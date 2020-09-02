В КХЛ почтят память Ржиги, Месси невозможно купить, «Спартак» отдаст Тиля в аренду

«Филадельфия» выиграла пятый матч ¼ финала Кубка Стэнли у «Айлендерс» – 4:3 ОТ и сократила отставание в серии (2-3). Победную шайбу на 73-й минуте овертайма забросил Скотт Лотон с передач Клода Жиру и российского защитника Ивана Проворова .

Чемпионат КХЛ стартует сегодня матчем за Кубок открытия между ЦСКА и «Ак Барсом». Игра начнется на «ЦСКА Арене» в 19.30.

Причиной смерти стал тромб, образовавшийся в вене. Незадолго до смерти Ржига переболел коронавирусной инфекцией и находился в госпитале Праги в тяжелом состоянии. Вчера весь хоккейный мир выражал слова соболезнования родным и близким тренера. Присоединяется к ним и «Советский спорт»...

С «Атлантом» Ржига выходил в финал Кубка Гагарина, и это было, пожалуй, главное достижение чеха за период его работы в КХЛ. Пан Милош был ярким человеком и полюбился многим российским болельщикам своим умением делать из хоккея незабываемое шоу.

КХЛ разрешила клубам начинать матчи стартующего 2 сентября регулярного чемпионата с минуты молчания в память о скончавшемся накануне на 62-м году Милоше Ржиге . Чешский тренер за свою карьеру поработал в нашем чемпионате в «Спартаке», «Атланте», СКА, «Авангарде» и «Словане». В последнее время специалист тренировал сборную Чехии.

Наш легионер завершил встречу с показателем полезности «+2». Голкипер «островитян» Семен Варламов отразил 28 бросков, впервые пропустив 4 гола в нынешнем плей-офф. Победитель этой пары в полуфинале встретится с «Тампой», которая выиграла серию у «Бостона» – 4-1.

Сократил счет в серии с «Вегасом» и «Ванкувер», выиграв пяты матч – 2:1.

ГВАРДИОЛА ОТГОВАРИВАЕТ МЕССИ ОТ УХОДА ИЗ «БАРСЫ»

Эпопея с уходом Лионеля Месси из «Барселоны» начинает приобретать неожиданный поворот. Как известно, лидер каталонского клуба хочет перебраться в «Манчестер Сити» к своему бывшему тренеру по «Барсе» Хосепу Гвардиолу, и, по слухам, «горожане» вроде бы готовы предложить суперзвездному аргентинцу баснословный личный контракт. Однако, как оказывается, не все так просто в истории с приобретением Месси богатенькими владельцами английского клуба.

По сообщению испанских СМИ, Гвардиола, очевидно, взвесив все за и против в этой нештатной ситуации, теперь не советует Лео покидать свой клуб, в котором тот вырос и провел всю карьеру. Об этом знаменитый специалист сказал Месси в телефонном разговоре. «Ман Сити» не устраивает, что помимо огромной зарплаты клуб должен выплатить сумасшедшие деньги за трансфер игрока. А за бесплатно своего лучшего футболиста не отдадут «сине-гранатовые». В прессе появлялись различные ценники за переход – от 150 до 280 миллионов евро. Такая финансовая нагрузка не по силам для «Сити». Признал, что трансфер Месси нереально осуществить «Интеру» и спортивный директор миланского клуба Пьеро Аузилио.

Гвардиола, по сути, прав. Первая эйфория от осознания, что Месси можно купить, сменилась пониманием того, что покупка такого мастера перегрузит платежную ведомость любого клуба. При этом Лео уже 33 года, его карьера идет на спад. 2:8 от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов случились же с его участием. Где гарантия, что его приход обеспечит тому же «Ман Сити» или «ПСЖ» победу в Лиге чемпионов?

Да и игрок своим уходом со скандальным оттенком перечеркнет все то прекрасное, что произошло за эти годы как с «Барселоной, так и с ним самим. Нельзя исключать, что Месси и сам не прочь уже отыграть назад, вот только история зашла совсем далеко. Возможно, дело сдвинется с мертвой точки после переговоров отца Месси с Хосепом Бартомеу. Месси-старший уже прилетел на встречу с президентом клуба.

СПАРТАКОВЕЦ ТИЛЬ СОБИРАЕТСЯ В ГЕРМАНИЮ

«Спартак» отдаст самое дорогое приобретение клуба – голландца Гуса Тиля в аренду в немецкий «Фрайбург». 22-летний футболист проведет в Германии два года.

Красно-белые приобрели легионера летом 2019 года за рекордные для клуба 18 млн евро (с учетом бонусов), однако Тиль так и не стал игроком основы при разных тренерах. В текущем чемпионате России Гус сыграл всего в трех матчах, выходя на замену. В последней игре с «Арсеналом» (2:1) хавбек появился на поле на 57-й минуте, а спустя 12 минут вынужден был отправиться в раздевалку из-за травмы.

«РОСТОВ» В ЛИГЕ ЕВРОПЫ МОЖЕТ СЫГРАТЬ С «КАЙРАТОМ»

Во вторник в Сьоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы. «Ростов» в одноматчевом противостоянии дома примет либо победителя пары «Маккаби» – «Железничар», либо «Кайрат», за который выступает хорошо известный российским болельщикам экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав. Встреча с участием дончан пройдет 24 сентября.

Последний раз ростовчане играли в еврокубках в сезоне-2016/17, когда команду возглавлял Курбан Бердыев. Российский клуб в групповом этапе Лиги чемпионов занял третье место и продолжил выступления в Лиге Европы, уступив тогда в 1/8 финала «Манчестер Юнайтед».

Московское «Динамо» для попадания в третий отборочный раунд ЛЕ необходимо победить «Локомотив» Тбилиси, и тогда их соперником станет албанская «Теута» или испанская «Гранада».

Напомним, что бело-голубые финишировали в чемпионате России-2019/20 на шестом месте, однако пробились в еврокубки благодаря победе «Зенита» в Кубке страны.

МЕДВЕДЕВ, ХАЧАНОВ, КУЗНЕЦОВ И РУБЛЕВ – ВО ВТОРОМ КРУГЕ US OPEN

Даниил Медведев без видимых проблем вышел во второй круг US Open, победив в стартовом матче Федерико Дельбониса – 6:1, 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 46 минут. Россиянин сделал 4 эйса, 4 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов. В следующем круге Медведев сыграет с австралийцем Кристофером О»Коннелли.

Во второй круг также прошли Андрей Кузнецов, победивший в трех сетах американца Сэма Куэрри – 6:4, 7:6, 6:2, Карен Хачанов, в пятисетовом триллере отыгравшийся после двух проигранных партий – 3:6, 6:7, 6:2, 6:0, 7:6 и Андрей Рублев, одолевший француза Жереми Шарди – 6:4, 6:4, 6:3.