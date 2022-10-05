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Ротенберг надеется, что деньги от штрафа пойдут на развитие детского хоккея

Клуб из Санкт-Петербурга лидирует в общей таблице КХЛ.
05 октября 2022 13:59
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер СКА Роман Ротенберг отреагировал на штраф, который на него наложила КХЛ.

Напомним, что 41-летний специалист был наказан за непристойный жест в игре против ЦСКА (3:2 ОТ).

«Узнал о штрафе после матча с ЦСКА из СМИ. Игра была очень напряжённая, соперник — очень сильным, победа отняла много физических и эмоциональных сил. Жест не имел никакого подтекста, извиняюсь за него, если он кого-то оскорбил. Не хотел обидеть никого из участников матча, очень уважаю и судей, и соперников. Надеюсь, что штраф пойдёт на развитие детского хоккея. Работаем дальше, готовимся к важной игре со «Спартаком», — написал Ротенберг в своей соцсети.

На послематчевом интервью наставник заявил что продемонстрировал сжатый кулак, как символ победы.

источник: «Советский спорт»
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Ротенберг надеется, что деньги от штрафа пойдут на развитие детского хоккея
Клуб из Санкт-Петербурга лидирует в общей таблице КХЛ.
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