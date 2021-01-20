Малкин наконец-то забил, ЦСКА продолжает погоню за «Ак Барсом», Месси пропустит два матча

«Рейнджерс» уступили «Нью-Джерси» - 3:4. Российский нападающий ньюйоркцев Артемий Панарин сделал две передачи, его одноклубник Павел Бучневич - одну. Вратарь хозяев Александр Георгиев отыграл два периода и пропустил 4 шайбы, а затем его сменил Игорь Шестеркин.

У «Вашингтона» одна из шайб на счету Евгения Кузнецова, а Овечкин сделал голевую передачу. Ворота «столичных» на этот раз защищал чех Ванечек, сменивший нашего Илью Самсонова. Любопытно, что латвийский форвард «Пингвинз» Теодор Блюгерс сумел отличиться в меньшинстве «3 на 5», убежав в контратаку после передачи своего голкипера Кейси Десмита и реализовав выход один на один.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин открыл счет своим голам в сезоне. «Пингвинз» второй раз за три дня победили «Вашингтон» - 5:4 в овертайме (в первой встрече было 4:3 Б). «Кэпиталз» вели по ходу игры 3:1 и 4:2, но хозяева сумели сравнять счет еще в конце второго периода. Решающую шайбу капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби забросил в начале второй минуты дополнительного времени. Для знаменитого канадца это 17-й гол в НХЛ в овертаймах. Он вышел на третье место в лиге по этому показателю, догнав Илью Ковальчука. Рекорд принадлежит капитану «Вашингтона» Александру Овечкину (23), вторым в списке идет чех Яромир Ягр (19).

В регулярном чемпионате КХЛ ЦСКА в третий раз в сезоне выиграл столичное дерби у «Спартака» - 2:1. Победную шайбу за две минуты до конца третьего периода забросил капитан армейцев Сергей Андронов. Причем сделал это при игре в меньшинстве. Красно-синие в третий раз в сезоне обыграли команду Олега Знарка, которая продолжает балансировать на грани кубковой восьмерки Запада. Спартаковцы всего на очко опережают девятую команду конференции «Витязь», однако провели на матч больше.

ЦСКА приблизился к «Ак Барсу» после неожиданного домашнего поражения лидера Востока и всей лиги от последней команды Запада рижского «Динамо» - 4:5 ОТ. Казанцы впереди всего на два очка, но у москвичей игра в запасе. Борьба за победу в регулярке обещает развернуться на финише серьезная.

СКА прервал серию неудач, у Дацюка гол, у Ковальчука два очка

СКА после черной полосы – одна победа в шести встречах – переиграл на выезде «Автомобилист», прервав четырехматчевую выигрышную серию уральцев. У хозяев единственный гол забил ветеран Павел Дацюк, а у армейцев отличились Бурдасов, Морозов и Грошев, открывший счет своим голам в КХЛ за СКА.

«Авангард» прервал свою неудачную серию из трех игр. В Челябинске «ястребы» были сильнее «Трактора» - 3:2. Победную шайбу забросил Наиль Якупов, а зимний новичок омского клуба Илья Ковальчук записал на свой счет две передачи и «+1». Звездного форварда критиковали за отвратительный показатель полезности в предыдущих матчах – минус 8. Но вроде бы дела у Ильи пошли на лад.

«Барселона» оспорит дисквалификацию Месси

Лионель Месси заработал двухматчевую дисквалификацию за удар соперника рукой в финале Суперкубка Испании против «Атлетика» из Бильбао. Капитан «Барселоны» был удален в концовке дополнительного времени, и это случилось впервые за время выступлений суперзвезды в каталонском клубе. Встреча, напомним, завершилась поражением сине-гранатовых - 2:3.

Аргентинец еще хорошо отделался, получив минимальное наказание. Ранее говорилось о том, что в случае доказательства умышленных действий со стороны Месси он мог заработать 12 игр отсидки. «Барса», тем не менее, намерена обжаловать вердикт комитета по соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации. Клуб подаст апелляцию. Из-за дисквалификации Месси должен пропустить гостевые матчи против «Корнельи» (21 января в Кубке Испании) и с «Эльче» (24 января в чемпионате).

Райкович покидает «Локомотив»

«Локомотив» расторг контракт с сербским защитником Слободаном Райковичем. 31-летний легионер перешел в московский клуб в летнее трансферное окно на правах свободного агента. В составе железнодорожников он провел во всех турнирах 9 матчей, и во всех красно-зеленые проиграли. В премьер-лиге Райкович в 5 встречах заработал две желтые и одну красную карточки. А его приобретение многие специалисты называли едва ли не главной кадровой неудачей «Локо» за последние годы.

В АПЛ скандал из-за цвета формы

В Английской премьер-лиге вспыхнул неожиданный скандал. Причиной стал выбор формы соперниками в матче 19-го тура «Ливерпуль» - Манчестер Юнайтед» (0:0). Хозяева вышли на поле в красной форме, гости - в темно-зеленой. В результате сотни людей, страдающие дальтонизмом, не смогли отличить игроков в телетрансляции.

Подобный случай далеко не первый в АПЛ. Совсем недавно похожая история произошла в матче «Саутгемптон» – «Шеффилд Юнайтед». Однако воскресный поединок лидеров смотрело куда больше зрителей, отсюда поток жалоб - наибольшее количество за все время. «Это действительно распространенная проблема. От дальтонизма в среднем страдает один человек из двенадцати», – передает ESPN слова Кэтрин Олбани-Уорд, гендиректора компании Color Blind Awareness, которая занимается просвещением общества о проблемах дальтонизма.

Вчера в АПЛ «Лестер» победил «Челси» - 2:0, набрал 38 очков и поднялся на промежуточное первое место. «Манчестер Юнайтед» (37 очков) в среду сыграет с «Фулхэмом» в гостях. «Ман Сити» (35) встретится с «Астон Виллой». У команды Пепа Гвардиолы еще останется игра в запасе.