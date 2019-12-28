Джон Таварес – о травме Михеева: Было очень страшно, столько крови Капитан «Торонто» прокомментировал травму российского нападающего команды Ильи Михеева.

Загрузка...

- В первую очередь мы думаем о Михееве. Было очень страшно, столько крови. Мы о нем очень заботимся, он сегодня играл великолепно. Так что мысленно мы с ним, - цитирует капитана «Торонто» Джона Тавареса официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Михеев получил травму руки после случайного контакта с коньком форварда «Нью-Джерси» Еспера Братта. Позже нападающий «Мэйпл Лифс» был отправлен в больницу, где пройдет медицинское обследование.