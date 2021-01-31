Ови увеличил отрыв от Гретцки до 20 шайб. Потому Александр – Великий, а Уэйн – жертва пиара (видео)

Питер Лавиолетт сработал виртуозно. Сумел сохранить победный состав, при этом органично внедрить в него проштрафившегося капитана, отсидевшего дома на карантине аж десять суток! Тренер-новичок «Вашингтона» отправил Великую восьмерку в третью смену к Панику и Оши , которого в предыдущем туре, когда «столичные» грохнули «Айлендерс» (6:3), передвинул в центр на позицию заболевшего Эллера . Ударное звено – Врана – Бекстрем – Уилсон американский спец не тронул. Но первыми выходили Хагелин – Дауд – Хатавей . Им поручили нейтрализацию супертрио Бержерона , в которое, залечив травму, возвратился топ-снайпер прошлого сезона Пастрняк . Лавиолетт как хозяин льда воспользовался правом выпуска игроков после соперников.

Вот с его достижений и начнем. История не простит пренебрежения нудной обязательной программой. Этот гол в овертайме позволил Овечкину :

Я же вам вчера вечером докладывал, что «Кэпиталз» и его русский капитан теперь – главная интрига НХЛ . «Советский спорт», как всем давно известно, никогда не ошибается. На мой вкус этот матч против «Бостона» в столице США – самый зрелищный в сезоне. По крайней мере таких бешеных скоростей, отвязной силовухи, но при этом предельно чистой и честной, вкупе с высочайшим командным и индивидуальным мастерством, играми разума тренеров… Короче, всего того, за что мы обожаем хоккей и чем планета наслаждалась в течение первых сорока минут, я в январе еще не видел. А той самой пресловутой сладкой вишенкой на роскошном торте был, естественно, наш неповторимый Ови.

Правда, бостонец Брюс Кессиди на 47-й минуте при счете 3:1 все-таки переиграл коллегу. Изящно переиграл, воспользовавшись пробросом Сгарбосса. Хозяева не имели права менять пятерку, а у них явно переиграл Овечкин, находившийся на площадке более минуты. Оши и Паник успели покинуть лед, Ови с дальнего от скамейки фланга – нет. В итоге он оказался в сочетании со Сгарбоссой и Спронгом. Кессиди увидел это и в паузе после проброса вне очереди выпустил Маршана – Бержерона – Пастрняка. Бержерон выиграл вбрасывание. Защитник Макэвой, которого не успел накрыть как раз Овечкин, проскочил по флангу за ворота и выложил шайбу на пятак Маршану. Отправить снаряд в цель Зигенталер и Ови помешать канадцу не успели.

Швейцарский защитник Зигенталер, кстати, первый кандидат на отправку в резерв. Уверен, в следующем туре его место в паре с Дженсеном займет Орлов. Трогать другие тандемы, смысла нет: Хара – Карлсон и Диллон – Ван Римсдайк очень убедительны и надежны. Последний даже свой первый гол за «Вашингтон» забил, когда довел перевес до 2:0.

В концовке матча Лавиолетт феерично вернул Кессиди должок. Но пусть он об этом расскажет сам:

– Ови не катался 10 дней. Да, он пытался тренироваться дома, но это нельзя сравнивать с ледовой тренировкой. В последние минут пять я перешел на игру в два звена, чтобы сохранить хотя бы одно набранное очко. Потому, когда начался овертайм, Овечкин был отдохнувшим. Считаю, он заслужил этот гол. Новый старт ему явно удался. Видел, как он хотел забить.

У Алекса невероятная карьера. Шайба в овертайме — идеальный пример его броска: набрал скорость и выстрелил, как из пращи. Это не один из его мощных щелчков в касание, перед броском он разогнался и вложился от души. Он делает это всю карьеру. Раньше наблюдал за ним издалека, а теперь любуюсь Ови в одной команде с ним…

Вот что значит опытный тренер, а не дебютант вроде его предшественника Рирдена, угробившего пару сезонов обладателям Кубка Стэнли-2018. Потому и говорю: появилась надежда, что с Лавиолеттом Ови попрет.

Ведь какой самый простой признак квалификации тренера? Растут с ним игроки или стагнируют, тем паче – деградируют. У Рирдена выпали в осадок все, кроме Овечкина и Карлсона с Уилсоном. У Лавиолетта, напротив, все вдруг прибавили. Что, безусловно, на руку Ови в погоне за сами знаете кем, а также за банальным золотым тельцом нового контракта на 12,5 млн за год.

Планку нежданно-негаданно установил его многолетний подносчик снарядов Бекстрем, которому ближайшие пять сезонов будут падать на карту по 9,2 млн. При Лавиолетте скромного шведа реально прорвало: лишь один из девяти туров чемпионата Никлас откатал вхолостую. Именно он открыл счет и ассистировал Ван Римсдайку, а в овертайме командировал в решающий прорыв Ови. Всего у Бекстрема уже 13 (5+8) очков. Впереди пара гол-машин «Эдмонтона» Макдэвид – 17 (7+10), Драйзайтль – 15 (6+9), а также их прилежный ученик из «Торонто» Марнер – 14 (5+9).

Так что ориентир у Овечкина очень солидный. Играя вместе со шведом в одной команде, от сравнений с ним никуда не деться. А потому следующие матчей десять Александр обязан провести на уровне сегодняшнего. Если, конечно, нацелился на 12,5 млн. И подписаться хотя бы на пять сезонов, а не на три. Условно.

Возраст 35 лет не помеха, когда в одной с тобой раздевалке Хара. Новичок «Вашингтона» уже добился того, что выходит в первой паре с Карлсоном и незаменим в меньшинстве. Не по блату, не благодаря прошлым заслугам. Заслужил и доказал в деле! Ветеран в великолепной форме. С выдающимся Здено можно и на Кубок Стэнли замахнуться. В походе за ним Ови теперь будет точно не один. А вот будущие миллионы нужно зарабатывать самому. Здесь и сейчас.