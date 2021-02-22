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«Грязный Наз» против «Хлебушка». Что стоит за атакой на российского таланта?
22 февраля 22:33
автор: Николай Яременко

«Грязный Наз» против «Хлебушка». Что стоит за атакой на российского таланта?

Андрей Назаров вспомнил, что он тафгай и решил припечатать к борту яркого хоккеиста. В итоге сам оказался в дураках.  

Артемию Панарину постоянно прилетает из его прошлого. В 2015 году он только-только переехал за океан, так в первый же вечер откопали его интервью от 2012 года на российском ТВ, где он, отвечая на вопрос о своей мечте, сказал: «Заняться сексом с негритянкой». Шум начался, но такой, вяленький. Во время BLM могли бы к истории вернуться, но не вернулись.

16 февраля в одном из малозаметных изданий была вброшена информация о том, что в 2011 году в одном из отелей Панарин не то избил, не то пытался изнасиловать 18-летнюю рижанку. Не отреагировали и на это. Тогда одно из изданий в Москве опубликовало интервью с тренером Андреем Назаровым – он в ту пору как раз возглавлял подмосковный «Витязь», где Панарин и играл.

Пространная цитата нами уже приведена здесь.

Фраза за фразой для знающих людей – как выступление стендап-комика. Человек путается в датах: матч в Минске был через девять дней, Панарин туда не летел, так как летел играть за вторую сборную. Что за сок у Анисина? Вы не в курсе, что за напитки Анисин традиционно употребляет? Все пьют, а Анисин заказывает сок! Что за «авторитетные люди в Риге»? Андрей, наверное, за годы работы в России позабыл, что это в Чехове или Подольске он может вот так порешать вопросы? А в Европе так не решают.

Дальше. В криминальной хронике Латвии и Риги никогда не было новостей о резонансном преступлении с участием хоккеистов «Витязя». Даже если ты с кем-то «договоришься» (что, в принципе, исключено), побоище в лобби отеля все равно станет известно прессе.

Я уже связался и с латвийской полицией, и с отелем, и с огромным количеством рижских журналистов, которые в спортивной теме работают не первый десяток лет и которые прекрасно осведомлены обо всем, что происходило в разные годы в барах Риги и ее окрестностей (в том числе о легендарной истории с Олегом Знарком в Юрмале – интересующиеся легко нагуглят подробности). Все только разводят руками: не было ровно ни-че-го.

А главный вопрос: если бы это все было правдой, то почему Назаров молчал все эти годы? Тогда выходит, что занимался покрывательством? Готов ли сам сейчас разделить уголовную ответственность?

Похоже, с Панариным история выеденного яйца не стоит. На «Хлебушка» (надо ли в тысячный раз напоминать, почему Панарин - «Хлебушек»? В Америке популярна сеть пекарен PanaraBread) набросился тафгай, у которого кличкой было «Грязный Наз». Этот человек, напомним, набрасывался в свое время на зрителей с клюшкой.

Но тут - промашечка вышла. А с чего вдруг Панарин выбран объектом для нападения – уже другой вопрос. Слишком много человек, переехав за океан, стал высказывать свободных взглядов. Но обсуждать это здесь не будем. Мы газета не политическая, поэтому, как говорил Козьма Прутков, против властей не бунтуем. К спорту это уже отношения не имеет.

И хотя из-за океана будь здоров вылетали россияне, пойманные на бытовом насилии (как, например, Вячеслав Войнов, который «включал» телевизор при помощи лица супруги), Панарину опала, похоже, не грозит: клуб поддержал его в своем заявлении: «Артемий категорически отрицает все обвинения в этой сфабрикованной истории. Очевидно, что это акция устрашения за то, что он открыто высказывался о недавних политических событиях. Артемий потрясен и озабочен и некоторое время проведет вне расположения команды. «Рейнджерс» полностью поддерживают Артемия и будут работать вместе с ним, чтобы установить источник этих необоснованных обвинений».

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