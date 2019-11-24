Чемпион разучился побеждать. ЦСКА проиграл «Автомобилисту»

ПОТЕРЯЛИ РЯД МЕЛОЧЕЙ

Накануне матча в Екатеринбурге (1:2) президент ЦСКА Игорь Есмантович, объясняя причины последних неудач команды в эксклюзивном интервью «Советскому спорту», заявил:

– Мы потеряли ряд мелочей, которые помогали нам выигрывать.

А главный тренер красно-синих Игорь Никитин после победы в Подольске (3:2 Б) поделился оригинальной мыслью об искусстве забивать. Голы чемпионам с последнее время даются с превеликим трудом. Хотя снайперов-искусников в его команде больше, чем в любой другой из КХЛ. Но «молчат» Секач, Шалунов, да и шайба Григоренко «Витязю» – лишь эпизод, после этого главный бомбардир чемпионского плей-офф растранжирил три стопроцентных момента.

Претензий нет разве что к Капризову и поймавшему кураж Толчинскому. В Екатеринбурге автор золотой олимпийской шайбы забил мусорный по сути, но роскошный по исполнению гол (сыграв с стенку со спиной вратаря Коваржа) и подарил гостям надежду. Но Робинсон, получив шайбу прямо перед воротами, на бросок не решился, а пошел в обводку. Зачем?..

В итоге ЦСКА проиграл сопернику, который атакует куда лучше, чем защищается.

Даже вратарь Сорокин, умеющий сохранять хладнокровие в самых сложных ситуациях, попался на удочку далеко не сильнейшего защитника хозяев Гуркина, уложившего ложным замахом олимпийского чемпиона на лед. Формально ошибка голкипера оказалась роковой.

Есть такое понятие – чемпионское похмелье. Оно у московских армейцев наступило в конце октября, когда их в один голос объявили записными фаворитами. Им наскучило побеждать.

Команда играет на чистых шайбах, разучилась забивать с мясом. Руководство клуба ищет пути усиления и без того богатого на звонкие имена состава. На днях подписали шведского форварда Марио Кемпе, не подошедшего «Лос-Анджелесу». Он не технарь, не Хольмстрем и не Кемпес, в свое время в «Витязе» славился умением подправлять шайбу в ворота с пятачка.

Вернули своего воспитанника Коростелева, который перед прошлым чемпионатом проходил с ЦСКА предсезонку вместе с Толчинским. Для большинства болельщиков Коростелев – кот в мешке.

Впереди у чемпиона матчи на Южном Урале – в Челябинске и Магнитогорске, а после дома – со СКА и московским «Динамо», причем спаренные. Нельзя исключать шоковую терапию.

«Трактор», к слову, одержал первую победу при новом тренере Владимире Юрзинове и прервал серию из поражений, а третий вратарь команды Сухачев засушил первый «сухарь».

ЧАК-ЧАК CUP ЕДЕТ В «СПОРТ САРАЕ», А ПОТОМ В ДАВОС

«Зеленое дерби» – фишка Востока – в этом сезоне настоящий сериал. «Ак Барс» и «Салават Юлаев» встретятся аж шесть раз и поборются за «Чак-чак Cup». В воскресенье непримиримые соперники подарили болельщикам второй акт. И снова в Уфе, первый – завершился в пользу «юлаевцев» 2:1. Это была их 200-я встреча.

«Барсы» вели 2:0, 3:1 – в середине третьего периода. Первую шайбу после обмена из Питера в Казань забросил защитник Рукавишников, ему ассистировал загадочный новичок команды Дыняк, продлил результативную серию честолюбивый дублер Кара, которого подняли из фарм-клуба. Но хозяева перевели встречу в овератайм. За шесть секунд до сирены свой 17-й гол забил лидер снайперской гонки форвард Сошников.

Победителя выявила серию буллитов из 17 (!) попыток. Точку поставил блистательный капитан гостей Зарипов, забивший с присущим для себя изяществом.

Все билеты в Уфе были распроданы задолго до «зеленого дерби». Следующие два свидания соперников пройдут в необычных условиях – 19 декабря с старом казанском дворце «Спорт сарае», вмещающим всего 3500 зрителей. Лидера регулярного чемпионата попросили с «Татнефть Арены» из-за шоу Цирка де Солей – вот ведь цирк!

Еще одно «цирковое представление» запланировано на 23 декабря. В этот день уфимцы будут принимать «барсов» в… Давосе. В преддверии Кубка Шпенглера, старейшего клубного турнира в Европе. Интересно, кому интересно «зеленое дерби» в Швейцарии? И сколько болельщиков из России доберется до этого высокогорного курорта?

Желание КХЛ показать товар лицом в Европе понятно, но чем наши фанаты провинились? Зачем лишать их удовольствия живьем увидеть хоккейный спектакль? Я бы в Давос отправил «Йокерит» и рижское «Динамо». Очень подходящая для этой акции афиша.