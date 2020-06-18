В США любую победу раздувают до космоса, в России и олимпийское золото считают никчемным

Так с какого перепуга мы должно как-то иначе относиться к нашему триумфу в Корее?! Может быть, НХЛ вообще больше никогда не отпустит своих по факту рабов на Олимпиаду. И что? Мы отныне всегда будем не признавать итоги подобных Игр?!

Чем золото Пхенчхана отличается, например, от золота Кортина Д’Ампеццо или Инсбрука? Верно – ничем. Абсолютно! Ибо, если подразумевается отсутствие на Играх-2018 профессионалов НХЛ, то впервые они соизволили выступить на Олимпиаде только в 1998-м в Нагано. Более того, еще в 70-х годах участие профи в Играх вообще было под строжайшим вето. Из-за чего, в частности, Канада почти десять лет бойкотировала чемпионаты мира, после того как ИИХФ в конце 60-х наложила запрет на привлечение в сборную Кленовых листьев игроков из НХЛ. В противном случае любая команда, сыгравшая с такой канадской сборной, была бы дисквалифицирована МОК и отстранена от участия в зимних Играх. Однако я что-то не слышал, чтобы кто-то ставил под сомнение, называл неполноценными наши восемь олимпийских побед. Равно как виктории любительской эпохи Канады, Великобритании, США, Швеции.

Прочитал на сайте «Северстали» интервью ее знаменитого воспитанника Павла Бучневича . Все о своей жизни и подготовке к рестарту сезона НХЛ форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» рассказал складно. Но одно высказывание сильно покоробило. Не понимаю: сколько можно заниматься мазохизмом, с каким-то маниакальным усердием высекать самих себя?!

Мне жутко обидно, что мы не только не умеем на полную катушку праздновать и чтить свои великие достижения, но еще и сами же приуменьшаем их значение. Верно как-то сказал олимпийский чемпион-1992 и чемпион мира-1993 Вячеслав Буцаев, что принижать важность любой медали на любом международном соревновании вроде ЧМ или ОИ способны только дилетанты, в своей серой жизни ничего не выигрывавшие. Не знающие, какими трудом, потом, а порой и кровью достаются эти кружочки металла.

Я представляю, какой прием закатили бы немецким хоккеистам на родине, какой пир на весь мир устроили, если бы не магия Гусева, и сборная ФРГ сотворила бы самую громкую сенсацию в мире спорта по крайней мере в ХХI веке. При этом никому бы и в голову не пришло заявлять о некоей ущербности «немецкого чуда» ввиду отсутствия профи НХЛ.

Не верите? Вот вам два самых простых примера.

Какой буллит считается самым известным в мировом хоккее? Какая марка с игроком «Тре Крунур», причем почта Швеции тогда впервые удостоила хоккей подобной чести, самая узнаваемая в мире? Ясный перец! Это победный штрафной бросок Петера Форсберга «еду влево, клюшку оставляю в одной руке справа» в финале Олимпиады-1994, когда скандинавы впервые завоевали золото Игр.

А ведь это был, по общему мнению, вообще чуть ли не слабейший турнир за всю историю!

Во-первых, был нарушен четырехлетний график, после того как МОК решил развести зимние и летние Игры. Потому между Олимпиадами в Альбервиле и Лиллехаммере прошло времени в два раза меньше обычного - всего два года. То есть утратилась эксклюзивность события.

Во-вторых, и это главное – нижайший уровень хоккея. Мало того, что из разрушившегося соцлагеря в различные заокеанские лиги сбежал все, кто мог. Некоторые европейские лиги тоже послали МОК с их внеплановыми Играми куда подальше, ибо, как НХЛ, АХЛ и прочие североамериканцы, национальные чемпионаты не прерывали. Именно потому мы в Норвегии лишились двух наших спасителей на прошлых Играх и ЧМ-1993 Вячеслава Быкова и Андрея Хомутова. Швейцария не отобралась в Лиллехаммер, решила не останавливать свой чемпионат, а клубы, в том числе русский «Фрибур-Готтерон», плевать хотели на сборные своих легионеров.

Ну а о втором прецеденте мне как-то даже напоминать неудобно. К столетнему юбилею ИИХФ презентовала топ-100 хоккейных историй. Какая заняла первое место? Какой команде впервые в истории Игр доверили зажечь огонь Олимпиады-2002 в Солт-Лейк-Сити?

«Чудо на льду» и сборная США. Был ли в составе американской сборной в Лейк-Плэсиде-1980 хотя бы один профи НХЛ? Нет! Поголовно зелененькие студенты. Представителей НХЛ в те годы в принципе на Олимпиаде быть не могло. И что: тогда и сейчас это кого-то на планете Земля волновало и волнует?

Понимаю, задаю сплошь риторические вопросы. Но только ради того, чтоб подчеркнуть надуманность и бессмысленность любых сомнений в ценности нашего исторического успеха в Пхенчхане.

К слову, то же самое можно сказать и о грядущем Кубке Стэнли.

Павел, что значит: «А остальные команды его не признают»? Это как? Что-то я не слышал, чтоб кто-то надсмехался над чемпионами НХЛ 1992, 1995, 2013 годов, дескать: а царь-то ненастоящий! А ведь тогда сезоны тоже получились, как вы выражаетесь, уникальными. В первом случае старт плей-офф отложили из-за десятидневной забастовки игроков. В двух других эпизодах забастовали уже владельцы клубов: объявили локаут, который сняли лишь в январе.

Разве об этом сейчас кто-то помнит? Разве найдется хоть один продвинутый умник, которых почему-то в нашей стране масса применительно к подвигу Дацюка и Ко в Пхенчхане, который назовет Кубок Стэнли «Питтсбурга» (1992), «Нью-Джерси» (1995), «Чикаго» (2013) ненастоящим?!