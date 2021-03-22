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Пластилинового шведа Умарка Уфе было мало: теперь обожглись на финских домоседах
22 марта 12:51
автор: Виталий Славин

Пластилинового шведа Умарка Уфе было мало: теперь обожглись на финских домоседах

«Зеленое дерби» виделось формальностью изначально. Потому что все в России давным-давно знают – легионеры кубки не выигрывают. На то они и шабашники.

Откуда мне было знать, что лыжники дружно возьмут отгулы и в воскресенье днем «Матч ТВ» вдруг выкатит ничего не подозревавшим хоккейным болельщикам Кубок Гагарина. Потому смотрел из Уфы трансляцию местного канала, который нежданно-негаданно нашелся на моей спутниковой тарелке.

Надо ли кому-то представлять Рамиля Юлдашева, исполнявшего роль телеэксперта? Если кто все-таки не в курсе, что это за человек, приведу один факт: воспитанник уфимского хоккея, выступая за киевский «Сокол», становился лучшим снайпером двух последних чемпионатов СССР в 1990 и 1991 годах.

Так вот, после поражения 1:2 легенда башкирского хоккея четко все разложил. Невозможно рассчитывать на успех, если в третьей игре подряд:

- команда забрасывает одну шайбу;

- глухо молчат записные лидеры – финское звено;

- не выручает вратарь, опять же финский легионер.

Ну и конкретно по матчу №3 досталось центрфорварду Кадейкину, на совести которого, по мнению Юлдашева, оба гола «Ак Барса». При первом уфимец проиграл единоборство Петрову. При втором не успел вернуться назад, и гости вывалились в контратаку три в два.

В общем-то, исчерпывающий анализ, но я добавлю то, что уважаемого специалисту сказать не с руки.

Если разобраться, все началось с того, как год назад в Уфе при расставании с Умарком с какого-то перепуга обозвали плюшевого шведа – держитесь крепче! – легендой «Салавата Юлаева»?! Свое отношение к этой чудовищной вакханалии я подробно изложил 28 марта в «Советском спорте» в заметке «В Уфе Умарка назвали Легендой, а он запомнил лишь номера, как в концлагере». Ознакомьтесь, если есть желание. Если его нет, то пафос той колонки в том, что хорош преклоняться перед Западом! Не может быть легендой человек, который для клуба, города, республики не то что ничего не выиграл, даже десятка русских слов не соизволил заучить, а своих самых верных товарищей по команде называет не по фамилиям, а по… номерам?!

В городе на реке Белой рассудили по-своему: распрощавшись с раскритикованным Игорем Григоренко шведом, за бешеные народные деньги скомплектовали финскую птицу-тройку. Как бы. Или якобы? Хотя, спору нет, в регулярке Хартикайнен – 64 (28+36) очка, Гранлунд – 53 (23+30), Маннинен – 52 (19+33) шороху навели. Далее идет датский защитник Ларсен – 35 (10+25). Только пятый – Кадейкин с 34 (13+21) баллами.

А что мы видим сейчас, когда решается судьба всего сезона? Рамиль Юлдашев выше ответил. Зияющая черная дыра от всей легионерской рати. Меня поражает одно: неужели в Уфе кто-то рассчитывал на иное? Неужели примера Умарка и прочих распиаренных горе-иноземцев мало? Да на ту же НХЛ посмотрите: когда финны чего-то серьезного в Кубке Стэнли добивались? Так – мальчики на подхвате. У них менталитет своеобразный. Основное тело контракта – читай, регулярку – они всегда отработают на совесть. А вот факультативную часть – плей-офф – как получится. Уж очень хочется домой в Суоми. В страну, где индекс счастья на планете Земля – наивысший.

С другой стороны, кто-то, кроме меня, еще помнит, с чего, а точнее – с кого, начинался подъем башкирского хоккея? Правильно! С лучшей тройки Межнациональной хоккейной лиги Тимофеев – Муфтиев – Денисов. Сплошь свои воспитанники! Благодаря этим патриотам «Салават Юлаев» в 1994 году впервые взял медали чемпионата страны и оставался в призерах три сезона подряд, при этом Денисов дважды наколотил по 40+ голешников!..

А еще мне понравилась студия в перерывах уфимского прямого эфира. Местные ребята здорово работают. За пяток минут все разжевали до атомов:

- «барсы» агрессивнее;

- «барсы» больше и жестче хитуют;

- «барсы» лучше бегут в контратаки;

- свои слишком увлекаются игрой по периметру;

- свои мало бросают;

- свои не лезут на пятак.

Всем все ясно и понятно. Кроме, судя по тому, что ничего не меняется, одного человека. Тренера «СЮ» Лямся. Финскому специалисту, подозреваю, тоже очень хочется в отпуск на родину.

Да, для полноты картины! Кто сейчас выжигает напалмом в «Ак Барсе»? Воронков, Лукоянов, Билялов, Галиев, Галимов, Петров, Яруллин, Бурмистров. Доморощенные пацаны. Плюс аксакал Зарипов на трибуне. Если что. Если вдруг.

Смотрю на эту отвязную казанскую ватагу – и душа поет! А всесокрушающий 20-летний гулливер Дмитрий Воронков – просто мой кумир весны-2021!

источник: «Советский спорт»
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Гончаренко уходит из ЦСКА в Краснодар (но это не точно), Вместо него придет Ивица Олич, Почему так?

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