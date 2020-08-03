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Иногда «низы» не хотят жить по правилам. Как бунтовали фарм-клубы
03 августа 13:53
автор: Владислав Домрачев

Иногда «низы» не хотят жить по правилам. Как бунтовали фарм-клубы

Вчера «Советский спорт» рассказал о том, что «Уфа» превращается в фарм-клуб «Спартака» и, мол, шесть очков красно-белым в двух встречах с командой Вадима Евсеева чуть ни гарантированы.

Как и «Зениту» - 12 в матчах с «Сочи» и «Оренбургом». Однако история знает случаи неповиновения «низов» «верхам».

КАК ЗАГОРАЛАСЬ «ЗАРЯ»

Уже в первом туре чемпионата СССР 1972 года команда из Ворошиловграда (ныне Луганска) разгромила дома киевское «Динамо» 3:0. Это был нокаут. Действующий чемпион так и не пришел в себя. Только в заключительный день турнира киевляне – их тогда тренировал Александр Севидов – смогли зацепить серебро. В договорном матче с… «Зарей», завершившимся 3:3. Сюжет этой встречи удивительный. После первого тайма 1:1. Олег Блохин забил гол и опередил конкурентов в снайперской гонке. Киевляне заменили основного вратаря Евгения Рудакова, отразившего на 43-й минуте пенальти. «Отличился» капитан гостей Журавлев, принявший условия хозяев. В Киев не приехал старший тренер «Зари» Герман Зонин и только потом узнал о странном характере игры.

Во втором тайме неосведомленный Виктор Колотов сделал дубль. Однако в последние 15 минут гости отыгрались на глазах 50 тысяч зрителей «Республиканского».

Тогда «Советский спорт» публиковал в «компоте» оценки игроков, выставленные тренерами. Пятерки получили вратари Рудаков и Ткаченко, отыгравшие по первому тайму, также Колотов, ворошиловградцы Куксов и… Журавлев.

Впервые команда из областного центра стала чемпионом страны. Вскоре ее лидер атак Владимир Онищенко переехал в Киев. Его тандем с Блохиным наводил ужас на соперников.

КАК ПУЧКОВ ПОКВИТАЛСЯ С ТАРАСОВЫМ…

Теперь хоккейная история. Раньше ленинградский СКА называли младшим братом ЦСКА. Зачастую звезды-ветераны московских армейцев доигрывали в Питере – Николай Пучков, Владимир Петров, Геннадий Цыганков, Николай Дроздецкий, Сергей Гимаев…

В Ленинград сильные игроки ехали не охотно. Хотя им предлагали заманчивые условия – квартиры хоть на Невском, хоть на Финском. Порой «старший брат» приходил на выручку «младшему», которому угрожал вылет из элиты.

Вратарь Алексей Ивашкин вспоминал, как однажды в Ленинграде он поймал сложную шайбу и получил от Алексея Касатонова клюшкой пот ловушке: «Еще раз так сделаешь – отрублю руку». Москвичи «успешно» проиграли, а потом обнаружили в своих купе по ящику шампанского.

В это трудно поверить, но как-то действующий наставник ЦСКА Борис Михайлов на финише сезона принял бразды правления в СКА, который сражался за сохранение прописки в суперлиге. Был, так сказать, командирован. Задачу он решил.

В 1971 году СКА выстрелил, завоевав бронзу. Команда из Ленинграда не пощадила и ЦСКА, разгромив чемпиона 7:2. Это был ответ ее тренера Пучкова Анатолию Тарасову, который в 1962-м убрал знаменитого вратаря из команды и сборной.

…А ЗУБОВ СО ЗНАРКОМ

Говорят, в КХЛ у одного из фаворитов СКА сразу три фарм-клуба – «Сочи», «Спартак» и «Витязь». По ходу прошлого сезона питерские армейцы выдернули из подмосковного клуба сразу трех его лидеров – вратаря Александра Самонова и центрфорвардов Артема Швеца-Рогового и финна Миро Аалтонена. А чуть раньше бодро стартовавший «Витязь» нанес в Питере поражение хозяевам 4:2.

В 2016-м Олег Знарок сменил у штурвала СКА Сергея Зубова, который возглавил «Сочи». По закону подлости именно «леопарды» остановили триумфальное шествие базового клуба сборной, одержавшего на старте чемпионата-2017/18 20 (!) побед подряд. 11 октября 2017 года южане выиграли в Питере 3:2ОТ. «Одно лишь хорошо – что это сделал Серега», - поразил тогда откровением Знарок.

Вряд ли золотой олимпийский тренер, теперь возглавляющий «Спартак», согласится с негласным статусом своей команды. Помнится, в преддверии плей-офф-2018 один из сотрудников московского клуба, которому предстояло сразиться со СКА, с горечью заявил: «СКА нам обыгрывать нельзя». Но ведь обыграли ведь в двух первых гостевых матчах, но большего им сделать не позволил. Причем не только соперники.

источник: «Советский спорт»
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