Билл Дэйли: Мы ценим Кубок мира, считаем, что он помогает развивать хоккей - Советский спорт
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05 октября 2019 14:42Хоккей

Билл Дэйли: Мы ценим Кубок мира, считаем, что он помогает развивать хоккей

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли рассказал, что лига и профсоюз заинтересованы в Кубке мира по хоккею.

- Наши точки зрения с профсоюзом в этом вопросе совпадают на 100%. Мы ценим этот турнир, считаем, что он помогает развивать наш вид спорта, является увлекательным и захватывающим соревнованием. Нам нужно определить его формат, время, решить массу других вопросов. А это не так просто, - приводит слова Дэйли официальный сайт НХЛ.

Ранее Дэйли рассказал, что лига будет обсуждать с представителями НХЛПА участие игроков в Олимпийских играх.

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