Панарин – первая звезда, «Краснодар» провалил игру с хорватами, а биатлонисты – сингл-микст на ЧМ

У Малкина два очка впервые в сезоне

Артемий Панарин стал первой звездой матча с «Филадельфией» (3:2 Б). Форвард «Рейнджерс» отдал голевую передачу и реализовал решающий послематчевый буллит. Россиянин провел на льду чуть больше 23 минут и сделал 8 бросков. Панарин пропустил два предыдущих матча из-за травмы. В 13 играх сезона у него 16 (5+11) очков.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин впервые в нынешней регулярке набрал два очка за матч. На его счету две передачи в поединке с «Айлендерс» (4:1). В концовке встречи наш легионер получил 10 минут штрафа за стычку с защитником ньюйоркцев Скоттом Мэйфилдом. Ворота «островитян» защищал Семен Варламов, отразивший 33 из 36 бросков.

«Вашингтон» дома победил «Баффало» – 3:1. У Александра Овечкина одна передача. Это 14-е очко капитана «Кэпиталз» в сезоне. Второй гол в чемпионате забил форвард «Торонто» Илья Михеев, поучаствовавший в разгроме «Оттавы» – 7:3. У лидера «Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса 4 (2+2) очка за игру.

«Краснодар» пропустил дома три мяча в ЛЕ

«Краснодар» провалил первый матч 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо», проиграв дома 2:3. Это означает, что в ответном матче «быкам» надо выигрывать 2:0, 3:1 или 4:3.

Гости дважды выходили вперед после голов Бруно Петковича на 15-й и 54-й минутах. Но оба раза хозяева отыгрывались благодаря шведским легионерам. Маркус Берг отличился в середине первого тайма, а Виктор Классон после хорошей передачи соотечественника на 69-й минуте. Однако даже ничью «Краснодар» не удержал. Евгений Городов пропустил удар в ближний угол от Ияйи Атимвена, завершившего размашистую атаку «Динамо» за четверть часа до конца встречи. За игрой наблюдали почти десять тысяч зрителей при температуре минус 9 градусов.

Напомним, что хорватская команда была соперником ЦСКА в групповом турнире ЛЕ. В Москве армейцы сыграли нулевую ничью, несмотря на ощутимое территориальное преимущество, а на выезде уступили – 1:3.

«МЮ» разгромил «Реал Сосьедад », «Аякс» без Промеса выиграл у «Лилля»

Из других матчей 1/16 финала Лиги Европы выделим гостевую победу «Манчестер Юнайтед» над «Реал Сосьедадом» – 4:0. Дубль у англичан на счету Бруну Фернандеша, по мячу забили Рэшфорд и Джеймс.

«Милан» не удержал победу в Белграде над «Црвеной Звездой», пропустив второй гол на 90-й минуте (2:2). Первый мяч оказался в воротах сербской команды после автогола Радована Панкова.

«Тоттенхэм» на нейтральном поле в Будапеште победил «Вольфсберг» – 4:1, который также был соперником ЦСКА в группе ЛЕ. Игра проходила в Венгрии из-за коронавирусных ограничений в Австрии. Гол плюс результативная передача у Гарета Бэйла.

Швейцарский «Янг Бойз» устроил голевую перестрелку с «Байером» из Леверкузена – 4:3. По ходу матча хозяева вели 3:0, затем немцы отыгрались, но пропустили четвертый мяч на 89-й минуте. Киевское «Динамо» сыграло вничью на своем поле с обидчиком «Зенита» в Лиге чемпионов бельгийским «Брюгге» – 1:1.

«Аякс» без Квинси Промеса победил на выезде французский «Лилль» – 2:1, а лондонский «Арсенал» разошелся миром в гостях с «Бенфикой» – 1:1.

«Тамбов» сегодня могут лишить лицензии

Вчера появилась информация о снятии «Тамбова» с Кубка России. В воскресенье команда должна проводить в Москве матч 1/8 финала против «Локомотива», но пока находится в Крымске на сборе и в столицу не спешит. Ясности в вопросе погашения тамбовчанами многомиллионных долгов по-прежнему нет. Как нет и положительной динамики.

По словам спортивного директора Павла Худякова, остается шанс, что кубковая встреча с железнодорожниками все же состоится. Сегодня в первой половине дня комиссия РФС в очередной раз рассмотрит ситуацию с проблемным клубом. Не исключено, что его лишат лицензии и снимут «с пробега». Вопрос упирается в невозможность заявлять новых футболистов из-за исковых заявлений в Палату РФС по разрешению споров со стороны игроков, которым «Тамбов» не заплатил по контрактам. Надежда, судя по всему, только на то, что футболисты отзовут хотя бы на время свои претензии. Тогда клубу откроют заявку, и команда сможет набрать полноценный состав.

Тем временем в Тамбове, похоже, не собираются вливать деньги в должника и уже думают создавать новый клуб, который не будет иметь ничего общего с нынешним ФК. Планы – играть в ПФЛ и развивать детско-юношеский футбол.

Джокович ждет соперника по финалу

Аслан Карацев не смог пробиться в финал Открытого чемпионата Австралии. В полуфинальном поединке он в трех сетах уступил первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу – 3:6, 4:6, 2:6. 27-летний россиянин отобрался в основную сетку через квалификацию, и это был для него первый турнир «Большого шлема».

В Австралии Джокович ни разу не проигрывал в решающих матчах. Это будет его девятый заход на титул в Мельбурне. Соперником серба станет победитель пары Даниил Медведев – Стефанос Циципас, которые свой полуфинал играют сегодня.

Новак был победителем на АО два последних года, а первый раз становился чемпионом на местных кортах еще в 2008-м.

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