Финская лига требует от «Йокерита» разорвать все связи с Россией

Председатель финской лиги Хейкки Хилтунен назвал условия принятия «Йокерита» в собственный чемпионат.
Напомним, что «шуты» планировали начать выступление в чемпионате Финляндии с сезона-2023/24.
«Короткого пути в Лигу нет и не будет. Позиция акционеров ясна. Все финансовые и имущественные связи с КХЛ должны быть разорваны. Мы не собираемся сотрудничать с Россией», - приводит слова Хилтунена Iltalehti.
Добавим, что собственником «Йокерита» должен стать обладатель Кубка Стэнли 2007 года Теему Селянне, который уже нашел того, кто выкупит арену у российский владельцев.
источник: Iltalehti.fi