Поддерживаю Бориса Михайлова: потолок зарплат в КХЛ нужно снизить, а все премии убрать

Сколько было визга и стонов со всей страны, когда президент КХЛ Алексей Морозов подтвердил, что в сезоне-2020/21 лига твердо будет стоять на своем: платежка каждой команды не должна превышать 900 миллионов рублей – и точка! Все мы помним, как кое-кто требовал поднять потолок хотя бы до 1,3 миллиарда. Иначе всех нас – читай, отечественный хоккей! - прижмут к реке - и крышка!

- По факту можем говорить, что потолки зарплат уходят и приходят, а финалисты в конференциях КХЛ все те же.

Ну что, оракулы за казенный счет: прижали? Утопили?

Все ровно наоборот: только оздоровили российский хоккей! Впервые за многие годы ударили по рукам прожорливым дельцам разного пошиба. Проветрили закрома родины, почистили сундуки расплодившихся Плюшкиных, паразитирующих на шее государства. Попутно сохранили для страны миллиарды народных денег, часть из них, надеюсь, пошла медикам в войне с ковидом.

ПОМОГЛИ ДЛИННЫЕ КОНТРАКТЫ…

Этот факт нельзя исключать. Понятно, что клубы с устойчивым финансированием, а это и есть олигархи, работают вдолгую. Да, ЦСКА потерял сразу четырех олимпийских чемпионов – Сорокина, Капризова, Нестерова, Григоренко, а также сильнейшего российского защитника-юниора Романова. Тем не менее костяк команды сохранился. Это можно сказать и о трех остальных финалистах конференций.

…И ПРЕМИАЛЬНЫЕ

Регламент КХЛ разрешает клубам выплачивать игрокам премиальные за выход в полуфинал конференций, а также за различные индивидуальные достижения на уровне лиги, которые при расчете потолка зарплат не учитывают. Такие выплаты могут достигать 20 процентов от контракта. То есть вполне официально платежку можно поднять с 900 миллионов до 1,1 – 1,2 миллиарда.

В СМИ уже промелькнула информация, что после победы в восточном полуфинале над «Салаватом» каждый казанский «барс» получил по 6 миллионов рублей.

Понятно, в ведущем клубе КХЛ подобные призовые куда более реальны, чем, к примеру, в каком-нибудь «Спартаке». Потому богатеям лиги проще собирать состав, а значит, эта лазейка должны быть немедленно устранена. Иначе потолок зарплат останется фикцией. Для топ-команд.

ПОТОЛОК ЗАРПЛАТ НУЖНО ОПУСКАТЬ И ДАЛЬШЕ

Как видите, равных условий в КХЛ нет по-прежнему. Их и не будет, пока государство не уйдет из профессионального спорта РФ. А значит, единственный выход – продолжать опускать планку зарплат. Хотя бы до европейского уровня, где 100-150 тысяч евро за сезон считаются вполне приличным окладом для хоккеиста. Сравните со 120 миллионами рублей или 1,4 млн евро Шипачева. Стоит столько игрок, с позором изгнанный из НХЛ, набравший только что в западном полуфинале со СКА два жалких очка за передачи? Да на мировом рынке ему и 50 никто не даст! Вот с чем надо всем вместе в КХЛ бороться!

Хорошо, что в базовом клубе сборной это поняли еще год назад, когда в СКА провозгласили курс - всем по 70. Точнее, не более 70 миллионов рублей в год. Согласен, тоже сумма запредельная – почти миллион долларов. Но с чего-то ведь надо начинать!

Потому хоть я и москвич в пятом поколении, болеть в западном финале буду не за ЦСКА, а за питерскую молодежь Валерия Брагина. По той простой причине, что победа в Кубке Гагарина СКА будет способствовать дальнейшему финансовому оздоровлению в нашем отечестве любимой игры.