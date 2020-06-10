График возвращения спорта-3. Август: на льду Овечкин, Малкин - и даже фигуристки

Доигрывать хоккейный сезон-2019/20 будут только в одной лиге, но зато в сильнейшей - той, которая НХЛ. Регулярный чемпионат, где клубы из 82 матчей успели провести от 68 до 71-го, решено не завершать - начнут сразу с плей-офф. Он пройдет по необычной схеме, с участием 24 команд: четверка лидеров каждой из конференций сразу попадает в 1/8 финала, остальные же стартуют с 1/16, где разыгрывают оставшиеся путевки в следующий раунд.

Нечто подобное произойдет и на ледовых площадках. Одни зальют ради плей-офф НХЛ для здоровенных мужиков с прореженными зубами и клюшками в руках, другие - для изящных фигуристок, обкатывающих новые программы к первым турнирам.

В конце лета турниры из минувшего, прерванного сезона станут из-за толчеи местами наслаиваться на турниры сезона следующего. Пока УЕФА будет доигрывать Лиги чемпионов и Европы-2019/20 (о месте проведения матчей объявят 17 июня, по последней, неофициальной информации претендент №1 – Лиссабон), наша РПЛ планирует в первой декаде августа уже начать чемпионат-2020/21 – всего через пару недель после завершения предыдущего.

Если в июне кроме футбола следить толком не за чем, а в июле остальной большой спорт начнет оживать лишь местами («Формула-1», НБА), то к августу ситуация должна измениться кардинально – это будет окончательный перелом. Мы вновь получим всю палитру основных регулярных соревнований за исключением разве что теннисных. Пусть с задержкой (обычно такое многообразие приходится на май), пусть в сокращенном виде, часто без зрителей – и тем не менее.

Пары 1/16 финала:

Эдмонтон – Чикаго

Нэшвил – Аризона

Ванкувер – Миннесота

Калгари - Виннипег

Начинают с 1/8 финала:

Сент-Луис, Колорадо, Лас-Вегас, Даллас

Параллельно с сериями 1/16 клубы, освобожденные от этого раунда, проведут в своих квартетах однокруговые турниры и определят номера «посева» в плей-офф. Таким образом, уже в первые дни лицом к лицу встретятся Александр Овечкин и Илья Ковальчук из «Вашингтона» и Илья Кучеров из «Тампы». Выйдут на лед и Евгений Малкин, и Артемий Панарин, и другие наши звезды, недостатка в которых в НХЛ нет, – болей не хочу!

Вот только до сих пор непонятно, когда и где это случится. Известно лишь, что играть будут без зрителей и в двух городах: в один съедется дюжина команд «Запада», в другой – «Востока». По срокам внятной информации нет, переговоры еще идут. Можно лишь быть уверенным, что в августе большой хоккей точно к нам вернется. Или даже в конце июля по примеру «соседей» из НБА – напомню, что их чемпионат возобновляется в последний день второго летнего месяца.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ: ЕСЛИ ЧТО, РОССИЯ ПЕРЕЖИВЕТ И БЕЗ ГРАН-ПРИ

Вообще-то международных соревнований фигуристов в августе, скорее всего, не будет. Канадские организаторы первого этапа юниорского Гран-при отказались от турнира на днях, следующий в Словакии отменили еще раньше, и теперь первым в календаре сезона стоит этап №3 в Будапеште, а это уже 9 сентября. Более того, многие всерьез опасаются, что волна отказов пойдет и дальше. Например, тренер Александр Жулин считает, что «взрослая» серия Гран-при, старт которой запланирован, как обычно, на конец октября, в этом году тоже вряд ли состоится.

Впрочем, столь пессимистическую точку зрения разделяют не все. И главное: даже если ISU разом отменит все свои турниры, без классного фигурного катания Россия не останется - мировых звезд первой величины у нас в стране, слава богу, хватает. Исчезнет Гран-при - что ж, значит, Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная будут кататься на этапах Кубка России. И уверяю, интерес к ним публики и телевидения из-за отсутствия зарубежных соперниц пострадает не сильно. Может, даже наоборот, еще круче получится. Ведь на внутренних соревнованиях число российских участников не ограничено ничем.

ФФККР пока не разродилась календарем на новый сезон, но ориентировочная дата его начала уже известна. И это никакая не осень, а первое августа, то есть, вот-вот! Именно в этот день должны стартовать контрольные прокаты лучших юниоров, при том, что наши юниоры – это очень серьезно. Взять хоть Камилу Валиеву - одну из реальных претенденток на олимпийское золото Пекина-2022.

Думаю, несмотря на формально-тренировочный статус этих прокатов, российское ТВ к ним равнодушным не останется. Так что большое фигурное катание может вернуться к нам даже раньше «катания с клюшками имени Овечкина». Вслед за футбольными газонами и октагонами для бойцов жизнь на ледовых катках по обе стороны Атлантики скоро тоже забьет ключом.