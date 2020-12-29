«Динамо» испортило Знарку Новый год, шведы разбили австрийцев на МЧМ, «Локо» отдал агентам 15 млн

Еще один хет-трик состоялся вчера в Сочи , где СКА победил хозяев 4:1. Андрей Кузьменко все три своих шайбы забросил в третьем периоде.

Спартаковцы рискует с такой игрой вывалиться из восьмерки Запада. Пока они седьмые – после 40 игр 44 очка. 43 стало у «Йокерита» после вчерашней победы в овертайме над «Локомотивом» - 4:3, но финны провели на 5 матчей меньше москвичей. Девятым идет «Витязь», уступающий «Спартаку» три очка, но у подмосковной команды игра в запасе.

Гости ударно провели стартовый период, забросив 4 шайбы. Причем 3:0 было уже на отметке 6.22, после чего красно-белые заменили вратаря: Гудачек уступил место Трушкову. Удивительно, что при этом хозяева перебросали за матч динамовцев 39-28. А вот динамовский вратарь-ветеран Александр Еременко засушил 90-й «сухарь» в карьере.

На счету Шипачева стало 46 (14+32) баллов в 38 играх регулярки, и он занимает первое место в списке бомбардиров КХЛ, опережая на 4 очка Теему Хартикайнена из «Салавата Юлаева». У Яшкина 28 голов в 39 встречах и уже третий хет-трик в сезоне. Динамовец на 8 шайб оторвался в снайперской гонке от Найджела Доуса из «Ак Барса» и Алексея Макеева из «Автомобилиста», у которых по 20 голов.

Московское «Динамо» испортило предновогоднее настроение своему бывшего тренеру Олегу Знарку, разгромив на «ЦСКА Арене» «Спартак» - 6:0. Матч стал бенефисом лидеров бело-голубых . Дмитрий Яшкин, выступающий за сборную Чехии, отметился хет-триком, а капитан нашей национальной команды на недавнем Кубке Первого канала Вадим Шипачев набрал 4 (1+3) очка.

В нашей группе на МЧМ шведы победили австрийцев

Соперники нашей молодежки по группе В на МЧМ в Эдмонтоне команды Австрии и Швеции, которые играют с россиянами соответственно 30 и 31 декабря, провели поединок между собой. «Тре крунур» без труда победили слабейшую сборную турнира – 4:0 при соотношении бросков по воротам 65:6. Голы у скандинавов забили Гунлер (2), Седестрем и Рэймонд.

Шведы возглавляют таблицу нашей группы, набрав шесть очков после двух игр. У трех команд – США, России и Чехии по три очка. Замыкают квинтет австрийцы, потерпевшие два поражения.

«Локомотив» получил за трансфер Миранчука меньше 10 млн

Треть суммы от трансфера полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в «Аталанту» досталась посредникам при заключении сделки. Переход обошелся итальянскому клубу в 14,5 миллиона евро. По информации «Матч ТВ», 2,655 миллиона были выплачены шотландской компании Joint Industries Limited Partnership, представителями которой является спортивные юристы Юрий Зайцев и Михаил Прокопец. Еще 2,13 млн евро получил агент Миранчука Вадим Шпинев.

Таким образом, на продаже своего лучшего игрока «Локомотив» заработал всего 9,715 млн. При этом до отъезда хавбека сборной России в серию А говорилось об интересе «Зенита» к обоям братьям – Алексея и Антону, за которых питерцы якобы готовы были заплатить около 30 млн евро.

Всего же «Локомотив», как утверждает источник со ссылкой на финансовые документы, заплатил агентам футболистов в виде комиссионных почти 15,5 млн в 2019 и 2020 годах. Особняком стоит трансфер полузащитника Жасурбека Жалолиддинова из Узбекистана. При стоимости игрока в 130 тысяч евро агенты получили 850 тысяч.

Любопытно, что подробности трансферных сделок в «Локо» всплыли вскоре после смены руководства клуба. Напомним, что несколько дней назад клуб сообщил о расставании с председателем совета директоров Анатолием Мещеряковым и гендиректором Василием Кикнадзе. Их должности достались соответственно Александру Плутнику и Владимиру Леонченко.

Матч «Ман Сити» - «Эвертон» перенесли из-за коронавируса

Ожидаемый болельщиками матч 16 тура АПЛ между «Ман Сити» Хосепа Гвардиолы и «Эвертоном» Карло Анчелотти перенесен из-за новых случаев коронавирусной инфекции в стане горожан. В пятницу стало известно, что ковид выявлен у нападающего Габриэла Жезуса, защитника Кайла Уокера и двух членов персонала. Оба игрока пропустили субботний матч с «Ньюкаслом» (2:0). А накануне появилась информация о новых заражениях, но подробности пока не сообщаются.

База манчестерского клуба будет закрыта на карантин на неопределенный период. Всем футболистам предстоит пройти тестирование, прежде чем будет принято решение о дальнейших тренировках. Новая дата встречи пока не определена.

«Эвертон» занимает третье место в таблице, набрав 29 очков после 15 игр. Столько же, но после 16 встреч, у «Лестера», который вчера сыграл вничью на выезде с «Кристал Пэлас» - 1:1. Горожане провели 14 матчей – у них 26 очков. Еще в одном матче вторника «Челси» не смог переиграть «Астон Виллу».