Что кроме футбола будет этим летом. Июнь: бой Волкова, шахматы и теннис в Химках 

В предыдущей статье речь шла о том, что не позже 20 июня снова начнут играть в футбольных чемпионатах почти всех европейских стран. А как обстоят дела с другими видами спорта - особенно с теми, что традиционно вызывают интерес в нашей стране?

Лига чемпионов по снукеру, матчи которой начались в Англии неделю назад, к этой категории, боюсь, не относится. Хотя в мире эта разновидность бильярда крайне популярна, а 5-кратный чемпион мира по ней Ронни О’Салливан – настоящая суперзвезда. За карьеру он заработал 11 миллионов фунтов.

Только нам бы, грешным, что-нибудь попривычнее, породнее. И желательно - с российским участием.

К сожалению, энтузиазм футболистов оказался далеко не таким заразным, как коронавирус. Примеру спорта №1 этим летом последуют немногие. Хотя кое-что все-таки есть.

БОКС И ММА: 20-го В ЛАС-ВЕГАСЕ ДЕРЕТСЯ ВОЛКОВ

Бои смешанных единоборств возобновились еще в мае – там перерыва, можно сказать, не было. И все благодаря упрямцам из лиги UFC, которые неустанно искали места для поединков и нашли-таки пристанище в США: сначала во Флориде, а с недавних пор – в Лас-Вегасе. Там нынче дерутся каждую неделю, и останавливаться, похоже, не собираются. Механизм налажен, все турниры до конца июня расписаны.

О последнем из них, состоявшемся в ночь с субботы на воскресенье по московскому времени, можно прочитать здесь, а из дальнейшего я обратил бы ваше внимание на встречу нашего двухметрового гиганта Александра Волкова с американцем Кертисом Блэйдсом 20 июня и на бой Порье - Хукер 27-го. Да-да, это тот самый Дастин Порье, которого в сентябре придушил в Эмиратах Хабиб Нурмагомедов.

У боксеров карантинная пауза была куда ощутимее, и они сейчас только начинают раскручиваться после нее. В первую очередь, опять же благодаря Лас-Вегасу - во вторник в игорной столице сильный американец Шакур Стивенсон дерется с кубинцем Феликсом Карабальо. Хотя не Лас-Вегасом единым: Европа тоже просыпается, и на 12 июня в Польше запланирован поединок известного тяжеловеса Мариуша Ваха с Кевином Джонсоном из США.

Жаль только, что наших боксеров нет. Пока идет к тому, что первым из россиян на ринг вернется Александр Поветкин и только в первой половине августа. Их бой с Дилланом Уайтом переносился уже дважды.

ТЕННИС: ХАЧАНОВА С РУБЛЕВЫМ ЖДУТ НА ПОДМОСКОВНЫХ КОРТАХ

Официальные турниры ATP и WTA если и начнутся в этом году, то точно не скоро. В данный момент «передовая линия обороны» проходит по US Open, который должен был стартовать в конце августа (все, что до этого, уже отменено или перенесено), но шансов отстоять эти сроки у организаторов, похоже, негусто.

Тем не менее, теннисисты не сидят без дела: в Европе то тут, то там начали возникать неофициальные турниры – в основном, для игроков из тех стран, где они проводятся, чтобы избежать проблем с закрытыми границами. Доминик Тим устроил нечто подобное в Австрии, Каролина Плишкова только что выиграла чешский турнир, а Новак Джокович в июне-июле организует целую серию соревнований в республиках бывшей Югославии. Это турне начнется в Сербии на предстоящей неделе и там даже должны быть зрители, пусть и в сильно ограниченном количестве! Первую тысячу билетов изголодавшиеся болельщики раскупили за семь минут.

Аналогичное мероприятие для наших игроков хотят провести в конце июня в Химках. По информации «Коммерсанта», «добро» на участие уже дали Карен Хачанов, Андрей Рублев, Светлана Кузнецова и Анастасия Павлюченкова.

ШАХМАТЫ: КТО ВОЗЬМЕТ ПРИМЕР С ДУБОВА?

Это единственный вид спорта, где элитные состязания с участием россиян проходят постоянно, и первый месяц лета не станет исключением. После того, как второй из серии онлайн-турниров по быстрым шахматам, организованных чемпионом мира Магнусом Карлсеном, в блестящем стиле выиграл Даниил Дубов, «Тур» взял небольшую паузу. Старт третьего этапа назначен на 20 июня. Состав участников пока не объявлен, но без наших там точно не обойдется – напомним, что кроме Дубова в «Туре Карлсена» уже играли и Ян Непомнящий, и Александр Грищук, и Сергей Карякин.

Много подобных турниров сейчас устраивают и в США. Очередной начался только что, в субботу, и продлится до 14-го числа. Контроль времени: 10 минут на партию плюс 5 добавленных секунд на ход. Система: сплошной плей-офф, начиная с 1/4 финала, матчи всех раундов состоят из дюжины партий, причем в 5-й и 6-й вместо одного очка разыгрывается по два, а в заключительных 11-й и 12-й - по три.

Подобные эксперименты весьма популярны у американских организаторов. Шахматистам же примириться с ними помогает внушительный призовой фонд в 265 тысяч долларов. Карлсен тоже участвует, Россию представляет Грищук – его четвертьфинал против Левона Ароняна из Армении стартует сегодня поздно вечером. А вот Хикару Накамура в последний момент снялся с турнира. Видимо, решил немного прийти в себя после поражения от Дубова в финале.

АВТОГОНКИ: ДОТЕРПЕТЬ ДО «ФОРМУЛЫ-1»

Удивительно, но в стране, которая с огромным отрывом лидирует в мире по числу жертв коронавируса, гонки возобновились раньше, чем где бы то ни было. 17 мая состоялся первый после перерыва этап кузовной серии «Наскар», а в эту субботу в Техасе открыли сезон болиды «Индикара». Российских пилотов там нет и имена подавляющего большинства пилотов нашей публике ничего не скажут, хотя не всех. Магнуса Эрикссона и Такуму Сато, в свое время отметившихся в «Формуле-1», думаю, вспомнят многие.

По нашу сторону Атлантики все ждут 5 июля, когда в Австрии должен стартовать многострадальный сезон «Ф-1» с нашим Даниилом Квятом. До этого из младших серий может вернуться разве что «Формула-Е». В ней хватает известных личностей (вплоть до Фелипе Массы!), да вот беда - эти гонки часто проводятся на городских трассах, и потому организовывать их сейчас особенно тяжело. Не исключено, что на берлинском аэродроме, где на 21 июня запланировано возвращение серии, придется провести не один этап, а несколько штук подряд.

БАСКЕТБОЛ: НЕ НБА ЕДИНОЙ

До возвращения НБА, назначенного на 31 июля, у поклонников этой игры выбор, прямо скажем, небогатый. В Европе из более-менее серьезных национальных чемпионатов доигрывать будут всего три: в Германии матчи возобновились в субботу, в Испании это произойдет 17 июня, в Израиле – 21-го. Причем у немцев в концовке сезона участвуют лишь 10 команд из 17, а у испанцев – 12 из 18.

Тем временем, в Тель-Авиве разгорелся скандал: несмотря на угрозу штрафа в 9 тысяч евро, игроки «Маккаби» Анджело Калояро и Сэнди Коэн нарушили обязательный карантин и вышли на улицу – соответствующие фото появились в местных СМИ. Клуб уже начал по этому поводу специальное расследование.

Еще заслуживает упоминания довольно сильная китайская лига. Ее регулярный чемпионат планируют возобновить 20 июня без каких-либо изменений в турнирной формуле, включая последующий плей-офф. В тамошних клубах хватает легионеров, чьи имена хорошо известны нашим болельщикам: Джереми Лин, Сонни Уимз, Мирослав Радулица, Донатас Мотеюнас и другие. А тренирует одну из команд экс-звезда НБА Стефон Марбэри. Одна проблема: ни в Китае, ни в Испании с Германией и Израилем российских баскетболистов, увы, нет. И то же самое с недавних пор относится к НБА. Так что концовка сезона пройдет без нашего участия.