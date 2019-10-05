Билл Дэйли: Мы ценим Кубок мира, считаем, что он помогает развивать хоккей Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли рассказал, что лига и профсоюз заинтересованы в Кубке мира по хоккею.

Загрузка...

- Наши точки зрения с профсоюзом в этом вопросе совпадают на 100%. Мы ценим этот турнир, считаем, что он помогает развивать наш вид спорта, является увлекательным и захватывающим соревнованием. Нам нужно определить его формат, время, решить массу других вопросов. А это не так просто, - приводит слова Дэйли официальный сайт НХЛ.

Ранее Дэйли рассказал, что лига будет обсуждать с представителями НХЛПА участие игроков в Олимпийских играх.