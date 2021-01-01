Настрой положительный, тест отрицательный. Новое пожелание от судей на МЧМ (видео)

Удручающие цифры при игре в неравных составах не оставляют шансов в противостоянии с Канадой. Да и в случае с хорошим процентов шансы были бы невелики, ведь любое поражение любой Канады на стадии плей-офф – это всегда сенсация.

Для чехов игра турнирного значения не имела – они в любом случае занимали четвертое место и ждали соперника в четвертьфинале. Чешская молодежка провела странный групповой раунд: между могучими выносами от шведов и американцев команда провели по содержанию ретро-матч против россиян, где перекусила все, что можно, застегнулась на все пуговички и не дала нашим ничего забросить.

Швеция – США – 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)

Голы: Хеллесон (Фариначчи, Бринк), 1:09 – 0:1. Зеграс (Фабер), 3:58 – 0:2. Джонсон (Зеграс, Тюркотт), 22:00 – 0:3. Тюркотт (Калиев, Зеграс), 23:55 – 0:4.

Вратари: Альнефельт (Валльстедт, 23:55) – Найт.

Для голкипера сборной Швеции Хуго Альнефельта игра не задалась с первых минут: сначала не сумел поймать шайбу в ловушку и тут же пропустил с минусового угла, следом запустил дикую шайбу от Тревора Зеграса, а в начале второго периода для шведов все было закончено – еще две шайбы подряд и замена вратаря. Таким образом после поражения от России сборная США выигрывает три оставшихся матча в группе, занимает первое место и в четвертьфинале будет разминаться на сборной Словакии.

Итоговое положение: 1. США – 9 очков. 2. Россия – 8. 3. Швеция – 7. 4. Чехия – 6. 5. Австрия – 0.

Группа A

Канада – Финляндия – 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Голы: Козенс, 3:49 – 1:0. Холлоуэй (Пеллетье, Шнайдер), 26:54 – 2:0. Кребс (Байрэм, Зари), 32:58 – 3:0. Ламберт (Ниемеля, Пярссинен), 45:05 – 3:1 (бол). Козенс, 58:43 – 4:1 (п.в.).

Вратари: Леви – Пииройнен.

Адская канадская поливалка из регулярных бросков 40+ с перерывом на матч против Словакии. Всего 23 броска по воротам – ну и куда это годится? Несколько странно видеть такой полив от Канады, обычно этим славится сборная США, но сейчас это не так уж и важно. Канада уверенно берет первое место в группе и теперь будет поливать сборную Чехии, а вот результат противостояния шведов и финнов предсказать затруднительно.

Нам здорово повезло: наконец-то матч с участием сборной России ранний. Будет любопытно взглянуть на сражение с немцами, в составе которых отличный хоккей показывают Тим Штюцле, Джон-Джейсон Петерка и Флориан Элиас – все трое входят в топ-5 самых результативных игроков группового этапа.

Итоговое положение: 1. Канада – 12 очков. 2. Финляндия – 9. 3. Германия – 5. 4. Словакия – 4. 5. Швейцария – 0.

1/4 финала

Расписание

2 января 20:00. Россия (13) – Германия (0)

2 января 23:00. Финляндия (5) – Швеция (2)

3 января 03:00. Канада (18) – Чехия (2)

3 января 06:30. США (4) – Словакия (0)

* В скобках указано количество выигранных турниров. Время начала матчей московское.

Ну а судьи продолжают вдохновлять команды, заменяя отсутствующих на трибунах болельщиков. Мы уже рассказывали, как турнир стартовал с рождественского поздравления. А в среду один из главных арбитров матча Канада – Швейцария, словно предвидя счет 10:0 и заранее утешая европейцев, пожелал главного: положительного настроя и отрицательного теста.