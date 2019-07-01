Канадский форвард «Торпедо» обратился в КХЛ с просьбой разорвать контракт с клубом

Нападающий «Торпедо» Эндрю Кэйлоф обратился в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) по вопросу расторжения контракта с нижегородским клубом.
Отмечается, что такое решение было принято на фоне непростой финансовой ситуации в команде. По слухам, игроки уже три месяца не получают зарплату.
Нынешний контракт игрока в силе до 30 апреля 2019 года, но поскольку клуб сделал игроку квалификационное предложение, он не может покинуть команду в качестве неограниченно свободного агента.
В прошлом сезоне Кэйлоф провел 58 матчей и набрал 41 (22+19) очко.
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