Джон Таварес – о травме Михеева: Было очень страшно, столько крови
Капитан «Торонто» прокомментировал травму российского нападающего команды Ильи Михеева.
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- В первую очередь мы думаем о Михееве. Было очень страшно, столько крови. Мы о нем очень заботимся, он сегодня играл великолепно. Так что мысленно мы с ним, - цитирует капитана «Торонто» Джона Тавареса официальный сайт НХЛ.
Напомним, что Михеев получил травму руки после случайного контакта с коньком форварда «Нью-Джерси» Еспера Братта. Позже нападающий «Мэйпл Лифс» был отправлен в больницу, где пройдет медицинское обследование.
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