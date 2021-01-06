Россия провалила матч за бронзу, США – чемпион мира, Дацюк и Ковальчук забивают в КХЛ

Россия проиграла финнам поединок за третье место
Российская молодежка проиграла в Эдмонтоне матч за третье место финнам – 1:4 и осталась без медалей МЧМ впервые с 2018 года и второй раз за десять лет. Россияне имели на несколько часов больше для отдыха после поражения в полуфинале от канадцев – 0:5. Сборная Суоми свой матч с американцами играла на три с половиной часа позже и на восстановление у нее было меньше времени.
Возможно, этот факт, а также обидный проигрыш команде США на последней минуте (3:4) сказался на стартовом настрое финнов. Соперник выглядел потухшим, что обернулось для него пропущенным голом на седьмой минуте. Илья Сафонов добил шайбу в ворота после атаки Максима Грошева. Как оказалось, это была последняя шайба команды Игоря Ларионова на турнире.
Наша молодежка в дальнейшем только пропускала. Во втором периоде финнам удалось отыграться, это сделал Антон Лунделль, а в начале третьего выйти вперед после того, как Микко Петман удачно подставил клюшку на пятачке под бросок от синей линии. Времени, чтобы сравнять результат, было достаточно, но ближе к концу матча снова подвел команду наш капитан Василий Подколзин. Как и в игре с Канадой накануне, он схватил 4-минутное удаление за игру высокоподнятой клюшкой и практически приговорил свою сборную. Еще две шайбы финны забросили в пустые ворота.
Первый свой МЧМ в роли главного тренера Ларионов провалил и, похоже, по горячим следам так и не осознал своих ошибок, заявив, что «бороться, бодаться и обороняться всей пятеркой – не наш стиль». Какой стиль был у сборной России, проигравшей в Эдмонтоне с учетом контрольного матча перед стартом чемпионата мира с канадцами четыре встречи из восьми, не совсем понятно. В трех играх плей-офф наша команда забросила всего 3 шайбы. Такой хоккей оказался просто неконкурентным.
В финале сборная Канады неожиданно уступила американцам, не сумев забросить ни одной шайбы – 0:2. Голы на счету Алекса Тюркотта и Тревора Зеграса. Сборная США в пятый раз в истории стала чемпионом мира.
Дацюк забил ЦСКА с игры и на буллитах, Ковальчук отличился в Уфе
Два суперветерана российского хоккея отметились заброшенными шайбами в очередных встречах регулярного чемпионата КХЛ. Павел Дацюк принес «Автомобилисту» выездную победу над ЦСКА (2:1), сначала открыв счет на 3-й минуте, а затем забив победный гол в серии послематчевых бросков. 42-летний форвард стал единственным, кто реализовал свою попытку из десяти исполненных буллитов.
В Уфе второй свой гол после прихода в «Авангард» забил Илья Ковальчук. 37-летний нападающий в трех матчах набрал 3 (2+1) очка, вчера записав на свой счет еще и результативную передачу. «Ястребы» одержали победу над «Салаватом Юлаевым» в овертайме – 6:5. Омская команда пять раз выходила вперед, а решающую шайбу Иржи Секач забросил на 3-й минуте дополнительного времени. У гостей дубль сделал Оливер Каски, вышедший на третье место среди защитников-бомбардиров с 24 (10+14) очками. У хозяев дважды поразил ворота соперника Маркус Гранлунд. У финна стало 19 голов и четвертое место в списке лучших снайперов КХЛ.
СКА в овертайме уступил в Минске «Динамо» - 3:4. У хозяев 4 (2+2) очка на счету Шэйна Принса, у армейцев дублем разразился Антон Бурдасов. «Локомотив» дома шестой раз подряд победил «Сибирь» - 3:2 и всего на два очка отстает от питерцев в таблице Запада, имея две игры в запасе.
Фазель примет решение по ЧМ-2021 в конце января
Совет ИИХФ примет окончательное решение по месту проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года в конце января. В настоящий момент президент организации Рене Фазель проводит консультации с национальными федерациями хоккея. В ближайшие дни он также планирует встретиться с правительством Белоруссии, чтобы обсудить политическую и эпидемиологическую ситуацию в стране.
Напомним, что ряд общественных организаций в Европе, вице-президент ИИХФ Калерво Куммола и латвийские власти выступают за перенос минской части ЧМ из-за нестабильной обстановки в белорусской столице. Уличные протесты не утихали в Минске на протяжении нескольких месяцев после выборов президента страны в августе прошлого года.
ЧМ-2021 должны принять Минск и Рига. В случае отказа от Белоруссии не исключено, что Латвия станет единственной страной-организатором. Возможны также варианты, что вместе с Ригой чемпионат мира примут Прага или Братислава.
У российских лыжников пять первых мест на «Тур де Ски»
На пятом этапе многодневки «Тур де Ски» в индивидуальной гонке на 15 километров свободным стилем пять первых мест заняли российские лыжники. Победу одержал лидер сезона Александр Большунов, прошедший дистанцию за 32.49,6. На 8,3 секунды отстал от него Денис Спицов, на 13,9 – Иван Якимушкин. На четвертой и пятой позиции финишировали соответственно Алексей Червоткин и Артем Мальцев.
В общем зачета «Тура» Большунов впереди с приличным отрывом в 1.15 от Мальцева и 1.18 от Спицова. Но вскоре «халява», похоже, для россиян заканчивается. Норвежские СМИ сообщили, что их лыжники, с начала декабря бойкотирующие Кубок мира из-за коронавируса, скоро возвращаются на этапы. По этому поводу появляется разная информация. Кто-то полагает, что скандинавы привились от ковида, а кто-то – что они просто устали бояться.
Женская «разделка» (10 км) завершилась победным дублем американок - Джессика Диггинс и Рози Бреннен упрочили свое лидерство в зачете «Тура». Юлия Белорукова-Ступак неплохо начала гонку, шла вровень с лидерами, но затем выпала из призовой тройки, уступив еще и шведке Эббе Андерсон 3,5 секунды. В общем зачете Юля также четвертая.