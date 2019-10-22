«Сибирь» победила «Витязь». Подольчане впервые в сезоне проиграли в двух матчах кряду

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» дома обыграла «Витязь» – 4:1 (0:0, 3:1, 1:0).
У победителей отличились Дмитрий Саюстов (21:40), Юкка Пельтола (23:03), Микаэль Руохамаа (38:31) и Виктор Комаров (54:06). Единственную шайбу в составе «Витязя» забросил Алексей Макеев (39:59).
«Витязь» остался на третьем месте Западной конференции КХЛ. Отметим, что подмосковный клуб впервые в сезоне уступил в двух матчах подряд.
«Сибирь» поднялась на четвертое место на Востоке лиги.
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