Овечкин рвет и мечет, Варламов непробиваем, а Чикаго унижает чемпиона (видео)

Коллега Виталий Славин подробно разобрал события в матче «Тампа» - «Флорида» , так что эту игру мы оставляем за скобками. У «Вашингтона» пока все хорошо. Впрочем, «Каролина» выглядела гораздо живее «Пантер». Александр Овечкин поддержал посыл Никиты Кучерова и тоже забил дважды. Орлов начал с удаления, но разжился двумя голевыми передачами. Свечников заметен не был и закончил игру в минусе.

Чикаго – Сент-Луис – 4:0

Голы: Саад (Тэйвз, Кубалик) – 1:0. Строум (Кейн) – 2:0. Кубалик (Дак, Кейн) – 3:0. Кубалик (Тэйвз, Дак) – 4:0.

Наши: Иван Барбашев - 1 силовой прием, -1, Владимир Тарасенко - 4 броска, -1.

Ничего себе жара. «Блюзмены» выглядели крайне вяло в атаке, какие-либо ожидания от Владимира Тарасенко преждевременны – человек не играл с осени. Полагаю, что самыми внимательными зрителями этого матча были игроки и тренерский штаб «Эдмонтона», которому именно с «Чикаго» предстоит выяснять отношения. Доминик Кубалик и по ходу непростого сезона приносил команде массу пользы, вот и сегодня отметился дублем. Макдэвид и Драйзайтль напряглись.

Миннесота – Колорадо – 2:3

Голы: Донской (Наместников, Джонсон) – 0:1. Дамба (Стал, Хант) – 1:1. Маккинон (Ландескуг, Задоров) – 1:2. Стаал (Сауси, Паризе) – 2:2. Ландескуг (Макар, Рантанен) – 2:3.

Наши: Валерий Ничушкин – 1 бросок, 1 силовой прием, Владислав Наместников – голевая передача, Никита Задоров – голевая передача, 3 силовых приема.

Довольно бойкий хоккей, в котором совершенно очевидно недоставало Кирилла Капризова. Уж очень хочется поскорее увидеть его в деле, но, увы, не в этом плей-офф. Я присматривался к «Уайлд» и так, и эдак, а в конечном счете пришел к выводу, что Кирилл точно бы усилил нынешнюю «Миннесоту». В команде полно суровых робокопов, знающих свое дело, но катастрофически не хватает игроков тонких, с хитринкой. Это как раз то, что у Капризова есть. Да и потолкаться он можно как следует, а уж этого добра у «Миннесоты» хоть отбавляй.

Рейнджерс – Айлендерс – 1:2

Голы: Бьювилье (Грин, Добсон) – 0:1. Тэйвз (Брассар, Джонстон) – 0:2. Хитыл (Фаст, Смит) – 1:2.

Наши: Артемий Панарин – 0 бросков, -1, Павел Бучневич – 3 силовых приема

Семен Варламов – 2 периода отыграл «на ноль».

Вопрос с первым номером у «Рейнджерс» остается открытым. Игорь Шестеркин и Хенрик Лундквист пропустили по одной шайбе, обе с убойных позиций, так что кто именно сыграет в плей-офф пока не очень понятно. Зато вроде бы все понятно с Семеном Варламовым – он был просто хорош и справился со всеми 19 бросками, что выпали на его долю за два периода. Одно из спасений получилось буквально эпическим, двойным, по сути. Попутно лишившим «Рейнджерс» не только гола, но и голевой передачи от Артемия Панарина.

Виннипег – Ванкувер – 4:1

Голы: Пулмэн (Уилер, Болье) – 1:0. Элерс (Лайне, Моррисси) - 2:0. Куликов (Рослович, Копп) – 3:0. Руссель (Годет) – 3:1. Уилер (Шайфли, Коннор) – 4:1.

Наши: Дмитрий Куликов – гол, 2 броска, 2 блока.

Защитник «Джетс» Дмитрий Куликов забивает только по большим праздникам и вот этот самый праздник случился именно сегодня. Куликов решил сыграть в нападающего, это оценил Джек Рослович, заметив подключение россиянина на дальний пятак.

«Ванкувер» произвел крайне унылое впечатление и сумел забить лишь однажды, да и то коньком.

Расписание оставшихся предсезонных матчей. Время московское.