Михеев пропустит как минимум три месяца Россиянин получил травму в матче с «Нью-Джерси».

Российский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев не поможет своей команде в ближайшие месяцы.

Официальный сайт клуба объявил о том, что, 25-летнему россиянину потребовалась операция по восстановлению артерии и сухожилий на его запястье. Ожидается, что в будущем нападающий сможет полностью восстановиться, однако более точные сроки его возвращения на площадку станут известны только через три месяца.

Михеев получил травму руки после случайного контакта с коньком форварда «Нью-Джерси» Еспера Братта. Позже нападающий «Мэйпл Лифс» был отправлен в больницу.