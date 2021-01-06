Россия провалила матч за бронзу, США – чемпион мира, Дацюк и Ковальчук забивают в КХЛ

Россия проиграла финнам поединок за третье место

Российская молодежка проиграла в Эдмонтоне матч за третье место финнам – 1:4 и осталась без медалей МЧМ впервые с 2018 года и второй раз за десять лет. Россияне имели на несколько часов больше для отдыха после поражения в полуфинале от канадцев – 0:5. Сборная Суоми свой матч с американцами играла на три с половиной часа позже и на восстановление у нее было меньше времени.

Возможно, этот факт, а также обидный проигрыш команде США на последней минуте (3:4) сказался на стартовом настрое финнов. Соперник выглядел потухшим, что обернулось для него пропущенным голом на седьмой минуте. Илья Сафонов добил шайбу в ворота после атаки Максима Грошева. Как оказалось, это была последняя шайба команды Игоря Ларионова на турнире.

Наша молодежка в дальнейшем только пропускала. Во втором периоде финнам удалось отыграться, это сделал Антон Лунделль, а в начале третьего выйти вперед после того, как Микко Петман удачно подставил клюшку на пятачке под бросок от синей линии. Времени, чтобы сравнять результат, было достаточно, но ближе к концу матча снова подвел команду наш капитан Василий Подколзин. Как и в игре с Канадой накануне, он схватил 4-минутное удаление за игру высокоподнятой клюшкой и практически приговорил свою сборную. Еще две шайбы финны забросили в пустые ворота.

Первый свой МЧМ в роли главного тренера Ларионов провалил и, похоже, по горячим следам так и не осознал своих ошибок, заявив, что «бороться, бодаться и обороняться всей пятеркой – не наш стиль». Какой стиль был у сборной России, проигравшей в Эдмонтоне с учетом контрольного матча перед стартом чемпионата мира с канадцами четыре встречи из восьми, не совсем понятно. В трех играх плей-офф наша команда забросила всего 3 шайбы. Такой хоккей оказался просто неконкурентным.

В финале сборная Канады неожиданно уступила американцам, не сумев забросить ни одной шайбы – 0:2. Голы на счету Алекса Тюркотта и Тревора Зеграса. Сборная США в пятый раз в истории стала чемпионом мира.