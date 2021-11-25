Александр Овечкин назвал русскую пятерку игроков всех времен в НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин назвал лучшую пятерку российских игроков всех времен в НХЛ.
- Вратарь Николай Хабибулин, защитники Андрей Марков и Сергей Зубов, нападающие Сергей Федоров, Павел Буре и Илья Ковальчук, - рассказал Овечкин в инстаграм-аккаунте «Фонбет».
Напомним, что в минувший вторник Федерация хоккея России сообщила о том, что главным тренером молодежной сборной стал Сергей Зубов. Отечественный специалист будет руководить национальной командой на молодежном чемпионате мира 2022 года.
источник: «Советский спорт»