Яндача достигла пяти матчей.

После одной из игр Воробьев жаловался на плохое физическое состояние команды. Тренер утверждал, что игроки попросту не готовы к сезону. Когда «Магнитку» цинично прихлопнули минчане, Воробьев сказал, что «Металлург» отстает во многих компонентах. Однако повод для оптимизма у болельщиков также есть. «Я знаю, что делать», – заключил тренер на той пресс-конференции.

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Физическое состояние

Оно не идеальное, но говорить о том, что «Металлург» ходит пешком – нельзя. Возьмем, например, матч с «Ак Барсом». Казанцы задавили гостей скоростью и движением в стартовом отрезке, но именно команда Воробьева с точки зрения физики провела ровный матч.

«Магнитка» добавляла от периода к периоду. В заключительной трети матча уральцы и вовсе выглядели свежее соперника, который слишком много сил отдал на стартовый штурм. В поединке с минчанами, который прошел 15 сентября, также не было заметно, что «Металлург» уступает в движении.

Возможно, здесь идет речь не о том, что команда не готова физически к сезону. Скорее всего, Яндач и его помощники слегка переусердствовали летом. Вероятно, специалисты что-то неправильно рассчитали, поэтому команда выглядит уставшей.

Если это так, то не за горами выход из-под нагрузок, а значит, хоккеисты обязательно добавят в движении, что позитивно скажется на результате.

У «Магнитки» нет ударного звена

Проблема номер один – сыгранность. У команды много новичков, поэтому тренеры столкнулись с проблемой формирования ударного звена, которое в последние годы всегда тащило «Магнитку».

Сергей Мозякин наигрывается с Андреем Локтионовым, но эти парни выходят на лед не первыми. Да и центрфорвард пока не слишком часто снабжает лучшего снайпера отечественных чемпионатов хорошими передачами. Между этими хоккеистами просматриваются проблемы во взаимопонимании. Кроме того, Локтионову откровенно тяжело играется в центре. В последнем своем сезоне он чаще выходил на фланге. Как кажется, там ему намного лучше.

Пока неплохо выглядят Эрик О’Делл с Брэндоном Козуном и примкнувший к ним Деннис Расмуссен. Канадцы уже играли вместе в сборной, но важно здесь не это. Они идеально дополняют друг друга. Козун – быстрый и юркий форвард, отличный диспетчер, он умеет вовремя и качественно набросить на ворота. О’Делл же грамотно ведет борьбу на пятаке и компенсирует своей мощью не самые внушительные габариты Козуна.

Кстати, именно Козун является лучшим бомбардиром «Магнитки» на старте сезона. На его счету четыре (3+1) очка в пяти встречах. Два матча канадец пропускал из-за сомнительной дисквалификации. Возможно, именно этого форварда «Металлургу» не хватило для побед.

Но говорить о том, что по своему уровню сочетание подобралось к показателям тройки Яна Коваржа, радовавшей магнитогорских зрителей пару лет назад – нельзя. Поэтому в команде пока некому тащить партнеров за собой.

Отсутствие баланса в обороне

По именам оборонительная линия «Металлурга» выглядит здорово. Здесь и Егор Яковлев, и Пол Постма, и Алексей Береглазов. Не забываем про Виктора Антипина и Максима Матушкина, а также Евгения Бирюкова.

На бумаге – очень мощно. На практике – сильнейший дисбаланс в сторону атаки. Словом, защитники уральцев куда охотнее идут вперед, чем занимаются своими прямыми обязанностями. «Металлург» слишком увлекся подписанием атакующих защитников, забыв о том, что нужно еще и обороняться.

Поэтому Воробьев сажал на скамейку Постму, а Яковлев, например, реже стал оказываться за чужими воротами. Магнитогорцы слишком много пропускают атак сходу, что приводит к голам в их ворота. Тренерскому штабу придется решить также и эту проблему.