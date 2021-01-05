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Разгром российской молодежки в Канаде, ужасная серия «Спартака», очередной скандал в биатлоне
05 января 08:30
автор: Дмитрий Кузнецов

Разгром российской молодежки в Канаде, ужасная серия «Спартака», очередной скандал в биатлоне

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

Вратарь Аскаров провалил полуфинал с канадцами

Молодежная сборная России потерпела разгромное поражение в полуфинале МЧМ от канадцев – 0:5. Исход матча был предрешен уже через 15 минут первого периода, когда хозяева забили три безответные шайбы. Они на счету Ньюхука, Макмайла и Перфетти. Неудачно при втором голе сыграл наш вратарь Ярослав Аскаров, в целом проваливший встречу. Он постоянно терял клюшку, заставляя нервничать игроков обороны, и это привело к двум голам в его ворота.

Так же была заброшенная четвертая канадская шайба (Шнайдер), уже после перерыва. Главный тренер российской сборной Игорь Ларионов почему-то не стал менять своего перенервничавшего голкипера, и он снова грубо ошибся, оставшись без клюшки дважды в течение одной атаки. Пятый гол канадцы забили уже в пустые ворота – отличился их лидер Козенс. При этом совершенно непонятно, зачем тренеры меняли вратаря на шестого полевого игрока при счете 0:4 за три минуты до конца третьего периода.

Россияне провели ужасный матч, уступали сопернику во всех компонентах и имели минимум возможностей для взятия ворот. Подвел команду и ее капитан Подколзин, на ровном месте заработавший в первом периоде 4 минуты штрафа за опасную игру высокоподнятой клюшкой, что обернулось третьим голом. Одну шайбу, правда, наша молодежка забросила незадолго до окончания второй 20-минутки при игре в большинстве, однако после видеопросмотра канадские судьи усмотрели положение вне игры при входе в зону со стороны российского хоккеиста.

Нелепыми выглядели и комментарии Ларионова после оглушительного фиаско. Он на все лады расхваливал своих игроков, которые, по его словам, не ожидали столь резвого начала матча от соперника. А также раздавал комплименты вратарю. Это звучало удивительно, ведь канадцы так мощно играют всегда, а голкипер Аскаров завалил не только эту игру, но и второй МЧМ кряду.

Соперников россиян в матче за бронзу станет команда Финляндии, проигравшая во втором полуфинале американцам в драматичной борьбе. Финны уступали сборной США после двух периодов – 1:3, но смогли сравнять счет на 57-й минуте. А на 59-й пропустили решающую шайбу после броска Калиева.

Золотые медали разыграют команды Канады и США.

«Спартак» проиграл в Магнитогорске 27-й матч подряд

Московский «Спартак» не смог прервать серию поражений в гостевых матчах с «Магниткой», проиграв 27-й раз подряд. Красно-белым не удается победить «Металлург» на его льду с 1993 года, когда началась история взаимоотношений команд. В первом для обеих клубов матче 2021-го уральцы взяли верх 4:3, проигрывая по ходу встречи 0:2, а затем 1:3 на 43-й минуте (дубль у москвичей на счету Ганзла). Волевую победу команде Ильи Воробьева принесли шайбы Кулемина, Плотникова и Прохоркина, отличившегося за 40 секунд до окончания третьего периода.

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после матча отметил, что было много индивидуальных ошибок со стороны его игроков. Он также остался доволен действием команды в неравных составах. Москвичи по-прежнему занимают восьмое место на Западе и ведут борьбу за попадание в плей-офф с «Витязем». Подмосковная команда отстает от «Спартака» на три очка, но провела на матч меньше.

Шевченко может сменить Лэмпарда в «Челси»

«Челси» рассматривает Андрея Шевченко одним из кандидатов на замену главному тренеру команды Фрэнку Лэмпарду. По сообщениям СМИ, владелец лондонского клуба Роман Абрамович недоволен текущим положением дел. Синие переживают серьезный игровой кризис, потерпев четыре поражения в шести последних матчах в АПЛ. Если ситуация не исправится, Лэмпард может быть уволен.

Шевченко в настоящий момент занимает пост наставника сборной Украины. За «Челси» он выступал с 2006-го по 2009-й год, но это был явно не самый удачный период его карьеры. Он провел за лондонцев 48 матчей и забил всего 9 мячей.

В числе возможных претендентов на должность главного тренера синих также входят Томас Тухель, Массимилиано Аллегри и Ральф Хазенхюттль.

33 биатлониста снялись с турнира после приезда допинг-офицеров

Российское антидопинговое агентство проведет проверку из-за массового снятия биатлонистов с турнира «Ижевская винтовка». Произошло это после того, как на старт прибыли допинг-офицеры. Отказались участвовать в гонках 33 спортсмена (12 девушек и 21 молодой человек), представляющие Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменскую область. Соревнования проходили в Чайковском и Ижевске с 24 по 28 декабря.

Президент СБР Виктор Майгуров заявил в комментариях, что скандальный инцидент не остался без внимания организации. «Снятие с соревнований не освобождает спортсмена от контроля со стороны антидопинговых служб», – подчеркнул Майгуров.

Директор по коммуникациям РУСАДА Мария Маркова подтвердила, что организация проводила тестирование на соревнованиях. По ее словам, факт массового снятия спортсменов был зафиксирован и передан в отдел расследований. Все необходимые процедуры уже проводятся.

«Ижевская винтовка» – традиционный всероссийский турнир. В разные годы его выигрывали чемпионы мира Антон Шипулин и Екатерина Юрлова.

источник: «Советский спорт»
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