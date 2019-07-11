«Нефтехимик» подписал Атюшова, Казионова и Рыбакова

«Нефтехимик» объявил в твиттере о подписании контрактов с тремя новичками.
Игроками команды стали защитник Виталий Атюшов, а также форварды Дмитрий Казионов и Александр Рыбаков.
40-летний Атюшов провел предыдущие четыре года в «Амуре». В завершившемся сезоне на его счету 12 (2+10) очков в 44 матчах регулярного чемпионата.
35-летний Казионов сыграл в прошлом сезоне только в двух матчах за «Северсталь». За год до этого у него было 7 (2+5) очков в 47 матчах за московское «Динамо».
33-летний Рыбаков выступал с 2017 года за «Трактор». В завершившемся регулярном чемпионате он набрал 14 (6+8) очков в 62 матчах. Отметим, что Рыбаков играл за «Нефтехимик» в суперлиге в 2006-2008 годах.
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