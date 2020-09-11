Радулов принес победу «Далласу», Овечкин обсуждает новый контракт, КХЛ отменила игру в Риге

«Вашингтон» начал предварительные переговоры с Александром Овечкиным по заключению нового контракта со своей главной звездой. По информации источника, «Кэпиталз» предлагают варианты соглашения на срок от 3 до 5 лет и зарплатой в пределах 9,5 – 10 миллионов долларов за сезон. Нынешний контракт россиянина заканчивается в следующем году. после чего он может стать неограниченно свободным агентом.

Худобин одержал уже 10-ю победу в Кубке Стэнли-2020 и вышел на второе место по этому показателю среди вратарей. Больше выигрышей (12) только у Андрея Василевского из «Тампы», которая, напомним, впереди в серии с «Айлендерс» - 2-0.

Гол Александра Радулова на 31-й секунде овертайма принес «Далласу» победу над «Вегасом» - 3:2 в третьем матче полуфинала Кубка Стэнли. Счет в серии стал 2-1 в пользу «Старз». Радулов забросил уже 8-ю шайбу в нынешнем плей-офф (плюс 4 передачи) и был признан второй звездой встречи, а первой стал его партнер по команде и соотечественник голкипер Антон Худобин , отразивший 38 бросков. Третьей звездой был признан защитник «Голден Найтс» Ши Теодор, автор первого гола своей команды.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с начала своей заокеанской карьеры, с 2005 года. Свой действующий контракт на 124 миллиона долларов он подписал в 2008 году. В досрочно завершившемся из-за пандемии регулярном чемпионате НХЛ капитан «столичных» в 68 матчах набрал 67 (48+19) очков. А в плей-офф-2020 – 5 (4+1) результативных баллов.

СЕМЬ ИГРОКОВ «НЕФТЕХИМИКА» СДАЛИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ТЕСТЫ НА КОВИД

Коронавирус внес изменения в планы КХЛ. Лига вчера поздно вечером опубликовала на официальном сайте заявление о переносе матча регулярного чемпионата «Динамо» Рига – «Нефтехимик», который должен был состояться в пятницу, 11 сентября. Причина – положительные тесты на ковид у семи игроков нижнекамской команды, которые они сдали по прилету в столицу Латвии.

«Нефтехимик» в полном составе был вынужден вылететь в Санкт-Петербург, где пройдет дополнительное обследование. После этого будет принято решение о дальнейшей судьбе выездной серии нижнекамцев. На 13 сентября у них по расписанию намечен матч со СКА. О дате и времени переноса матча «Динамо» Рига – «Нефтехимик» КХЛ сообщит дополнительно.

В КХЛ ПРОБИЛИ ПЕРВЫЕ ПОСЛЕМАТЧЕВЫЕ БУЛЛИТЫ

В регулярном чемпионате КХЛ лишь на девятый игровой день дело дошло до послематчевой серии буллитов. Случилось это в Новосибирске, где местная «Сибирь» принимала вчера ЦСКА. Основное время и овертайм завершились вничью – 1:1, а по буллитам выиграли армейцы.

Команда Игоря Никитина после четырех матчей набрала 7 очков и перебралась на первую строчку таблицы Запада. Правда, на матч меньше провели пока их ближайшие конкуренты – СКА, который идет по потерянным очкам вровень с ЦСКА, сегодня дома принимает потенциального лидера конференции «Локомотив». Ярославцы со старта сезона очков соперникам не дарили. Посмотрим, выдержат ли они питерский экзамен.

Что касается «Сибири», то у команды пока всего одно набранное очко из восьми возможных. Еще меньше на Востоке – ноль – у «Амура» и «Куньлуня», который вчера проиграл четвертый раз в четырех матчах, уступив на выезде «Барысу» - 2:3, и имеет разницу шайб 4-15. «Китайцы» Алексея Ковалева, оправдания ради, собрались в полном составе лишь накануне старта регулярки. Трудно ждать от них быстрых успехов, тем более что все свои матч они играли в гостях.

АЗАРЕНКО ПОБЕДИЛА СЕРЕНУ В ПОЛУФИНАЛЕ US OPEN

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в полуфинале Открытого чемпионата США победила американку Серену Уильямс в трех сетах - 1:6, 6:3, 6:3. В финале Азаренко встретится с японкой Наоми Осакой, выигрывавшей US Open в 2018 году. Осака также в трех сетах обыграла другую американку Дженнифер Брэди – 7:6 (7:1), 3:6, 6:3.

38-летняя Серена шесть раз становилась победительницей US Open, а ее 31-летняя соперница до этого дважды выходила в финал турнира – в 2012-м и 2013-м годах. Азаренко является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии.

Отметим также, что прошлогодняя чемпионка US Open канадка Бьянка Андрееску отказалась от участия в открытом чемпионате США из-за пандемии, как и еще два десятка теннисисток.

МИРАНЧУК РАССКАЗАЛ ОБ ОТЪЕЗДЕ В «АТАЛАНТУ»

Новичок «Аталанты» полузащитник Алексей Миранчук рассказал об интересе к себе со стороны ряда итальянских клубов в интервью журналисту Нобелю Арустамяну. Как отметил 24-летний хавбек российской сборной, пристальное внимание к его персоне возникло после того, как он дважды забил «Ювентусу» за «Локомотив» в Лиге чемпионов.

Миранчук сообщил, что после матчей с туринской командой к нему подходили игроки «Юве» Дуглас Коста, Дибала и Матюиди. «Они говорили: «Приезжай к нам». Бонуччи хвалил. Но «Аталанта» была очень настойчива. Мне важно было видеть, что к тебе есть интерес. Я общался с руководством клуба. Дал им понять, что рад такому интересу, но хотелось бы узнать мнение тренера. Они заверили, что никогда не совершают сделки без одобрения тренера».

Также полузащитник подтвердил, что потеряет в деньгах при переезде в серию А. По словам Миранчука, «Локомотив» предлагал ему отличные условия – зарплата игрока по новому контракту составила бы 3,5 миллиона евро в год. Однако Алексей решил выйти «из зоны комфорта и проверить себя».

Со вчерашнего дня Миранчук наконец поступил в полное распоряжении «Аталанты». На днях Алексей прилетал в Москву для оформления разрешения на работу в Италии. После этого футболист вернулся в Бергамо.

СУАРЕС ПЕРЕДУМАЛ УХОДИТЬ В «ЮВЕНТУС»

Луис Суарес хочет отказаться от переезда из «Барселоны» в чемпионат Италии. Как сообщают испанские СМИ, 33-летний нападающий сборной Уругвая дал предварительное согласие на переход в мадридский «Атлетико».

На днях Суарес уже согласовал контракт с туринским клубом, который готов был платить ему зарплату в районе 10 миллионов евро в год. Однако после того, как получил предложение от «матрасников», Луис передумал. Отмечается, что на трансфере уругвайца настоял главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне. Основным препятствием для сделки может стать большая зарплата игрока. Мадридцы не способны «насыпать» Суаресу столько же, сколько «Юве».

«Атлетико» крайне заинтересован в Суаресе еще по той причине, что форвард Альваро Мората хочет покинуть команду и вернуться как раз в «Ювентус», где выступал ранее. Как сообщает Marca, итальянцы предложили за испанца 50 млн евро, однако мадридский клуб настаивает на сумме в три раза больше.

В прошедшем сезоне Суарес провел 28 матчей в чемпионате Испании, забил 16 голов и отдал 8 результативных передач. Руководство «Барселоны» после разгромного поражения от «Баварии» - 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов не скрывало своих намерений расстаться с игроком. Такой же позиции придерживается новый главный тренер сине-гранатовых Роналд Куман, объявивший форварду, что не нуждается в его услугах.