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У Самсонова ковид, Овечкин пропустит 4 матча, Олимпиаду могут отменить, Кокорин уезжает в Италию
22 января 08:45
автор: Дмитрий Кузнецов

У Самсонова ковид, Овечкин пропустит 4 матча, Олимпиаду могут отменить, Кокорин уезжает в Италию

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

Наш легион в «Кэпиталз» серьезно проштрафился

Квартет российских легионеров «Вашингтон Кэпиталз» – Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов пропустят 4 матча регулярного чемпионата НХЛ. Наши хоккеисты серьезно проштрафились, нарушив протокол безопасности лиги по борьбе с распространением коронавируса. Четверка россиян собралась в одном гостиничном номере, где общалась друг с другом без защитных масок. Такие действия повлекли за собой штрафные санкции в отношении клуба – «Вашингтону» придется заплатить 100 тысяч долларов. Овечкин и компания не смогут сыграть два матча против «Баффало» (22 и 23 января) и два против «Айлендерс» (26 и 28 января).

Особенно серьезно такие меры могут ударить по амбициям капитана «Кэпиталз». Овечкин продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки по голам, отставая от Великого на 187 шайб. В нынешнем сезоне у Александра всего один гол в 4 матчах. Пропуск очередных встреч будет все дальше отдалять россиянина от заветной мечты. Учитывая, что прошлый сезон был прерван из-за пандемии, а нынешний по той же причине сильно урезан. Меньше матчей – меньше шансов.

Супруга Овечкина Анастасия Шубская в Инстаграм сначала подвергла критике решение НХЛ. «Конечно, только русские игроки «Вашингтона» находились вместе в одном номере. Конечно, все игроки лиги во время выездов сидят только по номерам. Конечно, коронавирус не распространяется, когда игроки находятся на скамейке и в раздевалке или обнимаются, празднуя гол. Ах да, еще тот факт, что у Овечкина и Орлова есть антитела, не может не радовать! К сожалению, не все компетентны в значение и свойстве антител», – написала Шубская. Но потом, после того как стало известно об обнаружении ковиду у голкипера Ильи Самсонова, она была вынуждена немного отыграть назад.

Клубу стало известно о положительном тесте вратаря во вторник после матча с «Питтсбургом». Самсонов немедленно отправился на изоляцию и вернулся в Вашингтон уже отдельно от команды.

Варламов пропустил всего одну шайбу с начала сезона

Семен Варламов отразил 30 бросков из 31 в победном для «Айлендерс» матче против «Нью-Джерси» - 4:1, выиграв третий раз в сезоне. «Сухая» серия нашего вратаря составила 142 минуты 10 секунд – это восьмая по продолжительности на старте сезона в истории НХЛ и первая с чемпионата-2014/15 серия без пропущенных голов. В первых двух встречах Варламов отыграл на ноль.

У Дэвилз» защитник Дмитрий Куликов получил 20 минут игрового времени и отметился двумя бросками по воротам. Его партнер нападающий Никита Гусев провел на льду 14 минут 29 секунд и совершил 4 броска.

«Бостон» дома был сильнее «Филадельфии» - 5:4. Защитник «Флайерз» Иван Проворов отдал голевую передачу. «Тампа-Бэй» в гостях победил «Коламбус» в овертайме - 3:2 ОТ. Ворота «Лайтнинг» защищал Андрей Василевский, отразивший 23 броска.

Бах утверждает, что Игры не отменят

Ряд СМИ в Японии и Великобритании сообщили о намерении Токио отменить Олимпиаду в 2021 году. The Times утверждает, что японские власти пришли к выводу о невозможности провести соревнования из-за пандемии, однако пока не объявляют об этом официально и ищут способы «сохранить лицо». Игры-2020 были сдвинуты на год из-за коронавируса, но эпидемиологическая ситуация в мире не улучшается.

В тоже время глава МОК Томас Бах заявил, что у организации нет планов по отмене Олимпийских игр.

Кокорину осталось пройти медосмотр в Риме

«Спартак» согласовал с «Фиорентиной» переход нападающего Александра Кокорина. 29-летний игрок покинул расположение красно-белых, которые в настоящий момент проводят сбор в ОАЭ. По словам игрока, основные пункты контракта с итальянским клубом уже обговорены, осталось утрясти лишь некоторые нюансы. Самому футболисту предстоит еще пройти медицинский осмотр в Риме 25 января и подписать договор.

«Спартак» получит за трансфер футболиста 3,5 миллиона плюс процент от будущей продажи, если итальянцы захотят это сделать. При этом Кокорин пошел на уменьшение своей зарплаты. В составе «фиалок» он будет зарабатывать 2 млн евро в год.

Бывший узник Бутырки уже успел пообщаться с главным тренером «Фиорентины» Пранделли и получил от него заверения, что ему дадут время на адаптацию в новом чемпионате. Напомним, что Кокорин перешел в «Спартак» летом и в 8 матчах РПЛ забил два мяча. Игрок пропустил несколько игр из-за травм.

«Ливерпуль» прервал свою суперсерию

Прервалась серия «Ливерпуля» домашних игр без поражений в рамках АПЛ. Красные в перенесенном матче 18-го тура чемпионата Англии уступили «Бернли» – 0:1. До этого команда Юргена Клоппа не проигрывала на «Энфилде» 68 матчей на протяжении трех лет и 273 дней. Однако это не рекорд. «Челси» в свое время достиг отметки 86 домашних матчей без поражений.

Клопп был очень расстроен результатом. После игры наставник «Ливерпуля» заявил, что это «настоящий удар по лицу» и взял ответственность за случившееся на себя.

В европейской суперлиге будет 15 клубов-учредителей

В зарубежной прессе появились подробности проекта создания европейской футбольной суперлиги, о которой говорят не первый год. Планируется, что в турнире примут участие 20 клубов, 15 из них будут играть на постоянной основе (причем шесть представляют Английскую премьер-лигу). Еще пять команд будут попадать в соревнование по итогам отбора. Клубы-учредители при вхождении в новую лигу получат по 350 миллионов евро. Соревнование пройдет в двух группах, каждый участник сыграет от 18 до 23 матчей.

Напомним, что противником суперлиги являются ФИФА и шесть футбольных конфедераций.

источник: «Советский спорт»
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