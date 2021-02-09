Бенефис Варламова, «Бавария» в финале клубного ЧМ, Промес в рассрочку

Тем временем НХЛ перенесла еще семь матчей из-за коронавируса. Три игры «Нью-Джерси», по два матча с участием «Баффало» и «Миннесоты». Всего из-за ковида был отложен уже 31 матч.

Вторую шайбу в сезоне забросил форвард «Оттавы» Евгений Дадонов, однако его команда проиграла «Эдмонтону» - 1:3. У нашего легионера в 13 матчах 4 (2+2) очка.

Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов сыграл третий матч на ноль в сезоне, одержав победу над «Рейнджерс» - 2:0. Россиянин отразил 30 бросков и стал первым вратарем в истории клуба, кому удалось дважды в течение одной регулярки отыграть на ноль в матчах с «синерубашечниками». Первая «сухая» игра с этим соперником была 15 января (4:0). Также Варламов был признан первой звездой встречи.

Мюнхенская «Бавария» вышла в финал чемпионата мира среди клубов, победив в полуфинальном матче «Аль-Ахли» из Каира со счетом 2:0. Оба мяче забил польский нападающий Роберт Левандовски. Встреча прошла на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане (Катар).

На 17-й минуте Левандовски отличился после передачи Серда Гнабри, а на 85-й ему ассистировал Лерой Зане. В решающем матче 11 февраля немецкая команда сразится с мексиканским «Тигрес».

«Спартак» предлагает платить за Промеса по частям

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что российский клуб предложил «Аяксу» три варианта сделки по трансферу голландца Квинси Промеса. Красно-белые надеются, что им удастся договорится по сделке.

Напомним, на днях босс москвичей Леонид Федун заявил, что мяч находится на стороне «Аякса». Красно-белые ждут ответа от клуба из Амстердама. «Спартак» не готов платить всю сумму за переход сразу, так как в Нидерландах продолжается досудебное разбирательство по инциденту с участием Промеса. Квинси пока проходит свидетелем по происшествию на летней вечеринке, на которой ножевое ранение получил двоюродный брат игрока. В декабре футболиста арестовывали, но затем отпустили.

«Спартак» предлагает платить за трансфер по частям с возможности прекращения выплат в том случае, если Промес будет осужден и вынужден вернуться на родину. Другой вариант – возраст части денег в случае отъезда игрока из Москвы. Пока ответа голландцы не дали.

Дриусси может уехать в аренду на полтора года

Аргентинский легионер «Зенита» Себастьян Дриусси может продолжить карьеру в «Ривер Плейт». По сообщению местных журналистов, это может произойти, если игрок продлит контракт с клубом из Петербурга в ближайшие дни. В этом случае сине-бело-голубые готовы отдать Дриусси в аренду на полтора года. трансферное окно в Аргентине закрывается 18 февраля.

Напомним, что осенью Дриусси публично выразил недовольство своим положением в «Зените», заявив, что несколько лет играет не на своей позиции. Он также неоднократно подчеркивал, что хотел бы вернуться в «Ривер».

Головина признали лучшим в туре

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в символическую сборную 24-го тура чемпионата Франции по версии L’Equipe. Наш легионер впервые с августа попал в стартовый состав и отметился первым в своей карьере хет-триком, добавив к нему еще и голевую передачу. Монегаски в воскресенье победили на выезде «Ним» - 4:3.

Головина также признали лучшим игроком тура. Сам герой отнесся к своему успеху спокойно. Александр отметил, что матч получился ярким и запоминающимся, но в то же время не стоит переоценивать его значение, так как это только одна игра.

В нынешнем сезоне на счету хавбека сборной России 9 матчей в чемпионате Франции, в которых он забил 4 мяча и отметился 4 результативными передачами. «Монако» с 48 очками занимает четвертое место.