Потолок для «Спартака», прессинг для Скабелки. Оцениваем команды Запада

«СПАРТАК»: ПО ПОТЕРЯМ ПОКА ЛУЧШИЙ

МИНУСЫ

Красно-белые сохранили свою самую яркую звезду – главного тренера Олега Знарка. На этом фоне уход ряда хоккеистов трудно оценить большим минусом.

Команда расстанется с защитниками Патриком Херсли и Тобиасом Виклундом, а также нападающим Каспарсом Даугавиньшем.

33-летний Херсли в регулярке сыграл 55 матчей, набрав 22 (8+14) очка и «+2». В шести играх Кубка Гагарина забил три гола и отметился результативной передачей. От шведа в Москве ждали большего, но он не дотягивал до уровня своей игры, которую показывал ранее, до перехода в «Спартак» из СКА.

Не блистали в минувшем сезоне и другие иностранцы. Из заграничного легиона отметить можно разве что форварда Ганзла и вратаря Гудачека, они продолжат выступления за клуб. Средний сезон провел Карсумс, и пока ответа по нему нет, скорее нет, чем да.

Даугавиньш заявил, что занят поиском новой команды, хотя рассчитывал остаться.

Должен отправиться в Питер в рамках обмена между клубами форвард Александр Хохлачев. Взамен СКА отдаст москвичам другого нападающего – 23-летнего Александра Дергачева, который уже играл в «Спартаке» ( и успешно) в сезоне-2017/18. Действующий контракт Дергачева со СКА истекает 30 апреля. В сезоне-2019/20 он провел в КХЛ 26 матчей и еще 14 сыграл за «СКА-Неву» в ВХЛ.

Итого: потери минимальные, причем инициатором ухода игроков стал сам клуб. По 10-балльной системе ставим москвичам «минус 1». Лучший пока результат среди клубов Запада, хотя и с оговоркой, что яркий звезд в составе москвичей нет.

ПЛЮСЫ

Одной ногой в «Спартаке» уже форвард СКА Йори Лехтеря, которого также хотело видеть у себя московское «Динамо». По некоторой информации, финн будет получать в новом клубе 45 миллионов рублей в год. За питерских армейцев легионер в минувшем сезоне сыграл 51 матч, набрав 30 (15+15) очков.

Переходят в «Спартак» словацкий форвард Мартин Бакош и чешский нападающий Лукаш Радил. Бакош подпишет соглашение сроком на два сезона, Радил — на один.

За 29-летним Радилом спартаковские селекционеры активно присматривали, пока он выступал в системе «Сан-Хосе Шаркс». За главную команду в НХЛ он сыграл 50 матчей и набрал 11 (7+4) очков. До этого чех три сезона играл в «Спартаке», где был одним из самых результативных.

Бакошу также 29 лет, в прошедшем сезоне он был лучшим бомбардиром и снайпером «Адмирала» с 42 (19+23) очками.

Еще одним легионером «Спартака» (шестым?!) должен стать защитник Эмиль Дьюс. В сезоне-2019/20 швед играл за «Техас Старз» и «Спрингфилд «Тандерберд» в АХЛ. Всего 53 матча, 5 голов и 27 результативных передач.

Пополнит команду защитник Андрей Зубарев, который оказался не нужен СКА. В розыгрыше Кубка Гагарина 33-летний хоккеист ни разу не попал в состав.

Зубарев провел в Санкт-Петербурге пять лет, застал там Олега Знарка. Так что теперь возвращается к тренеру, с которым брал Кубок Гагарина и становился чемпионом мира.

Новые соглашения красно-белые предложат защитнику Якову Рылову (на два года) и голкиперу Никите Беспалову.

Выводы: Платежная ведомость клуба в сезоне-2019/20 была немногим более 700 миллионов рублей. От введения потолка в 900 млн красно-белые никак не страдают. Более того, именно они были одними из инициаторов такого введения. Что неслучайно, так как главным человеком, от которого зависит финансовое благополучие клуба, является Геннадий Тимченко, председатель совета директоров КХЛ.

Можно даже предположить, что такой потолок вводился «под «Спартак». Ведь хорошо известно умение Олега Знарка лепить сильные команды при минимуме затрат. Москвичи приобрели больше, чем потеряли. И в новом сезоне включаться в борьбу за лидерство на Западе.

«ЛОКОМОТИВ»: НУЖНЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ ЛЕГИОНЕРЫ

МИНУСЫ

Железнодорожники потеряли своего капитана - защитник Стаффан Кронвалль решил завершить карьеру. Швед отыграл в Ярославле восемь сезонов, провел 495 матчей, набрав 201 (54+147) очко и став самым результативным легионером в истории клуба.

Кронвалль оставил большой след в «Локомотиве», но его время ушло. Это касается и еще одного большого мастера – 41-летнего защитника Андрея Маркова, который присоединился к команде уже по ходу чемпионата, тут же выбыл из-за перелома ноги и не смог оказать существенную помощь.

Покидает «Локо» 30-летний Стефан Да Коста, который переберется в «Ак Барс». В сезоне-2019/20 у нападающего 58 матчей, 14 шайб и 21 передача. В шести матчах плей-офф на счету француза 5 (3+2) очков.

Уезжает за океан капитан молодежной сборной России Григорий Денисенко. 19-летний форвард, которой был выбран «Флоридой» в первом раунде драфта НХЛ-2018 под 15-м номером, отправится за океан. Хотя все говорит за то, что ехать в НХЛ ему рано. Сезон за главную команду Денисенко провел неровный, в 38 матчах забросил 6 шайб и сделал 6 результативных передач при показателе полезности «+1». В шести матчах плей-офф у него одна шайба.

Все идет к расставанию с еще одним ветераном - Александром Свитовым. Контракт форварда истекает 30 апреля. В 40 матчах «регулярки» Свитов набрал 12 (2+10) очков, а в 6 кубковых – ни одного.

Продолжит карьеру в «Пардубице» защитник Якуб Накладал. Срок соглашения 32-летнего чеха с российской командой истекает 30 апреля, и он не намерен подписывать новый контракт. В «Локомотив» легионер перешел из «Каролины» в 2016 году. В составе ярославцев стал бронзовым призером чемпионата России в 2017-м.

Итого: потери большие, ставим «Локо» «минус 6». Если уход капитана команды был предсказуем, хотя всего равно ощутим, то отъезд капитана российской молодежки – большой минус в перспективе. Не последними игроками были Накладал и особенно Да Коста. Спасает то, что клуб уже вписывался в установленный с нового сезона потолок зарплат. Резать состав из-за дороговизны платежки, как многим лидерам лиги, в Ярославле не придется.

ПЛЮСЫ

Сезон-2019/20 «Локомотив» начал провально, отправив почти тут же в отставку тренера Крэйга Мактавиша. Сменивший его Майк Пелино, который недавно поборол коронавирус, немного исправил ситуацию: поднял команду на шестое место в «регулярке», но сплоховал в первом же раунде плей-офф, где ярославцы выглядели неубедительно в первых двух матчах серии с «Йокеритом». Неслучайно клуб ищет нового тренера. Если не передумает Андрей Скабелка, который сейчас определяется со своим дальнейшим местом работы, то в его лице «Локомотив» обретет нового «главного».

Скабелка когда-то играл в Ярославле, два последних года плодотворно работал в «Барысе». В прошедшем сезоне вывел команду во второй раунд плей-офф, который оборвал коронавирус. До этого у него не получилось в «Авангарде», не факт, что сложится и в «Локомотиве». Клуб для тренеров трудный и непредсказуемый.

Если приход белорусского специалиста в «Локомотив» состоится (а все к этому идет), вслед за ним на берега Волги могут отправиться защитник «Барыса» Атте Охтамаа и голкипер команды из Нур-Султана Эдди Паскуале.

«Локомотив» уже подписал новый контракт с защитником Романом Савченко. Новое соглашение рассчитано на один сезон.

Но главной задачей для клуба сейчас становится поиск хороших легионеров. Из тех, что есть и остаются, претензий не может быть разве что к центру первого звена Антону Ландеру. «Локомотив» нацелен приобрести шведского форварда Андре Петерссона. Но тот пока рассчитывает подписать новое соглашение с «Динамо», которое также хочет удержать в составе нападающего ударного звена. Другой вопрос, хватит ли денег у бело-голубых, чтобы удовлетворить запросы Петерссона и вписаться в потолок зарплат.

Выводы: Среди ушедших много ветеранов, очевидно, команда делает ставку на омоложение состава, благо талантливой молодежи в «Локомотиве» всегда было достаточно. Другой вопрос, в ветеранах ли было дело в последние годы? Клуб за полтора десятка лет сменил почти два десятка тренеров. В таких условиях не заиграет ни один состав.

Работа под прессом со стороны руководства ждет и Скабелку. Если «поднимется» молодежь и попадут в цель с легионерами, железнодорожники смогут включиться в борьбу за лидирующие места в конференции.

PS: «Советский спорт» уже рассказывал о кадровых изменениях в составах лидеров Западной конференции – ЦСКА и СКА, а также у крепких середняков - «Йокерита» и «Динамо» М. На очереди другие команды КХЛ.