Сотрудник ресторана: Это все полная чушь, не было никаких 160 бокалов пива - Советский спорт
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17 мая 2019 22:21Хоккей

Сотрудник ресторана: Это все полная чушь, не было никаких 160 бокалов пива

Сотрудник ресторана, где ужинали игроки сборной России, о том, что российские хоккеисты выпили 160 бокалов пива.

– Это все полная чушь. Не было никаких 160 бокалов пива. Эти фото опубликовала одна словацкая газета, которая всегда печатает чушь. Это даже звучит смешно. Они просто спокойно сидели и ужинали. Репортеры этой газеты зашли внутрь, и русские игроки попросили их выйти, – передает слова сотрудника ресторана «Чемпионат».

По информации sport24.pluska.sk, после победного матча с Чехией (3:0) хоккеисты сборной России выпили 160 бокалов пива. В подтверждение своих слов, издание опубликовало на своем сайте 57 фотографий.

Ранее информацию издания sport24.pluska.sk опроверг главный тренер российской команды Илья Воробьев.

Добавим, что после четырех игр на турнире сборная России набрала 12 очков и возглавляет турнирную таблицу группы В. Свой следующий матч на чемпионате мира российские хоккеисты проведут в субботу, 18 мая. Соперником сборной станет команда Латвии.

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