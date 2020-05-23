Вирус мешает свадьбе Панарина, Слуцкий штрафует за слово «брат», Новогорск ждет 230 спортсменов - Советский спорт
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23 мая 2020 08:15ХоккейКузнецов Дмитрий

Вирус мешает свадьбе Панарина, Слуцкий штрафует за слово «брат», Новогорск ждет 230 спортсменов

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

ПАНАРИН РАССКАЗАЛ, КАК ПОЗНАКОМИЛСЯ С АЛИСОЙ ЗНАРОК

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сделал предложение своей подруге Алисе, дочери главного тренера «Спартака» и бывшего наставника сборной России Олега Знарка. Она разместила фото со своим возлюбленным и обручальным кольцом на пальце в инстаграме.

А накануне Артемий рассказал о предстоящей свадьбе с Алисой. По словам 28-летнего хоккеиста, торжество планировали на лето, но коронавирус путает все планы. «Сами видите, что творится в мире», - заявил Панарин в интервью своим землякам из города Коркино Челябинской области – журналистам газеты «Горняцкая правда». Он также поведал подробности знакомства со своей будущей супругой.

«Как-то с другом полетели отдыхать в Монако. А недалеко в Ницце проводил время Олег Валерьевич Знарок с женой и дочерями – Лерой и Алисой. Приезжаем, больше из-за девушек, а их нет. Но мы же не можем у отца спросить, где они. Неудобно.

Пообедали вместе, погуляли, сфотографировались со Знарком. У него тогда был обычный телефон, поэтому попросил меня переслать Алисе наши совместные фото. Я ухватился за возможность наладить таким образом контакт с Алисой, с которой лично не был знаком.

Пишу ей в инстаграм, она ответила спустя неделю. Сказал, что хочу передать фотки с отцом. Алиса сбросила адрес электронной почты. Мне это не подходит, выудил у нее ватсап, переслал фото, написал пару раз. Но она меня игнорировала.

Я злился, но что мог тогда поделать? И вот следует вызов в сборную России на чемпионат мира в Москву весной 2016 года. Алиса тогда пробовала себя в роли комментатора «Матч ТВ», находилась рядом со сборной.

В общем, пригласил ее погулять. И... До сих пор гуляем».

Напомним, что летом 2019-го Панарин заключил контракт с «Рейнджерс» на семь лет, и его средняя зарплата составляет 11,6 млн долларов. В прерванном из-за пандемии коронавируса сезоне он набрал 95 (32+63) очков в 69 матчах регулярного чемпионата НХЛ, занимая четвертое место в списке бомбардиров лиги.

«БРАТ» В КАЗАНИ ВНЕ ЗАКОНА

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что штрафует своих игроков за употребление слова «брат». «Да, я им объявил об этом. Какое-то универсальное слово, все братья. Брат, брат, брат… Люди теряют собственные лица, имена, фамилии, индивидуальные особенности. Меня это безумно бесит», - заявил бывший наставник сборной России.

«Когда, например, Солтмурад Бакаев называет партнера по команде братом, я говорю: «К нам в команду Зелимхан Бакаев перешел, что ли? Какой тебе Данченко брат?» Понимаю, что если я заберу слово «брат» у грузин, то вообще лишу их русского языка, потому что это единственное слово, которое они могут говорить. Тем не менее я им объявил, что слово «брат» у нас теперь вне закона», - пояснил Слуцкий.

Можно предположить, что и Леонид Викторович для своих игроков теперь точно не «отец родной». Запретов в сегодняшнем мире и так стало выше крыши. Как бы не аукнулся такой довольно своеобразный воспитательный момент тренеру, команде которого предстоит непростая борьба за выживание после возобновления чемпионата. Казанский клуб находится на 14- месте с 23 очками после 22 туров.

Интересно, кстати, было бы узнать, кто уже оштрафован в «Рубине» за «братство» и какова сумма наказания.

В НОВОГОРСК ЗАЕДУТ 60 ФИГУРИСТОВ И 40 ЛЕГКОАТЛЕТОВ

Глава Минспорта Олег Матыцин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране заявил о готовности разрешить спортсменам проводить тренировки. Планируется начать подготовку по 21 виду спорта, включая три зимних вида.

В пятницу Матыцин доложил президенту России Владимиру Путину о планах возобновления работы тренировочных баз. С 25 мая должна открыться база в Новогорске, на которую заедут 230 человек. В их числе 60 фигуристов и 40 легкоатлетов, а также представители других видов спорта. Начнет работу и другая подмосковная база - «Озеро Круглое». Первых посетителей она примет уже в воскресенье 24 мая. С 1 июня готовы начать работу четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.

Вопрос уже согласован с руководителями спортивных баз. Перед возобновлением тренировок будут проводиться тестирования. Персонал будет находиться в условиях карантина и работать вахтовым методом. Разрешение от губернаторов и Роспотребнадзора получено.

Путин одобрил возобновление тренировок российских сборных, однако подчеркнул необходимость строгого соблюдения всех медицинских требований на базах.

В настоящий момент единственной сборной России, продолжающей тренировки в условиях пандемии, является команда по художественной гимнастике под руководством Ирины Винер-Усмановой.

«РЕНО» МОЖЕТ ИСЧЕЗНУТЬ

«Рено» может не преодолеть финансовый кризис, возникший из-за пандемии коронавируса. Речь идет не только о команде Формулы-1, но и о автоконцерне в целом. Об этом заявил в пятницу 22 мая министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мар.

«Рено» может исчезнуть с рынка. Компания сейчас борется за выживание. Ей предстоит существенно сократить свои расходы, чтобы минимизировать убытки. Я пока не одобрил выделение кредита», - сообщил чиновник.

У французского правительства есть целых ряд требований к автопроизводителям для выделения займа в 5 миллиардов евро.

В Формуле-1 «Рено» представлен с 1977 года. В те времена, когда у концерна не было собственной команды, французская компания активно сотрудничала с «Уильямсом» и «Бенеттоном», которые доминировали в королевских гонках в середине 90-х.

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