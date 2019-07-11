Все матчи плей-офф КХЛ будут проходить через день КХЛ провела презентацию календаря на следующий сезон.

Вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский на презентации календаря лиги следующего сезона рассказал о структуре проведения плей-офф.

«Все матчи плей-офф вплоть до финала будут проходить через день, – приводит Sport24.ru слова Кобылянского. – Финальный матч может пройти 30 апреля 2020 года».

Отметим, что в предстоящем сезоне средний показатель по количеству матчей в день (4,89) будет наименьшим за последние семь лет.

Напомним, сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем ЦСКА – «Авангард». Всего в регулярном чемпионате 24 команды проведут 744 матча. Завершится «регулярка» 27 февраля 2020 года.