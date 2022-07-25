Латвиец Индрашис перешел в немецкий «Швеннингер» несмотря на действующий контракт со «Спартаком»

Нападающий «Спартака» Микс Индрашис продолжит свою карьеру в клубе Немецкой хоккейной лиги. Об этом сообщает «Чемпионат».

Согласно данным источника, 31-летний латвиец пополнит состав «Швеннингер Уайлд Уингз». Отмечается, что пока хоккеист не расторг свой контракт с красно-белыми и выплатил компенсацию за досрочное расторжение трудового соглашения.

Ранее Индрашис сообщил, что появившаяся в СМИ информация о его переходе в «Спартак» не соответствует действительности.

«Спартак» заявил о регистрации контракта с Индрашисом