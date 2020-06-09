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График возвращения спорта-2. Июль: «Формула-1», НБА, Емельяненко против Исмаилова 
09 июня 18:45

График возвращения спорта-2. Июль: «Формула-1», НБА, Емельяненко против Исмаилова 

Продолжаем обзор соревнований, которые должны начаться или возобновиться этим летом. 

В предыдущей статье были перечислены спортивные события июня, которые заслуживают вашего внимания. И в следующем месяце они продолжатся: будут и шахматы, и теннис (по-прежнему, неофициальный), и, конечно, футбольные чемпионаты, включая российский. Плюс поединки боксеров и мастеров смешанных единоборств, причем не только в Лас-Вегасе, но и у нас. В частности, на 24 июля запланирован бой в Москве между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым.

Впрочем, ММА и футбол вернулись к нам уже давно, еще в мае. Я же предлагаю сосредоточиться на тех видах спорта и турнирах, которых сейчас нет и которые именно в июле оживут после карантинной паузы.

«ФОРМУЛА-1»: ДО ПЕРВОЙ ГОНКИ - МЕНЬШЕ ЧЕТЫРЕХ НЕДЕЛЬ

Королева автогонок, стартовый этап которой в середине марта отменили в последний момент, перезапускает чемпионат-2020 в первый уик-энд июля и не в Австралии, а в Австрии. Пока календарь сезона утвержден только на первые два месяца. Их «Формула-1» полностью проведет на европейском континенте.

Расписание первых восьми гонок сезона-2020

5 июля. 1-й этап. Шпильберг (Австрия) 12 июля. 2-й этап. Шпильберг (Австрия) 19 июля. 3-й этап. Будапешт (Венгрия) 2 августа. 4-й этап. Сильверстоун (Великобритания) 9 августа. 5-й этап. Сильверстоун (Великобритания) 16 августа. 6-й этап. Барселона (Испания) 30 августа. 7-й этап. Спа (Бельгия) 6 сентября. 8-й этап. Монца (Италия)

Дальнейшее расписание пока в разработке. Всего организаторы рассчитывают провести от 15 до 18 этапов и закончить сезон в декабре. «Гран-при России» по предварительной информации состоится 27 сентября, как и планировалось изначально. Возможно, это будет первая гонка в году, где на трибуны начнут пускать зрителей. Кроме того, обсуждается вариант с проведением в Сочи двух этапов подряд, как летом в Шпильберге и Сильверстоуне. Наша сторона не возражает: хотите два - сделаем два.

Для подобных сдвоенных Гран-при ФИА предлагала изменить регламент: во второй уик-энд проводить квалификацию в формате «гонки с обратным стартом», где лидеры чемпионата уходят на трассу последними - дескать, это добавит непредсказуемости и интриги. Большинство команд поддержало новинку, но «Мерседес» при голосовании заблокировал ее, и от эксперимента пришлось отказаться.

С возвращением «Формулы-1» у россиян после долгого перерыва вновь появится возможность поболеть за соотечественника в элитных международных соревнованиях в прямом ТВ-эфире. Хватит уже интернет-шахматистам отдуваться за всю страну - в июле на пост спортсмена №1 заступает пилот «Альфа-Таури» Даниил Квят! Плюс Роберт Шварцман, Никита Мазепин и другие наши гонщики «Ф-2» и «Ф-3» - этапы «младших» серий будут проходить по тому же календарю, параллельно с главной «формулой».

БИАТЛОН: «ШАПИТО» ОТКРЫВАЕТ СЕЗОН

Есть в России один вид спорта, где кипучая жизнь не прекращается даже на один день. Ни коронавирусу, ни летнему бесснежью не под силу остановить биатлонную «мыльную оперу». Премьера очередной серии – или даже целого сезона, как знать, - назначена на 11 июля, когда состоится отчетно-выборная конференция СБР.

Рекламная кампания предстоящего шоу уже идет полным ходом: Владимир Драчев рассылает по стране письма с призывом бойкотировать конференцию, а устроившие ее «мятежники» бомбардируют регионы своими бумажками, где в красках расписывают подвиги президента федерации. Их последнее «произведение» даже всплыло на официальном сайте СБР, но вскоре загадочным образом (видимо, по окрику откуда-то сверху) оттуда исчезло.

Если бунтовщики сумеют-таки свалить Драчева, то вместо него российский биатлон, похоже, возглавит Виктор Майгуров. Хотя в этом «шапито» прогнозировать что-либо с уверенностью никогда нельзя, с них станется. Все, что остается нам с вами - запасаться попкорном.

БАСКЕТБОЛ: В ПАРКЕ ДИСНЕЯ - НОВЫЙ АТТРАКЦИОН

Наконец, в последний день июля возобновляется чемпионат сильнейшей баскетбольной лиги мира. Из 30 клубов НБА в концовке сезона примут участие 22: те 16, что на момент остановки турнира находились в зоне плей-офф, и еще шесть, отстававших от восьмого места в своих конференциях на шесть побед или меньше.

Положение в регулярном чемпионате НБА

Восток

1. Милуоки – 53 победы-12 поражений

2. Торонто – 46-18

3. Бостон – 43-21

4. Майами – 41-24

5. Индиана – 39-26

6. Филадельфия – 39-26

7. Бруклин – 30-34

8. Орландо – 30-35

9. Вашингтон – 24-40

10. Шарлотт – 23-42

11. Чикаго – 22-43

12. Нью-Йорк – 21-45

13. Детройт – 20-46

14. Атланта – 20-47

15. Кливленд – 19-46

Запад

1. Лейкерс – 49-14

2. Клипперс – 44-20

3. Денвер – 43-22

4. Юта – 41-23

5. Оклахома-Сити – 40-24

6. Хьюстон – 40-24

7. Даллас – 40-27

8. Мемфис – 32-33

9. Портленд – 29-37

10. Нью-Орлеан – 28-36

11. Сакраменто – 28-36

12. Сан-Антонио – 27-36

13. Финикс – 26-39

14. Миннесота – 19-45

15. Голден Стэйт – 15-50

Таким образом, для «Шарлотт», «Чикаго», «Нью-Йорка», «Детройта», «Атланты», «Кливленда», «Миннесоты» и «Голден Стэйт» сезон завершен. Остальные же съедутся в штат Флорида и будут играть на площадках парка развлечений Disney World в Орландо. Разумеется, без зрителей и, соблюдая строгие правила, порожденные эпидемией.

Сначала команды проведут по восемь матчей регулярного чемпионата. Поскольку число игр у всех разное, от 63 до 67, это не приведет команды к общему знаменателю, но тут лига постановила «на глазок»: если между восьмым и девятым клубами будет меньше четырех побед, им предстоит дополнительная квалификационная серия за последнюю путевку в 1/8 финала от своей конференции. Причем серия необычная: обладателям места №9 надо будет непременно выиграть два матча из двух, любое поражение для них смерти подобно.

Дальше - привычный цикл плей-офф в полном объеме. Минувшей ночью появилась первая неофициальная информация об ориентировочных датах начала кубковых раундов: 1/8 – с 18 августа, 1/4 – с 1 сентября, 1/2 – с 15 сентября, финал – с 30-го, а чемпион должен определиться не позднее 15 октября.

Эта система уже одобрена клубами и профсоюзом игроков НБА. Последнему, правда, категорически не понравилась предложенная дата начала следующего сезона - 1 декабря. Мол, перерыв в полтора месяца это слишком мало. Но времени, чтобы утрясти сей последний вопрос у сторон еще полно - лишь бы играть начали. И пусть в НБА сейчас нет ни одного представителя России, баскетбол в исполнении Леброна Джеймса, Джеймса Хардена и прочих «кудесников мяча» - это все равно суперзрелище для истинных спортивных гурманов.

А как же НХЛ с Овечкиным, Малкиным и Кучеровым, спросите вы? Объясняю. Играть в хоккей за океаном тоже начнут, и довольно скоро, но еще неясно, когда именно. Можно предположить, что где-то в те же сроки, что и в баскетбол, однако конкретные даты пока не прозвучали – гарантий, что и эта лига вернется до конца июля, у нас с вами нет.

Зато в следующем, последнем из летних месяцев, она заиграет непременно, тут нет сомнений. О чем и пойдет речь в следующей, августовской статье.

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