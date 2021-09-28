Алексей Жамнов: Проблема сборной России - центральные нападающие

Новый главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал о проблемах национальной команды, которые необходимо решить до старта Олимпийских Игр в Пекине.

- Сейчас все складывается в положительную сторону, что игроки НХЛ будут участвовать. Но в то же время нельзя забывать, что все может поменяться уже в январе. Поэтому мы будем работать в двух направлениях: игроки КХЛ и игроки НХЛ. Вы же знаете, что проблема сборной России - центральные нападающие. Нужно проверить всех кандидатов в сборную именно на центральной позиции. Это амплуа очень важно и будет многое решать на Олимпийских Играх, - цитирует Жамнова «Матч ТВ».

Ранее Жамнов прокомментировал свое назначение на пост главного тренера национальной команды.

Во вторник, 28 сентября, экспертный совет при Федерации хоккея России рекомендовал 50-летнего специалиста на пост наставника национальной команды. Таким образом, Жамнов будет руководить сборной на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Напомним, 3 сентября руководство Национальной хоккейной лиги разрешило игрокам принять участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Однако соглашение допускает возможность до 10 января 2022 года отозвать хоккеистов, если НХЛ или профсоюз игроков лиги сочтут эпидемиологические условия небезопасными.