Советский спор: Продолжит ли Брагин работу с молодежной сборной? Молодежная сборная России заняла второе место на чемпионате мира в Чехии. Этот результат оценили по-разному.

Специалисты уверяли: такой сильной команды у ее главного тренера Валерия Брагина не было с Баффало-2011, откуда наши вернулись с золотыми медалями. Да и хоккей, показанный россиянами в Остраве и Тршинеце, радовал глаз. Тем не менее Брагин так и не подвел итоги турнира и не дал ответ на вопрос, собирается ли продолжить работу с молодежной сборной. Ведь контракт у него с ФХР заканчивается. Мнения обозревателей «Советского спорта» на этот счет разделились.

ДА – РАЗ МЫ В МЕДАЛЯХ, ЗАЧЕМ МЕНЯТЬ ТРЕНЕРА? – Владислав ДОМРАЧЕВ

НЕТ – У БРАГИНА НЕТ ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ – Сергей ИВАНОВ