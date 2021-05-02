А не послать ли в Ригу на ЧМ-2021 Красную машину-джуниорс, усиленную Шестеркиным и Бучневичем?

- Тяжело что-то говорить после такого поражения. Вы же знаете, это Красная машина. До этого мы играли хорошо, все говорили, что чехи изменили свой стиль. Соперник был здорово готов, быстро забил в первом периоде, после этого их не получалось остановить. Мне как тренеру было бы легко сказать, что дело во вратаре или защитниках, что наша система не сработала, что мои игроки сегодня были не в своей тарелке. Но как говорил и два дня назад, я стою за свою команду. Все знают, что турнир начинается через два дня. Верю, что мы будем готовы к четвертьфиналу.

Браво, «Матч ТВ»! Так держать! Подобные сериалы все прогрессивное человечество планеты только приветствует. Познавательно, интересно, патриотично, а главное – есть что обсудить-сравнить, дабы продолжить вечные поиски пути к высшей истине.

Речь о позоре на Еврочеллендже в Биле – 0:1 от Швейцарии. Голевом фейерверке наших юношей в стране, откуда пошел праздник 1 Мая – разгроме чехов на ЮЧМ 11:1. Ну и на закуску энхаэловские будни из столицы все тех же США, в очередной раз доказавшие, что без Ови и Джино «Вашингтон» и «Питтсбург» смотреть невозможно.

- Матвей Мичков выдал шоу в составе юниорской сборной России и стремится к статусу величайшего игрока.

Вот так: все-таки Красная машина все еще на ходу, считает тренер юношеской сборной Чехии Якуб Петр, а твиттер ИИХФ уже поет осанну 16-летнему нападающему СКА. И абсолютно по делу.

После швейцарской безнадеги я не собирался смотреть юношей. Настроение паршивое, да и качество показа из Техаса запредельно отвратительное. Словно это бутлеги из прошлого века. Случайно наткнулся на трансляцию в интернете в середине первого периода – и игра меня мгновенно захватила!

Сразу хочу поздравить «Матч ТВ» с блестящей находкой. Дуэт комментаторов Кирилл Корнилов и Артем Божко – просто идеален. Как Саймон и Гарфункель. Никаких визгов и понтов, штампов и самолюбований: все четко и по делу. В лучших традициях иконы стиля - незабвенного Евгения Майорова.

Ну а сама игра… Это истинное наслаждение. Талант из многих ребят прямо прет из телеэкрана, несмотря на дистанцию в тысячи миль. Действо в исполнении русских виртуозов завораживает и заставляет чуть ли не каждую минуту восклицать: «Ничего себе!»

Матвей Мичков - №17.

Никита Чибриков - №19.

Данила Юров - №25.

Иван Мирошниченко - №10.

Федор Свечков - №9.

Запомните фамилии и номера. Завтра в 20:30 по Москве, когда стартует четвертьфинал с белорусами, пригодится.

Эти российские мальчишки – гении ледовой игры уже сейчас! Валерий Николаевич, обращаюсь к тренеру национальной команды господину Брагину, может, рискнете кого-то из них взять на ЧМ-2021 в Ригу? Тем более что Чибриков в главной команде страны в феврале на шведском этапе Евротура уже прописался и даже шайбу забросил!

Однако не будем раньше времени захваливать наших тинейджеров. Правильно сказал наставник разгромленных давеча чехов:

- Чемпионат мира начинается только в плей-офф.

Если кто забыл, с братьями-бульбашами мы нехило помучились в выставочной встрече уже по приезде в Техас. Одолели белорусов лишь по буллитам 3:2, причем до 33-й минуты уступали - 0:2?!

Ну и в заключение о погоде. На термометре снайперов НХЛ в воскресенье, 2 мая такие цифры:

1. Меттьюз – 38

2. Макдэвид – 29

3. Рантанен – 28…

10. Овечкин – 24

Увы, доминирование Великой восьмерки в гонке за «Морис Ришар Трофи» подошло к концу. И не факт, что в следующем сезоне все вернется на круги своя. По той простой причине, что у капитана «Вашингтона» до сих пор нет нового контракта. Переговоры окончательно заглохли, после того как Александр 23 апреля повредил «нижнюю часть тела» в концовке матча с «Айлендерс» и сегодня впервые с 2009 года пропустил из-за травмы четвертую игру подряд. Без своего лидера «столичные» продули «Питтсбургу» (4:5 ОТ) в пятницу и 0:3 этой ночью. В итоге «пингвины» с 71 очком возглавили таблицу дивизиона «Восток», на два балла опережая «Вашингтон» и на четыре – «Айлендерс».

Лично я не смог досмотреть до конца нынешнюю экзекуцию «Кэпиталз» на родном льду. Без Ови и Джино обе команды сразу превратились в некие серые стада человечков «бей-беги», которых не могли спасти отдельные всплески Кузи и малыша Сида.

Ну а «Рейнджерс» уже не спасет ничто и никто. Диагноз «Советского спорта» от 21 апреля «Рейнджерс» - это дно. Экс-тренер Овечкина, указавший Панарину и Ко на «их место», оказался, как всегда, единственно верным. Тогда «синие рубашки» влетели «островитянам» Троца/Варламова – 1:6, в пятницу – 0:4, сегодня – 0:3.

Ждем Бучневича и Шестеркина в Риге в помощь Мичкову и Ко.