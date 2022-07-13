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Финская лига требует от «Йокерита» разорвать все связи с Россией

Последние восемь лет «шуты» выступали в КХЛ.
Финская лига требует от «Йокерита» разорвать все связи с Россией
13 июля 2022 19:09
автор: Максим Скороходов
автор фото: ХК "Йокерит"

Председатель финской лиги Хейкки Хилтунен назвал условия принятия «Йокерита» в собственный чемпионат.

Напомним, что «шуты» планировали начать выступление в чемпионате Финляндии с сезона-2023/24.

«Короткого пути в Лигу нет и не будет. Позиция акционеров ясна. Все финансовые и имущественные связи с КХЛ должны быть разорваны. Мы не собираемся сотрудничать с Россией», - приводит слова Хилтунена Iltalehti.

Добавим, что собственником «Йокерита» должен стать обладатель Кубка Стэнли 2007 года Теему Селянне, который уже нашел того, кто выкупит арену у российский владельцев.

источник: Iltalehti.fi
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