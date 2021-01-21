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НХЛ обязана амнистировать Овечкина уже сегодня. Он переболел и безопасен для окружающих
21 января 14:44
автор: Виталий Славин

НХЛ обязана амнистировать Овечкина уже сегодня. Он переболел и безопасен для окружающих

О скандале с четырьмя русскими в «Вашингтоне» я высказался здесь «Овечкин, Кузнецов, Орлов, Самсонов подставили себя и российских болельщиков». Что дальше? Когда ждать их возвращения?

Не исключаю, что уже сегодня НХЛ амнистирует россиян. Или кого-то из них. В частности, Овечкина. Причинами отстранения от игр по протоколу COVID-19, как информирует сайт лиги, могут быть следующие факторы:

1. Позитивный предварительный результат анализа, который должен быть подтвержден повторным тестом в рамках протокола действий в подобных ситуациях;

2. Обязательная изоляция человека с симптомами после позитивного теста;

3. Введение карантина из-за повышенного риска заражения в силу тесного контакта с человеком, у которого был позитивный тест на коронавирус;

4. Изоляция в случае подтвержденного позитивного результата анализа;

5. Карантин на перемещения и другие причины, указанные в протоколе борьбы с COVID-19.

В том же пресс-релизе НХЛ сообщила, что «в среду лига оштрафовала «Кэпиталз» на $100 000 за нарушение игроками протоколов безопасности по борьбе с распространением COVID-19 в тех пунктах, которые касаются общения игроков без масок, не соблюдая социальную дистанцию». То есть по пункту №5.

О чем это говорит? Что Овечкин, Кузнецов, Орлов, Самсонов пока отстранены формально. Симптомов заболевания, тем более положительных тестов у них нет. А в изоляцию угодили только потому, что теоретически могут сейчас болеть в бессимптомной форме, а значит, быть эпидемически опасными. Но Овечкин совершенно точно не опасен! Еще осенью в Москве в интервью СМИ Александр сообщил, что имеет антитела.

Вполне возможно, что переболели и три остальных россиянина. Думаю, они уже сдали или в ближайшее время сдадут соответствующие тесты. Если антитела выявят у всех, зачем игроков «Вашингтона» наказывать карантином? Они не представляют никакой эпидемической опасности для окружающих!

Похожий случай произошел на недавнем молодежном ЧМ-2021 в Эдмонтоне. Помните, по приезде в Канаду в шведской делегации после четырехдневного карантина выявили инфицированных? «Тре Крунур» продлили изоляцию до самого старта МЧМ и отменили выставочные встречи скандинавов. Однако семи игрокам во главе с врачом команды ИИХФ разрешила приступить к тренировкам на главной арене. Почему? Все они уже переболели вирусом и были не опасны для окружающих.

Так что, если действовать по логике и по прецеденту МЧМ-2021, Овечкин уже сегодня должен вернуться на лед. Погоня за Гретцки не терпит и дня промедления! Капитану «столичных» достаточно будет наказания в виде штрафа за нарушение ковидного режима. А он составит половину от ста тысяч, наложенных НХЛ на команду, деленную на четырех нарушителей. То есть 12 тысяч 500 долларов.

Сложнее придется с остальными, если у Кузнецова, Орлова, Самсонова не обнаружат антител. Тогда как потенциальным бессимптомным переносчикам заразы им может грозить изоляция до десяти дней.

Именно так лига поступила с «Далласом», где перед стартом сезона выявили 17 инфицированных. «Старз» чемпионат еще так и не начали.

Также на карантине сейчас находится «Каролина», в которой заболели пятеро. Замечу, Свечникова среди них нет. Вчера НХЛ отменила ее матчи с «Флоридой», намеченные на 22 и 23 января. Одну игру «Каролина» уже пропустила – с «Нэшвиллом» 20 января.

источник: «Советский спорт»
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