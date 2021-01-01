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Настрой положительный, тест отрицательный. Новое пожелание от судей на МЧМ (видео)
01 января 15:00
автор: Александр Федоровский
автор фото: Hockey Canada

Настрой положительный, тест отрицательный. Новое пожелание от судей на МЧМ (видео)

На молодежном чемпионате мира продолжают зажигать судьи, буквально на ходу, а точнее на точке вбрасывания придумывая разные залихватские лозунги. Один из них в заголовке.

В Эдмонтоне завершен групповой этап и определились участники плей-офф. «Советский спорт» предлагает вашему вниманию обзор заключительного игрового дня группового этапа и расписание ближайших матчей.

Группа B

Чехия – Австрия – 7:0 (0:0, 4:0, 3:0)
Голы: Кубичек (Витоух, Новак), 26:21 – 1:0. Ланг (Гаш, Свозил), 32:05 – 2:0. Ланг (Мышак, Кубичек), 38:11 – 3:0. Прикрыл (Мужик, Беранек), 39:27 – 4:0. Новак (Рашка, Иржичек), 41:39 – 5:0. Иржичек (Витоух, Новак), 56:45 – 6:0. Мышак (Ланг, Теплы), 59:34 – 7:0.
Вратари: Малик – Вранешиц.

Для чехов игра турнирного значения не имела – они в любом случае занимали четвертое место и ждали соперника в четвертьфинале. Чешская молодежка провела странный групповой раунд: между могучими выносами от шведов и американцев команда провели по содержанию ретро-матч против россиян, где перекусила все, что можно, застегнулась на все пуговички и не дала нашим ничего забросить.

Удручающие цифры при игре в неравных составах не оставляют шансов в противостоянии с Канадой. Да и в случае с хорошим процентов шансы были бы невелики, ведь любое поражение любой Канады на стадии плей-офф – это всегда сенсация.

Швеция – США – 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)
Голы: Хеллесон (Фариначчи, Бринк), 1:09 – 0:1. Зеграс (Фабер), 3:58 – 0:2. Джонсон (Зеграс, Тюркотт), 22:00 – 0:3. Тюркотт (Калиев, Зеграс), 23:55 – 0:4.
Вратари: Альнефельт (Валльстедт, 23:55) – Найт.

Для голкипера сборной Швеции Хуго Альнефельта игра не задалась с первых минут: сначала не сумел поймать шайбу в ловушку и тут же пропустил с минусового угла, следом запустил дикую шайбу от Тревора Зеграса, а в начале второго периода для шведов все было закончено – еще две шайбы подряд и замена вратаря. Таким образом после поражения от России сборная США выигрывает три оставшихся матча в группе, занимает первое место и в четвертьфинале будет разминаться на сборной Словакии.

Итоговое положение: 1. США – 9 очков. 2. Россия – 8. 3. Швеция – 7. 4. Чехия – 6. 5. Австрия – 0.

Группа A

Канада – Финляндия – 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Голы: Козенс, 3:49 – 1:0. Холлоуэй (Пеллетье, Шнайдер), 26:54 – 2:0. Кребс (Байрэм, Зари), 32:58 – 3:0. Ламберт (Ниемеля, Пярссинен), 45:05 – 3:1 (бол). Козенс, 58:43 – 4:1 (п.в.).
Вратари: Леви – Пииройнен.

Адская канадская поливалка из регулярных бросков 40+ с перерывом на матч против Словакии. Всего 23 броска по воротам – ну и куда это годится? Несколько странно видеть такой полив от Канады, обычно этим славится сборная США, но сейчас это не так уж и важно. Канада уверенно берет первое место в группе и теперь будет поливать сборную Чехии, а вот результат противостояния шведов и финнов предсказать затруднительно.

Нам здорово повезло: наконец-то матч с участием сборной России ранний. Будет любопытно взглянуть на сражение с немцами, в составе которых отличный хоккей показывают Тим Штюцле, Джон-Джейсон Петерка и Флориан Элиас – все трое входят в топ-5 самых результативных игроков группового этапа.

Итоговое положение: 1. Канада – 12 очков. 2. Финляндия – 9. 3. Германия – 5. 4. Словакия – 4. 5. Швейцария – 0.

1/4 финала
Расписание

  • 2 января 20:00. Россия (13) – Германия (0)
  • 2 января 23:00. Финляндия (5) – Швеция (2)
  • 3 января 03:00. Канада (18) – Чехия (2)
  • 3 января 06:30. США (4) – Словакия (0)

* В скобках указано количество выигранных турниров. Время начала матчей московское.

Ну а судьи продолжают вдохновлять команды, заменяя отсутствующих на трибунах болельщиков. Мы уже рассказывали, как турнир стартовал с рождественского поздравления. А в среду один из главных арбитров матча Канада – Швейцария, словно предвидя счет 10:0 и заранее утешая европейцев, пожелал главного: положительного настроя и отрицательного теста.

источник: «Советский спорт»
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