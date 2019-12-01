Самый легкий хет-трик Овечкина - Советский спорт
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01 декабря 2019 13:23ХоккейСлавин Виталий

Самый легкий хет-трик Овечкина

Еще за две минуты до конца матча с «Детройтом» никаким трюком со шляпой капитана «Вашингтона» даже не пахло.

Гости с предельным напряжением удерживали минимальный перевес 3:2 в поединке с безнадежным аутсайдером. «Ред Уингз» сами помогли, сняв за 118 секунд до финальной сирены вратаря. «Детройт» сейчас настолько беспомощен, что уже спустя 23 секунды после великолепного паса Оши за спину Овечкин забивал в пустую рамку без какого-либо сопротивления. Но этот «Детройт» еще и жутко наивен. Видимо, амбиции – совершенно безосновательные! - все еще живы со времен Русской пятерки.

При счете 2:4 за 79 секунд до конца хозяева повторно сняли Бернье – неужели надеялись отыграться?! На сей раз Александр Великий все сделал сам. Обокрал в центре площадки лидера «Красных крыльев» Ларкина и завел шайбу куда полагается – 2:5.

Два гола в пустые ворота за 40 секунд! Мечта любого нападающего планеты. При таком графике Эверест Уэйна Гретцки – 894 шайбы точно будет покорен.

Ну а пока ближайшая цель Ови – 700 голов за карьеру. До нее осталось всего-то 22 точных выстрела, а «Вашингтон» только-только треть регулярного чемпионата миновал. В 28 турах 20 шайб – при сохранении этого графика россиянин во второй раз в карьере пробьет отметку 60. Остается лишь пожелать, чтоб Тодд Рирден почаще выпускал на лед лучшего снайпера современности, когда соперник снимает вратаря. Главный тренер «Кэпиталз», кажется, не против:

- Очевидно, что он умеет играть в таких ситуациях. Может сам для себя создать момент и реализовать его. Алекс заслужил права находиться на льду, когда в концовках нам нужно удерживать минимальный перевес в счете.

Это 24-й хет-трик Овечкина и 10-е место в истории. Лидирует Гретцки – 50, у Марио Лемье – 40, у Майка Босси – 39. Но это дела давно минувших дней, когда матчи с 10+ голами были в порядке вещей. Если взять отрезок с момента дебюта Великой восьмерки в НХЛ в сезоне-2005/06, то достижение россиянина предстает кардинально в ином свете. У идущего вторым Эрика Стаала 14 хет-триков, у Евгения Малкина – 12, у Сидни Кросби и Томаса Ванека – по 11.

И еще один показательный факт. Овечкин стал только пятым игроком в истории лиги, забившим в каждом из 15 сезонов с года дебюта не менее 20 голов. Ранее это сделали Марсель Дионн, Майк Гартнер, Яромир Ягр и Матс Сундин. И лишь Гретцки, кроме Овечкина, забрасывал 675 шайб в возрасте до 35 лет.

ТОП-15 СНАЙПЕРОВ ЗА ВСЕ ВРЕМЕНА

И

Г

1

Уэйн Гретцки

1487

894

2

Горди Хоу

1767

801

3

Яромир Ягр

1733

766

4

Бретт Халл

1269

741

5

Марсель Дионн

1348

731

6

Фил Эспозито

1282

717

7

Майк Гартнер

1432

708

8

Марк Мессье

1756

694

9

Стив Айзерман

1514

692

10

Марио Лемье

915

690

11

Теему Селянне

1451

684

12

Александр Овечкин

1112

678

13

Люк Робитайл

1431

668

14

Брендан Шэнахэн

1524

656

15

Дейв Андрейчук

1639

640

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