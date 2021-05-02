А не послать ли в Ригу на ЧМ-2021 Красную машину-джуниорс, усиленную Шестеркиным и Бучневичем?

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Россия - Премьер-Лига 2-й тайм, 68' Химки 1 Урал 0 П1 1.60 Х 3.50 П2 8.20
Франция - Лига 1 2-й тайм, 67' Бордо 1 Ренн 0 П1 1.27 Х 5.20 П2 14.0
Испания - Сегунда 1-й тайм, 24' Фуэнлабрада 1 Картахена 0 П1 1.45 Х 4.50 П2 8.00
Испания - Примера 1-й тайм, 22' Вальядолид 0 Бетис 0 П1 3.50 Х 3.10 П2 2.33
Италия - Серия А 16:00 Болонья 0 Фиорентина 0 П1 3.10 Х 3.40 П2 2.38
Аргентина - Примера 16:00 Бока Хуниорс 0 Ланус 0 П1 1.64 Х 3.60 П2 5.40
Италия - Серия А 16:00 Наполи 0 Кальяри 0 П1 1.35 Х 5.40 П2 9.10
Франция - Лига 1 16:00 Брест 0 Нант 0 П1 2.60 Х 3.40 П2 2.80
Франция - Лига 1 16:00 Ним 0 Реймс 0 П1 2.20 Х 3.40 П2 3.50
Англия - Премьер-лига 16:00 Ньюкасл Юнайте 0 Арсенал 0 П1 3.80 Х 3.70 П2 2.00
Франция - Лига 1 16:00 Лорьян 0 Анже 0 П1 1.90 Х 3.50 П2 4.50
Франция - Лига 1 16:00 Дижон 0 Метц 0
Португалия - Сегунда 16:00 Визела 0 Фейренсе 0 П1 2.03 Х 3.30 П2 3.60
Италия - Серия А 16:00 Сассуоло 0 Аталанта 0 П1 6.50 Х 5.10 П2 1.46
Россия - Премьер-Лига 16:30 Ростов 0 Тамбов 0 П1 1.08 Х 13.0 П2 30.0
Испания - Сегунда 17:00 Эспаньол 0 Малага 0 П1 1.33 Х 4.90 П2 11.0
Испания - Примера 17:15 Вильярреал 0 Хетафе 0 П1 2.10 Х 3.10 П2 4.20
Португалия - Сегунда 18:00 Ковильян 0 Лейшойнш 0
Франция - Лига 1 18:05 Монпелье 0 Сент-Этьен 0 П1 2.65 Х 3.40 П2 2.75
Аргентина - Примера 18:10 Индепендьенте 0 Атлетико Тукум 0
Аргентина - Примера 18:10 Дефенса и Хуст 0 Унион 0 П1 3.30 Х 3.30 П2 2.12
Англия - Премьер-лига 18:30 Манчестер Юнай 0 Ливерпуль 0 П1 2.85 Х 3.50 П2 2.55
Италия - Серия А 19:00 Удинезе 0 Ювентус 0 П1 6.90 Х 4.80 П2 1.46
Россия - Премьер-Лига 19:00 Зенит 0 Локомотив М 0 П1 1.58 Х 4.50 П2 5.50
Испания - Сегунда 19:15 Кастельон 0 УД Логроньес 0 П1 2.90 Х 2.80 П2 2.90
Испания - Сегунда 19:15 Леганес 0 Спортинг Хихон 0 П1 2.23 Х 2.90 П2 3.90
Испания - Примера 19:30 Гранада 0 Кадис 0 П1 1.90 Х 3.40 П2 4.70
Португалия - Сегунда 20:00 Каза Пия 0 Академику 0
Аргентина - Примера 20:20 Тальерес 0 Уракан 0 П1 1.78 Х 3.40 П2 4.60
Аргентина - Примера 20:20 Сан-Лоренсо 0 Годой-Крус 0
А не послать ли в Ригу на ЧМ-2021 Красную машину-джуниорс, усиленную Шестеркиным и Бучневичем?
02 мая 14:02
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК "Рейнджерс"

А не послать ли в Ригу на ЧМ-2021 Красную машину-джуниорс, усиленную Шестеркиным и Бучневичем?

В ответ на нашу дружескую критику «Матч ТВ» в День международной солидарности трудящихся преподнес роскошный подарок пролетариям шайбы РФ: выдал в прямом эфире сериал о настоящем, будущем и прошлом отечественного хоккея.

Речь о позоре на Еврочеллендже в Биле – 0:1 от Швейцарии. Голевом фейерверке наших юношей в стране, откуда пошел праздник 1 Мая – разгроме чехов на ЮЧМ 11:1. Ну и на закуску энхаэловские будни из столицы все тех же США, в очередной раз доказавшие, что без Ови и Джино «Вашингтон» и «Питтсбург» смотреть невозможно.

Браво, «Матч ТВ»! Так держать! Подобные сериалы все прогрессивное человечество планеты только приветствует. Познавательно, интересно, патриотично, а главное – есть что обсудить-сравнить, дабы продолжить вечные поиски пути к высшей истине.

К нашему фиаско в стране альпийских пастухов, сыроваров и виноделов возвращаться не будем. К сердитым воплям разума «А с чего кто-то решил, что мы должны обыгрывать швейцарцев, если у них в НХЛ капитанов вдвое больше?» и «Резюме Брагина: у нас ноль, у них – одна, потому проиграли. Тренер поплыл и не знает, что делать?» добавить нечего. Пока нечего. Очень хочется надеяться, что самолюбие у этих звезд КХЛ, схлопотавших пару знатных зуботычин в Швейцарии, еще взыграет.

А теперь пара цитат для затравки.

- Тяжело что-то говорить после такого поражения. Вы же знаете, это Красная машина. До этого мы играли хорошо, все говорили, что чехи изменили свой стиль. Соперник был здорово готов, быстро забил в первом периоде, после этого их не получалось остановить. Мне как тренеру было бы легко сказать, что дело во вратаре или защитниках, что наша система не сработала, что мои игроки сегодня были не в своей тарелке. Но как говорил и два дня назад, я стою за свою команду. Все знают, что турнир начинается через два дня. Верю, что мы будем готовы к четвертьфиналу.

- Матвей Мичков выдал шоу в составе юниорской сборной России и стремится к статусу величайшего игрока.

Вот так: все-таки Красная машина все еще на ходу, считает тренер юношеской сборной Чехии Якуб Петр, а твиттер ИИХФ уже поет осанну 16-летнему нападающему СКА. И абсолютно по делу.

После швейцарской безнадеги я не собирался смотреть юношей. Настроение паршивое, да и качество показа из Техаса запредельно отвратительное. Словно это бутлеги из прошлого века. Случайно наткнулся на трансляцию в интернете в середине первого периода – и игра меня мгновенно захватила!

Сразу хочу поздравить «Матч ТВ» с блестящей находкой. Дуэт комментаторов Кирилл Корнилов и Артем Божко – просто идеален. Как Саймон и Гарфункель. Никаких визгов и понтов, штампов и самолюбований: все четко и по делу. В лучших традициях иконы стиля - незабвенного Евгения Майорова.

Ну а сама игра… Это истинное наслаждение. Талант из многих ребят прямо прет из телеэкрана, несмотря на дистанцию в тысячи миль. Действо в исполнении русских виртуозов завораживает и заставляет чуть ли не каждую минуту восклицать: «Ничего себе!»

Матвей Мичков - №17.

Никита Чибриков - №19.

Данила Юров - №25.

Иван Мирошниченко - №10.

Федор Свечков - №9.

Запомните фамилии и номера. Завтра в 20:30 по Москве, когда стартует четвертьфинал с белорусами, пригодится.

Эти российские мальчишки – гении ледовой игры уже сейчас! Валерий Николаевич, обращаюсь к тренеру национальной команды господину Брагину, может, рискнете кого-то из них взять на ЧМ-2021 в Ригу? Тем более что Чибриков в главной команде страны в феврале на шведском этапе Евротура уже прописался и даже шайбу забросил!

Однако не будем раньше времени захваливать наших тинейджеров. Правильно сказал наставник разгромленных давеча чехов:

- Чемпионат мира начинается только в плей-офф.

Если кто забыл, с братьями-бульбашами мы нехило помучились в выставочной встрече уже по приезде в Техас. Одолели белорусов лишь по буллитам 3:2, причем до 33-й минуты уступали - 0:2?!

Ну и в заключение о погоде. На термометре снайперов НХЛ в воскресенье, 2 мая такие цифры:

1. Меттьюз – 38

2. Макдэвид – 29

3. Рантанен – 28…

10. Овечкин – 24

Увы, доминирование Великой восьмерки в гонке за «Морис Ришар Трофи» подошло к концу. И не факт, что в следующем сезоне все вернется на круги своя. По той простой причине, что у капитана «Вашингтона» до сих пор нет нового контракта. Переговоры окончательно заглохли, после того как Александр 23 апреля повредил «нижнюю часть тела» в концовке матча с «Айлендерс» и сегодня впервые с 2009 года пропустил из-за травмы четвертую игру подряд. Без своего лидера «столичные» продули «Питтсбургу» (4:5 ОТ) в пятницу и 0:3 этой ночью. В итоге «пингвины» с 71 очком возглавили таблицу дивизиона «Восток», на два балла опережая «Вашингтон» и на четыре – «Айлендерс».

Лично я не смог досмотреть до конца нынешнюю экзекуцию «Кэпиталз» на родном льду. Без Ови и Джино обе команды сразу превратились в некие серые стада человечков «бей-беги», которых не могли спасти отдельные всплески Кузи и малыша Сида.

Ну а «Рейнджерс» уже не спасет ничто и никто. Диагноз «Советского спорта» от 21 апреля «Рейнджерс» - это дно. Экс-тренер Овечкина, указавший Панарину и Ко на «их место», оказался, как всегда, единственно верным. Тогда «синие рубашки» влетели «островитянам» Троца/Варламова – 1:6, в пятницу – 0:4, сегодня – 0:3.

Ждем Бучневича и Шестеркина в Риге в помощь Мичкову и Ко.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Флорида" победила "Чикаго", Гусев забросил первую шайбу за "пантер"Нижегородское "Торпедо" будет сотрудничать с тульским клубомCборная России по хоккею проиграла ШвейцарииСексуальная телеведущая сводит с ума поклонников футболаАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушки"Обожаю голое тело": ведущая "Матч ТВ" показала откровенное видео
Падшие «Ангелы Плющенко», или Как Тутберидзе восстановила монополию
Бронзовый призер ЧМ-2021 Александра Трусова прекратила сотрудничество с Евгением Плющенко. Как объявил сам двукратный олимпийский чемпион, контракт между спортсменкой и его школой истек 1 мая, и продлевать его не стали.
«Формулировка «по обоюдному решению» меня удивила». Жулин — об уходе Трусовой от Плющенко к Тутберидзе
Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал «Плеймейкеру» сенсационную новость о том, что Александра Трусова прекращает сотрудничество с Евгением Плющенко.
«Динамовцы поработают с левой ногой Макарова — в Казани будет ничья 1:1». Прогноз Ловчева
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев специально для «Плеймейкера» дал прогноз на матч 28-го тура РПЛ между «Рубином» и «Динамо», который состоится в субботу, 1 мая.
«Неприятно было читать гадости про Емелина, но мы и это преодолели». Шарипзянов — о победе в Кубке Гагарина
Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов после окончания финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА (4-2) рассказал «Плеймейкеру», как добывалась эта историческая победа.
«Мы поговорили с Шалуновым, злого умысла у него не было». Стась — о самом грязном приеме финала Кубка Гагарина
Нападающий «Авангарда» Андрей Стась в интервью «Плеймейкеру» поделился эмоциями после завоевания Кубка Гагарина в финальной серии плей-офф с ЦСКА (1:0).
Спасибо этому дому – пойду к другому. Как Ковальчук покинул «Авангард» ради американской мечты
Обладатель Кубка Гагарина-2021 и нападающий Илья Ковальчук сенсационно расторгли контракт по взаимному соглашению сторон.
Договорные матчи в российском футболе: мифы, реальность и мнение букмекеров
Накануне 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором может определиться чемпион страны сезона-2020/21, поднялась новая волна обсуждения проблемы договорняков в отечественном футболе. Но насколько она актуальна? И что об этой проблеме думают те, кто максимально заинтересован в соблюдении футболистами принципов честной игры?
Владимир Пономарев: Если Гинер уйдет в «Крылья Советов», с его стороны это будет предательство ЦСКА
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал «Плеймейкеру» слухи о возможном уходе из армейского клуба Евгения Гинера и Романа Бабаева.
Нагучев верит в «Майнц» и Мирзова, Орзул надеется, что «Локо» устоит в Петербурге. Битва полов #8
"Плеймейкер" представляет восьмой выпуск "Битвы полов": перед каждыми футбольными выходными телекомментатор Роман Нагучев и телеведущая Мария Орзул дают прогнозы на пять матчей ведущих национальных чемпионатов.
Андрей Червиченко: Карасев — отличный судья для матча «Зенит» — «Локо». У него нет бесстыжей наглости Вилкова
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» мнением по поводу отмены красной карточки армейцу Ильзату Ахметову по итогам 27-го тура РПЛ и назначения Сергея Карасева на центральную игру 28-го тура.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Владислав Третьяк - награды, победы, обиды и хоккей под санкциями.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика