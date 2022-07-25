В «Спартаке» заявили, что ситуация с Индрашисом будет решаться в правовом поле

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на появившуюся новость о том, что нападающий Микс Индрашис перешел в команду Немецкой хоккейной лиги.

Ранее стало известно, что 31-летний латвиец пополнит состав «Швеннингер Уайлд Уингз». При этом отмечалось, что форвард не расторг свой контракт с красно-белыми и не выплатил им компенсацию.

– ХК «Спартак» возмущен новостями в СМИ, что Микс Индрашис, имея на руках действующий контракт с нашим клубом, заключил соглашение с другой европейской командой. Напомним, что контракты КХЛ признаются ИИХФ. Поэтому вопрос между «Спартаком» и Индрашисом будет решаться в правовом поле, – цитирует пресс-службу красно-белых «Чемпионат».

Также в столичной команде заявили, что рассчитывают на поддержку КХЛ и ФХР в ситуации с Индрашисом.

Ранее Индрашис сообщил, что появившаяся в СМИ информация о его переходе в «Спартак» не соответствует действительности.

«Спартак» заявил о регистрации контракта с Индрашисом