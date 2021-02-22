«Грязный Наз» против «Хлебушка». Что стоит за атакой на российского таланта?

Артемию Панарину постоянно прилетает из его прошлого. В 2015 году он только-только переехал за океан, так в первый же вечер откопали его интервью от 2012 года на российском ТВ, где он, отвечая на вопрос о своей мечте, сказал: «Заняться сексом с негритянкой». Шум начался, но такой, вяленький. Во время BLM могли бы к истории вернуться, но не вернулись.

16 февраля в одном из малозаметных изданий была вброшена информация о том, что в 2011 году в одном из отелей Панарин не то избил, не то пытался изнасиловать 18-летнюю рижанку. Не отреагировали и на это. Тогда одно из изданий в Москве опубликовало интервью с тренером Андреем Назаровым – он в ту пору как раз возглавлял подмосковный «Витязь», где Панарин и играл.

Пространная цитата нами уже приведена здесь.

Фраза за фразой для знающих людей – как выступление стендап-комика. Человек путается в датах: матч в Минске был через девять дней, Панарин туда не летел, так как летел играть за вторую сборную. Что за сок у Анисина? Вы не в курсе, что за напитки Анисин традиционно употребляет? Все пьют, а Анисин заказывает сок! Что за «авторитетные люди в Риге»? Андрей, наверное, за годы работы в России позабыл, что это в Чехове или Подольске он может вот так порешать вопросы? А в Европе так не решают.

Дальше. В криминальной хронике Латвии и Риги никогда не было новостей о резонансном преступлении с участием хоккеистов «Витязя». Даже если ты с кем-то «договоришься» (что, в принципе, исключено), побоище в лобби отеля все равно станет известно прессе.