«Сибирь» победила «Витязь». Подольчане впервые в сезоне проиграли в двух матчах кряду Такого в нынешнем сезоне еще не было.

Новости СМИ2 В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» дома обыграла «Витязь» – 4:1 (0:0, 3:1, 1:0). У победителей отличились Дмитрий Саюстов (21:40), Юкка Пельтола (23:03), Микаэль Руохамаа (38:31) и Виктор Комаров (54:06). Единственную шайбу в составе «Витязя» забросил Алексей Макеев (39:59). «Витязь» остался на третьем месте Западной конференции КХЛ. Отметим, что подмосковный клуб впервые в сезоне уступил в двух матчах подряд. «Сибирь» поднялась на четвертое место на Востоке лиги.